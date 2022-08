Basketball - Deutschland bei der EM 2022: Gegner, Gruppe, Spielplan

Ab dem 1. September wird die Basketball-EM 2022 ausgespielt. Mit dabei ist natürlich auch Deutschland. Hier erklären wir Euch alles hinsichtlich der Gegner und der Gruppe des DBB-Kaders sowie dem Spielplan.

Die Basketball-Europameisterschaft kehrt nach Deutschland zurück! Nach 2015 findet das Turnier bereits zum zweiten Mal innerhalb von nur sieben Jahren auf deutschem Boden statt.

Anders als damals, wird man diesmal aber auch die Final- beziehungsweise auch K.o.-Runde ausrichten. Hingegen gleichgeblieben ist das Format, nachdem die Vorrunde mit den insgesamt vier Gruppen in vier verschiedenen Ländern ausgespielt wird. Neben Deutschland stellen auch Italien (Mailand), Tschechien (Prag) und Georgien (Tifilis) ihre Heimcourts zur Verfügung.

Kommen wir zum DBB-Kader. Mit Robin Benzing, Maodo Lo und Johannes Voigtmann werden einmal mehr drei langjährige und geradezu immer präsente Spieler den Kern der Mannschaft ausmachen.

Hinzukommen die NBA-Stars Dennis Schröder, Franz Wagner und Daniel Theis. Bis vor Kurzem war auch Moritz Wagner noch Teil der Planungen. Aufgrund einer Verletzung, die er sich Berichten zufolge am Dienstag zugezogen hatte, wird der Berliner jedoch nicht am Geschehen in Köln teilnehmen können. Auch Maxi Kleber (Auszeit) und Isaac Bonga (Operation) werden dem Team nicht Verfügung stehen.

© imago images Dennis Schröder kehrt nach fast drei Jahren ins deutsche Basketball-Nationalteam zurück.

Basketball - Deutschland bei der EM 2022: Gegner, Gruppe

Insgesamt sechs Nationen bilden eine Gruppe. Gespielt im Modus "jeder-gegen-jeden". Nach Beendigung aller Begegnungen, ziehen die ersten vier platzierten Mannschaften pro Gruppe ins Achtelfinale ein. Dort treffen schließlich die Erstplatzierten einer Gruppe auf die Viertplatzierten einer anderen Gruppe sowie die Zweitplatzierten auf die Drittplatzierten.

Team A Team B Erster Gruppe A Vierter Gruppe B Erster Gruppe B Vierter Gruppe A Erster Gruppe C Vierter Gruppe D Erster Gruppe D Vierter Gruppe C Zweiter Gruppe A Dritter Gruppe B Zweiter Gruppe B Dritter Gruppe A Zweiter Gruppe C Dritter Gruppe D Zweiter Gruppe D Dritter Gruppe C

Der DBB-Kader wird seine Gruppenspiele in der Lanxess-Arena in Köln austragen. Als Gegner in Gruppe B stehen der Mannschaft von Gordon Herbert die Länder Frankreich, Bosnien-Herzegowina, Litauen, Slowenien und Ungarn gegenüber. Mit Größen wie Luka Doncic, Rudy Gobert oder Domantas Sabonis steht dem deutschen Team also jede Menge NBA-Starpower gegenüber.

Basketball - Deutschland bei der EM 2022: Spielplan (Vorrunde)

Aktuell steht selbstredend nur die Terminierung für die fünf Gruppenspiele Deutschlands fest. Zum Auftaktspiel erwartet den DBB-Kader direkt ein Hammerduell: Am Abend des ersten Septembers sind Schröder und Co. gegen Frankreich gefordert.

1. September, 20.30 Uhr: Deutschland vs. Frankreich

Deutschland vs. Frankreich 3. September, 14.30 Uhr: Deutschland vs. Bosnien-Herzegowina

Deutschland vs. Bosnien-Herzegowina 4. September, 14.30 Uhr: Deutschland vs. Litauen

Deutschland vs. Litauen 6. September, 20.30 Uhr: Deutschland vs. Slowenien

Deutschland vs. Slowenien 7. September, 20.30 Uhr: Deutschland vs. Ungarn

Basketball - Deutschland bei der EM 2022: Übertragung im TV und Livestream

Alle Spiele der Basketballeuropameisterschaft 2022 werden exklusiv beim Streamingdienst MagentaSport zu sehen sein. Zum Vorteil der Fans zeigt die Tochterfirma der Telekom jegliche Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft komplett kostenfrei. Ein Abonnement ist nur dann nötig, wenn Ihr darüber hinaus auch die Matches der anderen Nationen verfolgen wollt.

Wie viel eine solche Mitgliedschaft kostet, hängt ganz davon ab, ob Ihr bereits Kundinnen oder Kunden der Telekom seid und wie lange Ihr dabei sein wollt. Das Preismodell, das auf Euch zutrifft, könnt Ihr der folgenden Tabelle entnehmen. Weitere Infos zu den Angeboten gibt's hier.

Laufzeit Telekom-Vertrag Kein Telekom-Vertrag 1 Monat 9,95€ 16,95€ 12 Monate 4,95€ 9,95€

Eine Übertragung im linearen Fernsehen wird nicht stattfinden.

Basketball - Deutschland bei der EM 2022: Zeitplan des Turniers