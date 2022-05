BBL: Alba Berlin startet mit Sieg in die Playoffs

Titelverteidiger Alba Berlin ist mit einem souveränen Sieg in die Playoffs der BBL gestartet. Der Hauptrundensieger setzte sich am Freitagabend im ersten Viertelfinalspiel gegen Brose Bamberg klar mit 114:89 (61:45) durch und geht in der Best-of-five-Serie mit 1:0 in Führung.

Johannes Thiemann war mit 19 Punkten der beste Werfer der Berliner. Das zweite Aufeinandertreffen findet am Sonntag (18.00 Uhr) erneut in Berlin statt. "Ich freue mich über den Sieg", sagte Thiemann nach der Partie bei MagentaSport: "Es war ein Offensivspiel. Defensiv können wir das noch cleverer spielen."

Die Telekom Baskets Bonn feierten indes einen hart erkämpften Auftaktsieg. Die Rheinländer bezwangen die Hamburg Towers dank eines Last-Minute-Treffers nach Verlängerung mit 100:98 (91:91, 41:42) und gehen mit einer Führung in das zweite Duell am Sonntag (15.00 Uhr). Überragender Mann war Bonns Parker Jackson-Cartwright mit 36 Punkten.

Am Abend spielt noch Bayern München gegen die Niners Chemnitz. Die letzte Viertelfinalserie zwischen den MHP Riesen Ludwigsburg und ratiopharm Ulm startet am Samstag (20.30 Uhr).