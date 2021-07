BBL: Pokalsieger FC Bayern Basketball verlängert mit Paul Zipser

Nationalspieler Paul Zipser bleibt Basketball-Pokalsieger Bayern München auch in den kommenden drei Jahren erhalten. Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, verlängerte der 27-Jährige seinen Vertrag bis 2024. Zipser arbeitet derzeit an seinem Comeback, nachdem er im Juni in Folge einer Gehirnblutung notoperiert werden musste.

"Ich fühle mich sehr wohl in München und im Verein, der mich auch jetzt wieder super unterstützt", sagte Zipser, der im Pokalfinale gegen Alba Berlin die Bayern als Topscorer zum Titel führte: "Es gibt keinen besseren Platz auf der Welt für mich als hier beim FC Bayern. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich zur alten Stärke zu kommen."

Der frühere NBA-Profi fehlte den Münchnern in der Play-off-Finalserie um die deutsche Meisterschaft, die Alba Berlin für sich entscheiden konnte. Von den Fans war Zipser nach seinem Schicksalsschlag als beliebtester Spieler der Basketball Bundesliga ausgezeichnet worden.

Zipser war 2019 nach München zurückgekehrt, nachdem er von 2013 bis 2016 bereits dort gespielt hatte.