Basketball-EM - Viertelfinale heute live am Mittwoch: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker

Zwei Halbfinaltickets für die Basketball-EM 2022 wurden bereits gestern gelöst, heute geht es mit der zweiten Hälfte im Viertelfinale weiter. Welche Spiele am Mittwoch anstehen, wo Ihr sie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, und wie es danach weitergeht, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Weiter geht es im Viertelfinale der EuroBasket 2022. Nachdem sich gestern das DBB-Team gegen die favorisierten Griechen um Giannis Antetokounmpo sensationell mit 107:96 durchgesetzt hat und im früheren Spiel Spanien gegen Finnland 100:90 gewann, stehen am heutigen Mittwoch, den 14. September, die restlichen Begegnungen an.

Ausgetragen werden die Partien, wie auch die gesamte K.o.-Phase, in der Mercedes-Benz Arena in Berlin.

Basketball-EM - Viertelfinale heute live am Mittwoch: Spiele und Zeitplan

Basketballfans dürfen sich heute auf ein Fest freuen. In der ersten Begegnung des Tages erwartet um 17.15 Uhr Frankreich, der Silbermedaillengewinner der jüngsten Olympischen Spiele, in Berlin Italien. Während Frankreich sich im Achtelfinale seiner Favoritenrolle gegen die Türkei nur knapp gerecht wurde, kegelten die Italiener überraschend einen der Topfavoriten des Turniers, Serbien mit Superstar Nikola Jokic, aus dem Wettbewerb.

Während der amtierende Most Valuable Player der NBA also nicht mehr um Medaillen kämpfen kann, ist ein weiterer Superstar mit seinem Team noch voll im Rennen: um 20.30 Uhr möchte Luka Doncic mit Slowenien gegen Polen sein Ticket für das Halbfinale lösen. Der 23-jährige Aufbauspieler der Dallas Mavericks dominiert aktuell das Geschehen, seine 35 Punkte im Viertelfinale waren das dritte Mal in Folge, dass er die 30-Zähler-Marke knackte. Zuvor hatte er bereits in der Gruppenphase gegen Frankreich (47 Punkte) und Deutschland (36) abgeliefert.

Datum Uhrzeit Team A Team B Ort Mi., 14. September 17.15 Uhr Frankreich Italien Berlin Mi., 14. September 20.30 Uhr Slowenien Polen Berlin

© getty Luka Doncic und Slowenien treffen im Viertelfinale der EuroBasket 2022 auf Polen.

Basketball-EM - Viertelfinale heute live am Mittwoch: Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte der Basketball-EM 2022 sind leicht erklärt: alle Spiele werden live und exklusiv in voller Länge bei Magenta Sport gezeigt. Während Ihr die Duelle der deutschen Nationalmannschaft sogar umsonst sehen könnt, sind alle weiteren Spiele - also auch die heutigen - kostenpflichtig.

Wie viel Ihr für ein Abonnement des Pay-TV-Senders zahlen müsst, hängt ganz davon ab, ob Ihr bereits Kunde oder Kundin der Telekom seid. Falls ja, kostet ein Abo monatlich lediglich 4,95 Euro (Jahresabo) oder 9,95 Euro (Monatsabo), falls nein, werden stattdessen 9,95 Euro (Jahresabo) bzw. 16,95 Euro (Monatsabo) fällig.

Basketball-EM - Viertelfinale heute live am Mittwoch: Der Liveticker auf SPOX

Falls Ihr kein Abonnement von Magenta Sport besitzt oder einfach keine Zeit habt, die Spiele heute in voller Länge zu sehen, könnt Ihr Euch auch einfach mit unserem Liveticker auf dem Laufenden halten.

© getty Frankreich trifft im Viertelfinale der EuroBasket 2022 auf Italien.

Basketball-EM - Viertelfinale heute live am Mittwoch: Der Terminplan der EuroBasket

Gruppenphase: 01. bis 08. September

01. bis 08. September Achtelfinale: 10. und 11. September

10. und 11. September Viertelfinale: 13. und 14. September

13. und 14. September Halbfinale: 16. September

16. September Finale: 18. September

Basketball-EM: Die Halbfinalspiele