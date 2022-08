Am 1. September beginnt die Basketball-Europameisterschaft 2022 in Deutschland. Der DBB-Kader befindet sich deshalb bereits jetzt in der Vorbereitungsphase aufs Turnier. Ein Spieler ist allerdings nicht Teil davon: NBA-Profi Moritz Wagner. SPOX erklärt die Hintergründe.

Nach nur sieben Jahren kehrt die Basketball-EM bereits erneut nach Deutschland zurück. Wie schon damals, im Jahr 2015, werden gleich vier Länder die Gruppenphase ausrichten. Neben Deutschland stellen auch Georgien, Italien sowie Tschechien ihre Heimcourts zur Verfügung. Die Finalrunde oder auch K.o.-Phase, wird allerdings einheitlich in Berlin stattfinden.

Für NBA-Profi Moritz Wagner wäre es ein Heimspiel. Der Forward von den Orlando Magic läuft jedoch nicht an der Seite seines Bruders Franz auf.

Doch was ist eigentlich der Grund dafür? SPOX liefert Euch die Antworten.

Basketball-EM: Warum fehlt NBA-Spieler Moritz Wagner im deutschen Kader?

Seinen Ausfall teilte Wagner am Mittwoch via Instagram mit. Dabei zeigte er sich zutiefst enttäuscht: "Ich sag's, wie es ist. Der tut weh. (...) Seit Jahren hab ich mich auf dieses Turnier und diese Möglichkeit gefreut: In Deutschland zu spielen, in Köln und meiner Stadt Berlin, mit meinem Bruder, bei einer Heim-Europameisterschaft. (...) Ich weiß, wie viel die Nationalmannschaft für den deutschen Basketball bedeutet und hatte mich den ganzen Sommer auf diese Herausforderung im September gefreut und vorbereitet."

Als Grund führte er seinen Knöchel an, der aktuell "nicht mitspiele". Die Verletzung hatte er sich wohl am 9. August beim Teamtraining zugezogen. Wagner hatte in seiner Karriere schon mehrfach mit seinem Knöchel zu kämpfen. Das letzte Mal jedoch, dass er dazu gezwungen wurde, von außen zuzuschauen, liegt mittlerweile schon mehrere Jahre zurück. Wie lange der Berliner ausfallen werde, ist im Moment noch unklar.

© imago images War Moritz Wagner bei Olympia 2021 noch Deutschlands auffälligster Spieler, muss der DBB-Kader nun gänzlich auf ihn verzichten.

Basketball-EM: Übertragung im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte aller EM-Spiele hat sich der Streamingdienst MagentaSport gesichert. Auf der Plattform könnt Ihr Euch also sowohl die Spiele Deutschlands als auch jedem anderen Land live zu Gemüte führen. Hier gibt es jedoch einen entscheidenden Unterschied. Wie schon bei Olympia im vergangenen Jahr werden auch diesmal alle Spiele der DBB-Auswahl komplett kostenfrei zu sehen sein. Ein laufendes Abonnement ist also nicht erforderlich.

Wollt Ihr nun darüber hinaus auch nicht auf Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo und Co. verzichten, dann müsst Ihr eine solche Mitgliedschaft abschließen. Wie viel Ihr dafür zahlen müsst, hängt allerdings von zwei Faktoren ab: Der Vertragslaufzeit sowie dem Vorhandensein eines Vertrages bei MagentaSport Mutterkonzern Telekom. Der nachfolgenden Tabelle könnt Ihr alle notwendigen Infos entnehmen. Hier geht's direkt zur Website.

Laufzeit / Telekom-Vertrag? Ja Nein 1 Monat 9,95€ 16,95€ 12 Monate 4,95€ 9,95€

Basketball-EM: Der Spielplan Deutschlands (Vorrunde)

1. September, 20.30 Uhr: Deutschland vs. Frankreich

Deutschland vs. Frankreich 3. September, 14.30 Uhr: Deutschland vs. Bosnien-Herzegowina

Deutschland vs. Bosnien-Herzegowina 4. September, 14.30 Uhr: Deutschland vs. Litauen

Deutschland vs. Litauen 6. September, 20.30 Uhr: Deutschland vs. Slowenien

Deutschland vs. Slowenien 7. September, 20.30 Uhr: Deutschland vs. Ungarn

Basketball-EM: Die Sieger der letzten Jahre