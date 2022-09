EuroBasket 2022: Verlängerungsdrama gegen Litauen! Franz Wagner und Maodo Lô lassen DBB jubeln

Das DBB-Team bleibt bei der EuroBasket 2022 nach einem weiteren Thriller ungeschlagen. Beim 109:107 nach doppelter Verlängerung gegen das noch immer sieglose Litauen schwang sich Franz Wagner zum Matchwinner auf. In der zweiten Overtime tütete Maodo Lô den Sieg ein. Es könnte dennoch noch ein Nachspiel geben, da die Schiedsrichter einen schwerwiegenden Fehler gemacht haben. Litauen hat bereits Protest eingelegt.

Alle Spiele der deutschen Mannschaft bei der EuroBasket gibt es live und kostenlos bei MagentaSport zu sehen!

Franz Wagner war mit 32 Punkten (12/20 FG) und 8 Rebounds der überragende Spieler des DBB-Teams. Für die Big Plays in der zweiten Overtime sorgte schließlich Maodo Lô (21 Punkte), der mit zwei Dreiern am Stück das deutsche Team endlich auf die Siegerstraße brachte. Ein litauischer Dreier mit der Schlusssirene war schließlich zu kurz. Dennis Schröder zeigte wieder Licht und Schatten, für ihn wurden letztlich 25 Punkte (10/27 FG, 2/10 Dreier) und 8 Assists notiert.

Auf Seiten der Litauer war Jonas Valanciuas in der Zone nicht zu stoppen, der Center der New Orleans Pelicans foulte Daniel Theis und Johannes Thiemann fast im Alleingang aus und beendete die Partie mit 34 Punkten und 14 Rebounds. Aufgrund eines vergessenen Freiwurfs hat Litauen aber bereits Protest gegen die Spielwertung eingelegt.

Deutschland blieb bei der Starting Five aus dem Bosnien-Spiel. Bei den Litauern standen zunächst Jokubaitis, Grigonis, Giedraitis, Sabonis und Valanciunas auf dem Court.

Erneut war der Beginn eher von der Defense geprägt, beide Teams hatten eher wenig Rhythmus und leisteten sich zudem einige Leichtsinnsfehler. Zum Ende des Viertels taute Lô auf und punktete einige Male sehenswert aus der Isolation, auf der Gegenseite hatte Valanciunas einige gute Aktionen im Post. 19:19.

Im zweiten Viertel startete Litauen eiskalt, in vier Minuten brachten die Gäste nur 2 Punkte aufs Scoreboard. Deutschland wurde besser, Schröder scorte per Drive, dann legte Obst einen Dreier nach (+9). Beide Teams nahmen nun den zweiten Big runter, das gab vor allem Valanciunas Auftrieb. Doch auch Wagner drehte nun auf und versenkte zwei Dreier, es wurde offensiv auf beiden Seiten weitaus besser. Es ging mit 46:41 für Deutschland in die Pause.

Vergessener Freiwurf sorgt für Ärger - Lô entscheidet die Partie

Beide Teams kamen solide aus der Kabine, Litauen versuchte es nun mit Sabonis und Valanciunas noch mehr zu forcieren. Das resultierte in vielen deutschen Fouls. Der Vorsprung schrumpfte, dann sorgte Weiler-Babb per Jumper mal wieder für Entlastung und Schröder machte aus einem Steal 2 weitere Punkte. Spielfluss gab es nun aber nicht mehr, dafür ertönten zu viele Pfiffe. Brazdeikis glich eine Minute vor Ende des Viertels aus, Lô konterte per Stepback-Dreier. Es ging mit 66:65 ins letzte Viertel.

Sabonis erzielte 5 schnelle Punkte und brachte Litauen in Führung. Doch Deutschland hatte die Antwort, Wagner traf von draußen, dann forcierte das DBB-Team zwei Litauer Turnover, konnte aber selbst nicht scoren. Brazdeikis brach den Bann, Theis per Putback und Schröder mit einem sehenswerten Turnaround-Jumper stellten auf +5. 45 Sekunden vor Schluss brachte Valanciunas die Litauer noch einmal auf -2 heran, wenig später war der Center per Putback wieder zur Stelle und schaffte tatsächlich den Ausgleich.

