Die Basketball-EM 2022 findet in diesem Jahr in insgesamt vier Ländern statt. 24 Mannschaften kämpfen ab dem 1. September um den Europameistertitel. Doch wann und wo wird das Finale der EuroBasket ausgetragen? SPOX hat für Euch die Antwort.

Die EuroBasket 2022 ist die 41. Auflage der Basketball-Europameisterschaft. Seit dem 1. September duellieren sich die 24 Nationen in vier Gruppen. Von den Gruppen A bis D werden je vier Mannschaften die K.o.-Runde erreichen. Zwei Teams werden bei der EuroBasket 2022 schließlich das Finale austragen.

Basketball-EM 2022: Wann und wo findet das Finale statt?

Die Gruppenphase der Basketball-EM 2022 begann am 1. September mit den Partien der Gruppen A und B. Bis zum 8. September werden die Achtelfinalisten der EuroBasket 2022 feststehen, am 10. September beginnt die K.o.-Runde der Basketball-EM. Das Finale der Europameisterschaft wird am 18. September stattfinden. Der Spielbeginn ist für 20.30 Uhr angesetzt.

Das Finale der EuroBasket 2022 wird in der Mercedes-Benz Arena in Berlin ausgetragen. Bis zu 14.500 Zuschauern bietet die Mehrzweckhalle im Berliner Ortsteil Friedrichshain Platz. Während der BBL-Saison trägt in der Arena ALBA Berlin seine Heimspiele aus. Alle K.o.-Spiele der EuroBasket 2022 werden ebenfalls in Berlin stattfinden. Deutschland ist jedoch nicht der alleinige Gastgeber der Basketball-EM. In der Gruppenphase duellieren sich die Teams auch in Georgien (Tiflis), Italien (Mailand) und Tschechien (Prag). In Deutschland finden die Gruppenspiele der Europameisterschaft in der Kölner LANXESS Arena statt.

© getty Das Finale der EuroBasket 2022 findet am 18. September in der Mercedes-Benz Arena in Berlin statt.

Der amtierende Europameister ist Slowenien. Mit dem NBA-Superstar Luka Doncic gehört das Team auch in diesem Jahr zu den Favoriten auf den Titel. Neben den Slowenen ist vor allem Serbien ein heißer Kandidat auf den Titel. Mit Nikola Jokic weiß Serbien den amtierenden NBA-MVP in den Reihen. Das DBB-Team führt bei der Heim-EM Dennis Schröder an. In der Gruppe B trifft Deutschland mit Slowenien, Litauen und Frankreich auf schwere Gegner, im ersten Gruppenspiel besiegte das Team von Trainer Gordon Herbert Frankreich dennoch mit 76:63. Schafft es Deutschland bei der Heim-EM sogar in das Finale?

Basketball-EM 2022: Wann und wo findet das Finale statt? - Der Spielplan im Überblick

Gruppenphase: 1. bis 8. September

1. bis 8. September Achtelfinale: 10. und 11. September

10. und 11. September Viertelfinale: 13. und 14. September

13. und 14. September Halbfinale: 16. September

16. September Finale: 18. September, 20.30 Uhr

Austragungsort Finale: Mercedes-Benz Arena, Berlin

Basketball-EM 2022: Wann und wo findet das Finale statt? - Die Übertragung im TV und Livestream

Die Basketball-EM 2022 wird von MagentaSport exklusiv im TV und Livestream gezeigt. Alle 76 Spiele der EuroBasket 2022 zeigt der Telekom-Dienst live und in voller Länge. Die Partien des DBB-Teams seht Ihr bei MagentaSport zudem kostenlos im TV und Livestream.

Um die restlichen Begegnungen der Basketball-EM live und in voller Länge sehen zu können, benötigt Ihr ein Abo bei MagentaSport. Für Telekom-Kunden kostet ein Monats-Abonnement 9,95 Euro, das Jahres-Abo schlägt mit 4,95 Euro pro Monat zur Buche. Alle Nicht-Kunden zahlen für ein Jahres-Abonnement bei MagentaSport 9,95 Euro im Monat. Das Monats-Abo kostet ohne Telekom-Vertrag dagegen 16,95 Euro.

Basketball-EM: Die Sieger der vergangenen Jahre