Basketball-EM - Deutschland vs. Ungarn, Übertragung: 5. Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft geht die Gruppenphase bei der EuroBasket 2022 heute mit Spiel Nummer fünf gegen Ungarn zu Ende. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, zeigt Euch SPOX.

Alle Spiele der deutschen Mannschaft bei der EuroBasket live und kostenlos bei MagentaSport!

Am 1. September ging die Gruppenphase bei der Basketball-Europameisterschaft 2022 los, nun geht sie am heutigen Mittwoch, den 7. September, wieder zu Ende - zumindest für die Gruppen A und B, und somit auch für die deutsche Nationalmannschaft.

Das DBB-Team bestreitet sein fünftes und letztes Gruppenspiel in der Kölner Lanxess Arena, wo alle Spiele der Gruppe B stattfinden, gegen das ungarische Team. Um 20.30 Uhr geht es los.

Mit drei Siegen aus vier Spielen steht das Team von Bundestrainer Gordon Herbert bereits fix im Achtelfinale. Es gibt lediglich noch zu klären, auf wen es am 10. September trifft. Was jedoch feststeht, ist, dass die Deutschen weiterhin auf deutschem Boden spielen werden. Die gesamte K.o.-Phase wird nämlich in der Berliner Mercedes-Benz Arena gespielt.

Basketball-EM - Deutschland vs. Ungarn, Übertragung: 5. Gruppenspiel heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der EuroBasket live bei MagentaSport!

Wie die vier Vorrundenspiele zuvor wird heute auch das fünfte gegen Ungarn live und in voller Länge bei Magenta Sport gezeigt. Was zudem ebenfalls gleich ist wie an den vergangenen Partien, ist die Art der Zugänglichkeit: Deutschland gegen Ungarn ist kostenlos abrufbar - auch via Livestream, in der Magenta-Sport-App oder auf magentasport.de.

Um keine Sekunde der Vorberichterstattung zu verpassen, müsst Ihr um 20 Uhr einschalten. Durch die Übertragung werdet Ihr von einem fünfköpfigen Team begleitet, dieses besteht aus:

Moderation: Jan Lüdeke

Jan Lüdeke Experte: Per Günther

Per Günther Kommentar: Michael Körner

Michael Körner Co-Kommentar: Alex Vogel

Alex Vogel Field Reporter: Benni Zander

Magenta Sport kümmert sich jedoch nicht nur um die Spiele der Deutschen, sondern um alle EM-Partien. Kostenlos sind nur die deutschen Spiele, für den Rest müsst Ihr - wenn Ihr Telekom-Kunden seid - entweder das Jahresabo für 4,95 Euro je Monat oder das Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat abonnieren. Wenn Ihr keine Kunden seid, zahlt Ihr 9,95 Euro (Jahresabo) oder 16,95 Euro je Monat (Monatsabo).

Basketball-EM - Deutschland vs. Ungarn, Übertragung: 5. Gruppenspiel heute im Liveticker

SPOX bietet das Duell Deutschland gegen Ungarn heute im ausführlichen Liveticker an. So können auch all jene, die Magenta Sport nicht aufrufen können, beim Gruppenspiel live mit dabei sein.

Hier geht es zum Liveticker des fünften Gruppenspiels zwischen Deutschland und Ungarn.

Basketball-EM - Deutschland vs. Ungarn, Übertragung: 5. Gruppenspiel heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland - Ungarn

Deutschland - Ungarn Wettbewerb: EuroBasket 2022

EuroBasket 2022 Spieltag: 5

5 Datum: 7. September 2022

7. September 2022 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Lanxess Arena, Köln

Lanxess Arena, Köln TV: Magenta Sport

Livestream: Magenta Sport

Liveticker: SPOX

Basketball-EM: Die Tabelle der Gruppe B vor dem 5. Spieltag