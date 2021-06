BBL Finale Alba Berlin vs. FC Bayern München Basketball: Spiel 2 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Es geht Schlag auf Schlag: Nach Spiel eins am Mittwoch stehen sich Alba Berlin und der FC Bayern Basketball heute Abend im Kampf um die BBL-Meisterschaft gleich wieder gegenüber. So könnt Ihr Spiel 2 des BBL-Finals live verfolgen.

Der Kampf um den Meistertitel hat begonnen. In der Basketball Bundesliga steht am heutigen Donnerstag, den 10. Juni, Spiel zwei Playoff-Final-Serie zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern Basketball an. SPOX liefert die wichtigsten Informationen und sagt, wo das Endspiel ab 20.30 Uhr im TV, Livestream und Liveticker verfolgt werden kann.

BBL Finale Alba Berlin vs. FC Bayern München Basketball: Spiel 2 heute live im TV und Livestream

Den Auftakt der Final-Serie am Mittwoch ließ sich sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV verfolgen. Sport1 und MagentaSport nahmen sich der Ausstrahlung jeweils live an. Wie ist es diesmal?

BBL Finale Alba Berlin vs. FC Bayern München Basketball: Spiel 2 heute live im TV

Schade für viele deutsche Basketball-Fans und Interessierte: Das heutige zweite Finalspiel zwischen Alba und Bayern, das erneut in der Mercedes-Benz Arena in Berlin steigt, gibt es nicht live im Free-TV zu sehen. Sport1 ist heute nicht live mit von der Partie, sodass sich das Aufeinandertreffen einzig im Pay-TV bei MagentaSport verfolgen lässt. Das Angebot der Telekom geht um 20.15 Uhr auf Sendung.

MagentaSport kostet Nicht-Telekom-Kunden monatlich 16,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 9,95 Euro. Telekom-Kunden zahlen für MagentaSport die ersten zwölf Monate nichts, danach fallen 4,95 Euro pro Monat an.

BBL Finale Alba Berlin vs. FC Bayern München Basketball: Spiel 2 heute im Livestream

MagentaSport könnt Ihr nicht nur am Telekom-Receiver oder am TV-Gerät via App, sondern auch als Livestream auf dem Smartphone oder Tablet via App oder am PC abrufen.

Falls Ihr noch Hoffnungen hattet: Sport1 wird Duell zwei zwischen Alba und Bayern übrigen auch nicht via Livestream übertragen.

BBL Finale Alba Berlin vs. FC Bayern München Basketball: Spiel 2 heute im Liveticker

Nicht in Besitz eines MagentaSport-Abonnements? Macht nichts: Ihr seid herzlich dazu eingeladen, bei SPOX vorbeizuschauen und Euch in den Liveticker reinzuklicken. Dort wird Euch nichts entgehen, auch wenn Ihr das Finale nicht selbst anschauen könnt.

Hier geht's zum Liveticker: Spiel 2 der BBL Finals zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern Basketball

BBL Finale Alba Berlin vs. FC Bayern München Basketball: Der Spielplan

Entschieden wird die Meisterschaft im Best-of-5-Modus. Nach dem Finalauftakt am Mittwoch und dem heutigen Spiel zwei geht es am Samstag mit Begegnung Nummer drei weiter. Falls dann noch kein Sieger feststeht und weitere Spiele nötig sind, würde das erste tags darauf, am Sonntag, steigen. Ein fünftes Duell wäre am Dienstag.

Spiel Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis 1 Mittwoch, 9. Juni 20.30 Uhr Alba Berlin - FC Bayern Basketball 89:86 2 Donnerstag, 10. Juni 20.30 Uhr Alba Berlin - FC Bayern Basketball 3 Samstag, 12. Juni 15 Uhr FC Bayern Basketball - Alba Berlin 4* Sonntag, 13. Juni 15 Uhr FC Bayern Basketball - Alba Berlin 5* Dienstag, 15. Juni 19 Uhr Alba Berlin - FC Bayern Basketball

*) falls nötig.

BBL Finale: Die Meister der vergangenen zehn Jahre

Alba Berlin bietet sich die Gelegenheit, seinen Titel zu verteidigen. 2020 gewannen die Hauptstädter diesen, zuvor hatten die Münchner zweimal in Folge triumphiert.