Es folgten Diskussionen, weil zum Ende des dritten Viertels ein technisches Foul gegen Bundestrainer Herbert durch die Referees vergessen wurde. Der fällige Freiwurf wurde einfach nicht ausgeführt. Laut Regelwerk ist das aber nicht nachholbar, sodass der eingelegte Protest der Litauer ohne Erfolg bleiben dürfte. So hatte Deutschland die Chance auf den Sieg, doch Schröder vergab aus der Mitteldistanz. Deutschland wirkte platt, die Litauer setzten sich in der Verlängerung schnell ab, aber der DBB kam zurück. Thiemann verkürzte per Dunk auf -1, Schröder glich 30 Sekunden vor dem Ende per And-1 gegen Sabonis wieder aus. Voigtmann zog auf der Gegenseite das Offensiv-Foul, doch Wagner konnte das Team nicht belohnen.

Das übernahm in der zweiten Verlängerung Lô, der mit zwei Dreien am Stück Deutschland vorne hielt. Litauen hatte durch Arnas Butkevicius mit der Sirene noch die Chance auf den Sieg, doch der Dreier war zu kurz und das DBB-Team überlebte.

Das nächste Spiel der deutschen Mannschaft findet nach einem Tag Pause am Dienstag statt, um 20.30 Uhr geht es dann gegen Slowenien.

Letzte Entscheidung gefallen! Der finale DBB-Kader für die Heim-EM © getty 1/26 Am Donnerstag startet das DBB-Team bei der Heim-EM gegen Frankreich. Nun steht auch das endgültige Aufgebot fest. Wir blicken auf die 12 Spieler, die es für Deutschland richten sollen. © getty 2/26 GUARDS - DENNIS SCHRÖDER | Alter: 28 | Team: zuletzt Houston Rockets/USA | Länderspiele: 56 © getty 3/26 Der Anführer. Seine Explosivität sucht in Europa weiter seinesgleichen auf Guard. Es wird wichtig sein, dass er die richtige Balance zwischen Scoring und Playmaking findet. Dazu muss er auch defensiv den Ton angeben und Druck gegen den Ball machen. © getty 4/26 ANDREAS OBST | Alter: 26 | Team: FC Bayern München | Länderspiele: 43 © imago images 5/26 Deutschlands bester Schütze. Obst besitzt einen traumhaften Wurf und ist deswegen wichtiger Bestandteil der Rotation. Seine Chemie mit Schröder in der Vorbereitung sah richtig gut aus. © getty 6/26 MAODO LO | Alter: 29 | Team: ALBA Berlin | Länderspiele: 73 © getty 7/26 Wenn Schröder rausgeht, schmeißt Lo die Show. Der ALBA-Star ist ein Scorer mit internationaler Klasse und kann sich jederzeit selbst seinen Wurf kreieren. Wird die Second Unit anführen und einen guten Sixth Man abgeben. © imago images 8/26 NICK WEILER-BABB | Alter: 26 | Team: FC Bayern München | Länderspiele: 3 © imago images 9/26 Kurz vor der EM "naturalisiert". Weiler-Babb ist auf Guard Deutschlands bester Verteidiger sein und kann auch mit dem Ball etwas anfangen. Dürfte der Mann für die Spezialaufgaben in der Defense sein (Doncic, Fournier und Co.) © getty 10/26 JUSTUS HOLLATZ | Alter: 21 | Team: CB Breogan/Spanien | Länderspiele: 14 © getty 11/26 Guter Playmaker, der aber noch Probleme beim eigenen Abschluss hat. Hollatz ist noch recht leicht auf der Brust und ist damit defensiv angreifbar. Dennoch: Seine Zeit wird kommen, auch wenn er bei diesem Turnier wenig spielen wird. © getty 12/26 FLÜGEL - FRANZ WAGNER | Alter: 21 | Team: Orlando Magic/USA | Länderspiele: 5 © getty 13/26 Der Alleskönner im Team. Wagner ist für den DBB nicht zu ersetzen. Seine Kombination aus Länge, Skills und Defense ist enorm wertvoll, dazu kann das Küken im Team auch für sich selbst kreieren. Es könnte seine Coming-Out-Party werden. © getty 14/26 NIELS GIFFEY | Alter: 31 | Team: zuletzt Zalgiris Kaunas/Litauen | Länderspiele: 85 © getty 15/26 Hat ein schwieriges Jahr in Litauen hinter sich, beim DBB sind seine Qualitäten dennoch gefragt. Giffey ist ein guter Schütze und defensiv zumindest respektabel. Wird vermutlich die Minuten hinter Wagner sehen. © getty 16/26 CHRISTIAN SENGFELDER | Alter: 27 | Team: Brose Bamberg | Länderspiele: 19 © getty 17/26 Braucht der DBB mehr Offense, ist Sengfelder eine Option. Hat einen guten Wurf und kann auch zum Korb ziehen. Seine defensiven Limitationen sind jedoch eklatant, weswegen er wohl kaum spielen wird. © getty 18/26 BIGS - DANIEL THEIS | Alter: 30 | Team: Indiana Pacers/USA | Länderspiele: 45 © getty 19/26 Wie fit ist er wirklich? Fehlte zuletzt mit einer Knieverletzung, ist jetzt aber doch dabei. Für das gewünschte System mit zwei Bigs ist Theis essentiell, da er das Feld breit machen und den Korb beschützen kann. Versteht sich mit Schröder blind. © getty 20/26 JOHANNES VOIGTMANN | Alter: 29 | Team: ZSKA Moskau/Russland | Länderspiele: 83 © getty 21/26 Der konstanteste Big des DBB. Voigtmann bringt ähnliche Skills wie Theis mit, ist aber noch einmal länger und kann mit Playmaking die Offense am Laufen halten. In manchen Situationen muss er entschlossener werden. © imago images 22/26 JOHANNES THIEMANN | Alter: 28 | Team: ALBA Berlin | Länderspiele: 59 © imago images 23/26 Thiemann steht vor allem für Konstanz. Der Big macht die Drecksarbeit und zeigte auch Ansätze nach Switches. Als dritter Big Man ist er eine richtig gute Option, auch wenn er selten im Rampenlicht steht. © getty 24/26 JONAS WOHLFARTH-BOTTERMANN | Alter: 32 | Team: Hamburg Towers | Länderspiele: 13 © imago images 25/26 Startete oft in der Vorbereitung, am Ende steht WoBo meist nicht auf dem Feld. Ackert stets hart am Brett, doch gegen die Kanten Europas wird er Schwierigkeiten bekommen. Ist Theis fit, werden nur wenige Minuten abfallen. © imago images 26/26 COACH - GORDON HERBERT: Knapp ein Jahr ist der langjährige Frankfurter Coach nun im Amt, seine Bilanz steht bei 10-2. Blickt auf langjährige Erfahrung in der BBL zurück und coachte zeitweise auch sein Heimatland Kanada.

