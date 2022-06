Zum dritten Mal treffen Alba Berlin und der FC Bayern München Basketball im Rahmen der BBL-Finals aufeinander. Dabei könnte es bereits das letzte Match der Saison sein. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Bayern stehen mit dem Rücken zur Wand! Gerade einmal zwei Spiele sind in der Finalrunde der BBL-Playoffs gespielt und schon haben die Hauptstädter einen Matchball. Nach zwei relativ klaren Siegen in den ersten beiden Spielen führt Alba Berlin mit 2:0 in der Serie. Demnach brauchen die Berliner nur noch einen weiteren Sieg, um die dritte Meisterschaft in Folge perfekt zu machen.

Die Möglichkeit dazu bietet sich ihnen bereits heute vor eigener Kulisse. Denn das dritte Spiel der Serie wird in der Mercedes-Benz-Arena zu Berlin ausgetragen. Erscheint die Aufgabe der Münchner nicht ohnehin schon schwer genug, kommt noch ein weiterer Fakt hinzu: Alba hat in der diesjährigen BBL-Endrunde noch nicht ein einziges Spiel verloren. Gelingt dem Underdog aus München heute also etwas, was noch kein anderes Team geschafft hat?

BBL Finale Alba Berlin vs. FC Bayern München: Spiel 3 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos zum Spiel

Wettbewerb: BBL-Playoffs

BBL-Playoffs Spieltag: Finale, 3. Spiel

Finale, 3. Spiel Datum: Freitag, 17. Juni

Freitag, 17. Juni Tip-Off: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Spielort: Mercedes-Benz-Arena in Berlin

BBL Finale Alba Berlin vs. FC Bayern München: Spiel 3 heute live im TV und Livestream

Die dritte Finalbegegnung zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern Basketball wird heute live im Free-TV bei Sport1 übertragen. Möglich wird das aufgrund dank einer Kooperation zwischen dem Sportkanal und dem Hauptlizenzinhaber MagentaSport.

BBL Finale Alba Berlin vs. FC Bayern München: Spiel 3 heute live im Free-TV

Um die Partie im linearen Fernsehen verfolgen zu können, müsst Ihr nichts weiter tun, als um 19.00 Uhr den Sender Sport1 einzuschalten. Zu genau dieser Uhrzeit wird nämlich die Berichterstattung zum Event ihren Anfang nehmen.

BBL Finale Alba Berlin vs. FC Bayern München: Spiel 3 heute im kostenlosen Livestream

Alternativ dazu wird es natürlich auch möglich sein, die Partie im kostenlosen Livestream von Sport1 zu sehen. Hierzu müsst Ihr lediglich die Website oder App aufrufen. Über diesen Link kommt Ihr direkt dahin.

BBL Finale Alba Berlin vs. FC Bayern München: Spiel 3 heute im Liveticker bei SPOX

Keine Möglichkeit das Spiel live zu sehen? Dann gibt es immer noch eine Alternative: unseren hauseigenen Liveticker. Über den folgenden Link könnt Ihr Euch im Minutentakt mit allen relevanten Informationen zur Partie auf dem Laufenden halten.

Hier geht's zum Liveticker des dritten Finalspiels zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern

BBL Finale Alba Berlin vs. FC Bayern München: Spiel 3 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der Spielplan der Finalserie

Spiel 1: Alba Berlin vs. FC Bayern Basketball - 86:73

Alba Berlin vs. FC Bayern Basketball - 86:73 Spiel 2: FC Bayern Basketball vs. Alba Berlin - 58:71

Spiel 3: Alba Berlin vs. FC Bayern Basketball - Freitag, 17. Juni um 19.00 Uhr

Spiel 4: FC Bayern Basketball vs. Alba Berlin - Sonntag, 19. Juni um 15.00 Uhr (falls erforderlich)

Spiel 5: Alba Berlin vs. FC Bayern Basketball - Mittwoch, 22. Juni um 20.30 Uhr (falls erforderlich)

BBL Finale Alba Berlin vs. FC Bayern München: Spiel 3 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Meister der vergangenen Jahre