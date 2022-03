March Madness 2022: Spielplan, Termine, Übertragung im TV und Livestream

Im März blickt die Basketball-Welt auf die College-Spiele in den USA. Dort wird nämlich die nationale Meisterschaft ausgetragen. Alle Informationen zu March Madness 2022 findet Ihr hier.

Wie jedes Jahr im März spielen die besten Colleges der USA ihren Meister aus. March Madness begeistert unzählige Basketball-Fans weltweit.

2022 beginnt das Spektakel am 15. März. Der Sieger wird dann im April gekürt. Das Finale ist für den 4. April terminiert.

Die Spiele finden allesamt am Nachmittag bzw. Abend in den USA statt. Dementsprechend ist der Tip-Off in Deutschland gegen Abend bzw. in der Nacht.

© getty March Madness beginnt 2022 am 17. März.

March Madness 2022: Spielplan, Termine

Der genaue Spielplan wird am 13. März offiziell vorgestellt. Zwei Tage später findet dann die Qualifikationsrunde (First Four) statt. An dieser nehmen acht Mannschaften teil.

Die vier Sieger aus den vier Partien komplettieren dann das 64er-Feld. Am 17. März steht die First Round an. In jeder Runde gibt es nur ein Spiel, es wird also nicht wie in den NBA-Playoffs eine Serie gespielt.

Nach der Second Round gibt es eine dreitägige Pause, ehe die Sweet 16 anstehen. Die Sieger der Elite Eight qualifizieren sich schließlich für das Final Four in New Orleans.

Runde Datum Selection Sunday 13. März First Four 15. und 16. März First Round 17. und 18. März Second Round 19. und 20. März Sweet 16 24. und 25. März Elite Eight 26. und 27. März Final Four 2. April NCAA Championship Game 4. April

March Madness 2022: Bracket

Das Bracket bei March Madness hat seit jeher Kultstatus. Fans versuchen dieses vor dem Start des Turniers für alle Spiele durchzutippen.

Ziel ist es, die Ergebnisse für das komplette Feld mit den 64 Mannschaften richtig zu erraten und damit das Final Four vorherzusagen. Die längste Serie von richtigen Spielen hintereinander datiert aus dem Jahr 2019 und beinhaltete 49 Begegnungen.

Für 2022 ist das Bracket noch nicht online. Dies wird am Selection Sunday vorgestellt.

March Madness 2022: Final Four

Die Entscheidung über die Meisterschaft fällt in diesem Jahr nicht im März, sondern im April. Das Final-Four-Turnier startet am 2. April. Das Endspiel um den College-Titel ist dann für den 4. April angesetzt.

Gespielt wird in New Orleans im Superdome. In diesem trägt normalerweise die NFL-Franchise New Orleans Saints ihre Heimspiele aus. Für March Madness wird es zur Basketball-Arena, in der bis zu 73.432 Zuschauer Platz finden.

March Madness: Die Final Fours der kommenden Jahre

Datum Stadt Arena 2.-4. April 2022 New Orleans Caesears Superdome 1.-3. April 2023 Houston NRG Stadium 6.-8. April 2024 Glendale (Arizona) State Farm Stadium 5.-7. April 2025 San Antonio Alamodome 4.-6. April 2026 Indianapolis Lucas Oil Stadium

© getty Im Caesars Superdome in New Orleans wird das March Madness Final Four ausgetragen.

March Madness 2022: Übertragung im TV und Livestream

Wie im vergangenen Jahr nimmt sich aller Voraussicht nach DAZN der Übertragung von March Madness an. Der Streamingdienst zeigte in dieser Saison bereits ausgewählte College-Spiele und wird demnach wohl auch die Playoff-Partien übertragen.

March Madness: Die Sieger der vergangenen Jahre