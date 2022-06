EuroLeague: Russische Teams für 2022/23 ausgeschlossen

Wegen des Krieges in der Ukraine dürfen in der kommenden Saison keine russischen Klubs an der EuroLeague teilnehmen. Das gab die Königsklasse nach einem Vorstandstreffen am Donnerstag bekannt und veröffentlichte eine provisorische Teilnehmerliste.

Bayern München ist als A-Lizenz-Inhaber automatisch dabei, der deutsche Meister Alba Berlin gehört ebenfalls zu den 18 berücksichtigten Mannschaften. Die Regelung gilt auch für den EuroCup, die deutschen Teilnehmer heißen Hamburg Towers und ratiopharm Ulm.

Nach der Invasion in die Ukraine waren die russischen Klubs in der abgelaufenen Saison der EuroLeague ausgeschlossen worden. Die Maßnahme betraf ZSKA Moskau mit dem deutschen Nationalspieler Johannes Voigtmann, UNICS Kasan und Zenit St. Petersburg.