EuroBasket 2022: Voting - Wie weit geht es für das DBB-Team bei der Heim-EM?

Am Donnerstag beginnt unter anderem in Deutschland die EuroBasket 2022. Trotz vieler Absagen hat das DBB-Team große Ambitionen, eine Medaille ist das Ziel. Wir wollen von Euch wissen, wie weit es für Dennis Schröder und Co. gehen wird.

Einen klaren Favorit? Den gibt es nicht. Mögliche Medaillenkandidaten? Davon gibt es jede Menge. Die EuroBasket 2022 verspricht ein Spektakel zu werden, nicht nur weil so viele Stars wie lange nicht mehr mit dabei sind.

Auch Deutschland kann auf gleich drei NBA-Spieler zurückgreifen, auch wenn einige Stars aus unterschiedlichen Gründen absagten. In der Gruppe B warten mit Frankreich, Litauen und Titelverteidiger Slowenien gleich drei echte Schwergewichte, immerhin qualifizieren sich aus jeder Sechsergruppe die besten vier Mannschaften jeder Staffel.

Wie weit kann es also für das Team von Bundestrainer Gordon Herbert gehen? Stimmt jetzt ab. App-User klicken bitte hier!