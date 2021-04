BBL: München verliert Heimspiel gegen Braunschweig

Bayern München hat in der Basketball-Bundesliga eine überraschende Heimniederlage kassiert und verliert in der Tabelle weiter an Boden. Das Team von Startrainer Andrea Trinchieri unterlag den Löwen Braunschweig mit 83:85 (38:37) und spürt auf Platz drei hinter den MHP Riesen Ludwigsburg und Meister Alba Berlin bereits den Atem der EWE Baskets Oldenburg im Nacken.

Derweil verlor Alba Berlin binnen drei Wochen zum zweiten Mal gegen die Hamburg Towers. Die Berliner mussten sich 18 Tage nach der Auswärtspleite (75:90) auch im Rückspiel mit 68:75 (29:30) geschlagen geben. Die Towers feierten ihren achten Sieg in Folge und halten als Tabellenfünfter weiter Kurs auf die Playoffs.

In einer engen Partie auf niedrigem Niveau traf Alba in den ersten drei Vierteln keinen einzigen Dreier, unter der Woche hatte sich das Team von Trainer Aito Garcia Reneses mit einem Sieg gegen Roter Stern Belgrad (81:58) aus der EuroLeague verabschiedet. Bei den Hamburgern war Kameron Taylor mit 23 Punkten bester Werfer.

Unterdessen setzte sich ratiopharm Ulm dank einer unaufhaltsamen Offensive gegen die Gießen 46ers 109:79 (53:44) durch und fuhr den dritten Erfolg in Serie ein. Für Gießen auf Tabellenplatz 17 war es dagegen nach zuletzt zwei überraschenden Siegen ein Rückschlag im Abstiegskampf.

Medi Bayreuth fiel durch das 88:97 (55:52) gegen Brose Bamberg (8.) auf Platz elf zurück. Oldenburg siegte souverän gegen die Telekom Baskets Bonn 106:87 (55:42) und festigte seinen vierten Platz. Schlusslicht Rasta Vechta gab mit einem 82:69 (37:28)-Erfolg gegen die Niners Chemnitz ein Lebenszeichen.