Die BBL-Playoffs sind voll im Gange, ein Finalteilnehmer steht bereits fest, der zweite muss noch ermittelt werden. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Playoff-Spiele live im TV und Livestream sehen könnt.

Alba Berlin steht zum fünften Mal in Serie im Finale der BBL-Playoffs. Der amtierende Meister setzte sich im Halbfinale gegen die Riesen Ludwigsburg mit 3:0 durch. Auf der anderen Seite des Playoff-Pictures kämpfen der FC Bayern München und die Telekom Baskets Bonn um das zweite Finalticket. Aktuell steht es in der Best-of-five-Serie 2:1 für die Münchner, denen nur noch ein Sieg fehlt, um die Finalbegegnung der vergangenen Saison zu rekonstruieren. Viel fehlte auch den Bayern nicht, um einen Sweep zu erreichen. Im dritten Spiel gegen die Bonner verlor man nur mit 84:86. Spiel vier findet am Pfingstmontag, den 6. Juni, um 18.00 Uhr im Audi Dome statt.

Im Folgenden erklärt Euch SPOX, wie Ihr die BBL-Playoffs live im TV und Livestream sehen könnt.

BBL Playoffs, Übertragung: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream

Magenta Sport besitzt die Übertragungsrechte an den Playoffs in Deutschland, der Pay-TV-Anbieter überträgt jedes Spiel live und in voller Länge. Diese werden sowohl im TV als auch im kostenpflichtigen Livestream angeboten.

Die Kosten für Magenta Sport sind, je nachdem, ob Ihr Telekom-Kunde seid oder nicht, unterschiedlich. Wer Kunde ist, muss für das Abonnement nämlich nur 4,95 Euro je Monat zahlen, während Nicht-Kunden dagegen entweder 9,95 Euro pro Monat für das Jahresabo oder 16,95 Euro monatlich für das Monatsabo hinblättern müssen.

© getty Der FC Bayern braucht gegen Bonn nur noch einen Sieg, um ins Finale der BBL-Playoffs zu ziehen.

Doch Magenta Sport ist nicht allein bei der Übertragung der BBL-Playoffs, auch Sport1 zeigt ausgewählte Spiele. Insgesamt laufen 13 Playoff-Partien im Free-TV und im kostenlosen Livestream bei Sport1. Von den noch zu absolvierenden Begegnungen zählt zu diesen 13 das vierte Spiel zwischen den Bayern und Bonn und Spiel drei der bevorstehenden Finals dazu. Die Übertragung zu FC Bayern vs. Bonn beginnt morgen um 18 Uhr, also unmittelbar vor Spielbeginn.

BBL Playoffs, Übertragung: So seht Ihr die Spiele im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, die Playoff-Partien im Kampf um die deutsche Meisterschaft zu verfolgen, bietet SPOX an. Wir tickern nämlich jedes Spiel der Finals, aber auch Spiel vier zwischen dem FC Bayern und Bonn für Euch live und ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker des vierten Halbfinalspiels zwischen dem FC Bayern München und den Telekom Baskets Bonn.

BBL Playoffs: Die Paarungen und Ergebnisse im Überblick