Die wichtigsten Statistiken

Deutschland vs. Litauen 109:107 2OT (BOXSCORE)

Die physischen Vorteile der Litauer mit ihren zwei NBA-Bigs kamen kaum zum Vorschein, zumindest nicht, wenn beide gemeinsam auf dem Court standen. Tatsächlich hatte Deutschland in Halbzeit eins sogar mehr Points in the Paint (24 zu 16) und mehr Rebounds (19 zu 16).

In Halbzeit zwei kippte dies ein wenig, und das zeigte sich vor allem bei den Freiwürfen. Gerade Valanciunas bekam phasenweise in jedem Angriff einen Pfiff, Wohlfahrt-Bottermann (in 2:55 Minuten!) und Theis standen so schon Mitte des dritten Viertels bei 4 Fouls. Litauen nahm am Ende 35 Freebies (28 Treffer), Deutschland hatte 12/15.

Beide Teams waren eher von Einzelaktionen abhängig. Bei Litauen war es häufig Valanciunas im Post, bei Deutschland punkteten vor allem Lô und Wagner oft aus Isolationen. Insgesamt gab es in Halbzeit eins nur 11 Assists zu sehen. Litauen ließ dann nach der Pause den Ball etwas besser laufen, sodass die Gäste hier mit 20:15 die Nase vorn hatten.

In den ersten beiden Spielen dominierte die deutsche Bank ihren Konterpart. Das war diesmal nicht der Fall: Zwar lieferte vor allem Lô wieder einen guten Punch, aber die Litauer konnten da vor allem dank Kuzminskas (11) mithalten. Am Ende stand es hier 36:36.

Der Star des Spiels: Franz Wagner

Was für ein unfassbares Spiel des Jüngsten! 18 Punkte in der ersten Halbzeit, wichtige Würfe in der Crunchtime und Big Plays in der Defense. In den Extra-Minuten schwanden die Kräfte, doch dann sprangen Schröder und vor allem Lô in die Bresche.

Der Flop des Spiels: Domantas Sabonis

Sabonis ist noch nicht bei dieser EuroBasket angekommen. Der NBA-Center sucht weiter seine Rolle und war vor allem in Halbzeit eins überhaupt kein Faktor. Nach der Pause verbessert, doch später foulte der Kings-Bigs vorzeitig aus. "Domas" kann mehr als 13 Punkte (5/10) und 7 Rebounds.

Die Szene des Spiels

Wie eiskalt ist dieser Maodo Lô? Als gefühlt jeder Akteur bereits im roten Bereich war, reihte Lô zwei Dreier aneinander und erlöste damit das DBB-Team. Es war ein Moment, der wie gemacht für einen Zocker für Lô war.