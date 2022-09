Basketball-EM - Deutschland vs. Griechenland, Übertragung: Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute wartet bei der Basketball-EM ein richtiger Kracher auf alle Fans: Deutschland trifft im Viertelfinale auf Griechenland um Superstar Giannis Antetokounmpo. Wo und wann Ihr das Spektakel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Keine leichte Aufgabe für die deutsche Nationalmannschaft, die Griechen mit dem zweifachen Most Valuable Player der NBA, Giannis Antetokounmpo, zählen sicherlich zu den absoluten Turnierfavoriten. Im Achtelfinale hat sich Griechenland nach einer schwachen ersten Hälfte am Ende souverän gegen Außenseiter Tschechien durchgesetzt. Verantwortlich war neben Antetokounmpos 27 Punkten und zehn Rebounds vor allem die überragende Defensive.

Diese zu durchdringen, zählt sicherlich zu den schwierigsten Aufgaben der Deutschen am heutigen Abend - weiter erschwert wird die Situation durch den Gesundheitszustand von Franz Wagner. Der Jungstar der Orlando Magic ist im Achtelfinale gegen Montenegro umgeknickt und bleibt bis kurz vor dem Spiel fraglich. Wagner wäre nicht nur wegen seiner Offensivqualitäten sondern auch aufgrund seiner Körperlänge als Verteidiger gegen Antetokounmpo wichtig für die deutsche Mannschaft.

Wie das Duell schlussendlich ausgeht, erfahren wir heute ab 20.30 Uhr. Ausgetragen wird es in der Mercedes-Benz Arena in Berlin.

Basketball-EM - Deutschland vs. Griechenland, Übertragung: Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten: das Duell zwischen der Deutschland und Griechenland könnt Ihr heute komplett kostenlos auf MagentaSport sehen. Während alle weiteren Spiele der EuroBasket nur mit einem Abonnement zugänglich ist, stellt der Pay-TV-Sender die Begegnungen mit deutscher Beteiligung nämlich gratis zur Verfügung. Kurzfristig überträgt zudem sogar auch noch RTL im Hauptprogramm das Match live.

Wenn Ihr auch an den anderen Duellen interessiert seid, benötigt Ihr also ein Abo. Wie viel dieses kostet, hängt davon ab, ob Ihr bereits Kunde oder Kundin bei der Telekom seid. Wenn dem so ist, zahlt Ihr monatlich 4,95 Euro (Jahresabo) oder 9,95 Euro pro Monat (Monatsabo), wenn dem nicht so ist, 9,95 (Jahresabo) bzw. 9,95 Euro.

© getty Dennis Schröder und das DBB-Team treffen im Viertelfinale der EuroBasket 2022 auf Griechenland.

Basketball-EM - Deutschland vs. Griechenland, Übertragung: Viertelfinale heute im Liveticker

Ihr habt keine Zeit oder Lust, die Begegnung des DBB-Teams live und in Farbe zu sehen? Dann klickt Euch doch einfach in unseren Liveticker rein!

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Deutschland und Griechenland.

Basketball-EM - Deutschland vs. Griechenland, Übertragung: Alle Spiele im Viertelfinale

Vor dem Spiel der Deutschen geben sich am heutigen Dienstag bereits um 17.15 Uhr Spanien und Finnland die Ehre. Während die Spanier sich im Achtelfinale in Verlängerung gegen ein starkes Team aus Litauen bestand, musste Finnland sich gegen Kroatien durchsetzen. Dabei lieferte der Neuzugang der Utah Jazz, Lauri Markkanen, eine überragende Partie ab - der Finne legte 43 Punkte, 9 Rebounds und 3 Assists auf.

Solche Statistiken aufzulegen, sind nur wenige Spielern der EuroBasket im Stande, einer davon ist am morgigen Mittwoch an der Reihe: Luka Doncic. Der Superstar der Dallas Mavericks trifft mit Slowenien um 20.30 Uhr auf Polen. Zuvor stehen sich um 17.15 Uhr Frankreich, der Silbermedaillengewinner bei den jüngsten olympischen Spielen, und Serbien-Bezwinger Italien gegenüber.

Datum Uhrzeit Team A Team B Ort Di., 13. September 17.15 Uhr Spanien Finnland Berlin Di., 13. September 20.30 Uhr Deutschland Griechenland Berlin Mi., 14. September 17.15 Uhr Frankreich Italien Berlin Mi., 14. September 20.30 Uhr Slowenien Polen Berlin

© getty Giannis Antetokounmpo in Schach zu halten, wird die Hauptaufgabe der deutschen Big Men.

Basketball-EM - Deutschland vs. Griechenland: Die Termine der EuroBasket

Gruppenphase: 01. bis 08. September

01. bis 08. September Achtelfinale: 10. und 11. September

10. und 11. September Viertelfinale: 13. und 14. September

13. und 14. September Halbfinale: 16. September

16. September Finale: 18. September

Basketball-EM: Die Paarungen im Halbfinale

Bis das deutsche Team potentiell auf die Turnierfavoriten aus Frankreich und Slowenien trifft, dauert es noch - die stünden nämlich erst im Finale auf dem Programm. Nach einem Halbfinaleinzug würde Deutschland zunächst dem Sieger der Partie Spanien vs. Finnland gegenüberstehen.