Der FC Bayern steht im Viertelfinale der EuroLeague mit dem Rücken zur Wand. Eine Niederlage in Spiel 3 würde das Aus bedeuten. Wo Ihr die nächste Partie gegen Armani Mailand heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Nach der Niederlage in Spiel 2 liegen die Basketballer des FC Bayern in der Best-of-Five-Serie gegen Armani Mailand mit 0:2 zurück. Ein Sieg zuhause ist damit Pflicht, um die Serie am Leben zu halten und die Chance auf den Einzug in das Final Four zu wahren.

Hier gibt es alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream zu Spiel 3 im Viertelfinale der EuroLeague zwischen dem FC Bayern München und Armani Mailand.

FC Bayern Basketball in der Euro League, Übertragung: Spiel 3 im Viertelfinale gegen Mailand heute live im TV und Livestream

Eine Live-Übertragung im Free-TV wird es auch vom zweiten Viertelfinale in den EuroLeague-Playoffs nicht geben. Live dabei seid Ihr aber im Pay-TV.

Die Rechte an der Übertragung der EuroLeague liegen in Deutschland bei MagentaSport. Dort sind auch alle weiteren Spiele zu sehen. Ab 20.30 Uhr beginnt die Übertragung.

Mit folgenden Personal begleitet MagentaSport das Spiel:

Kommentator: Markus Krawinkel

Markus Krawinkel Moderator: Jan Lüdeke

Jan Lüdeke Experte: Alex Vogel

FC Bayern Basketball in der Euro League, Übertragung: Spiel 3 im Viertelfinale gegen Mailand heute live im Livestream

Auf den Pay-TV-Sender haben alle Telekom-Kunden im ersten Jahr einen kostenlosen Zugriff. Danach kostet der Dienst 4,95 Euro monatlich. Dabei hat man über mobile Endgeräte selbstverständlich Zugriff auf den Livestream.

Den können auch Nicht-Telekom-Kunden abrufen. Dafür muss man jedoch ein eigenes Abo abschließen. Dafür gibt es zwei Varianten: Zum einen könnt Ihr ein Monats-Abo für 16,95 Euro monatlich buchen, zum anderen gibt es ein Jahres-Abo für 9,95 Euro monatlich.

Hier geht es zum Livestream von Spiel 3 im Viertelfinale der EuroLeague zwischen dem Bayern München und Armani Mailand.

FC Bayern Basketball in der Euro League: Viertelfinale gegen Armani Mailand - Spielplan, Ergebnisse

In den ersten beiden Spielen setzte es zwei Niederlagen für die Münchner. Vor allem Spiel eins war bitter, als man mit nur einem Zähler Unterschied verlor.

Nun steht ein Heimspiel an. Im Falle eines Sieges würde Spiel 4 auch in München ausgetragen. Sollten die Bayern auch diese gewinnen, wäre das entscheidende Spiel 5 in Mailand.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 20.4. 20.45 Uhr Armani Mailand FC Bayern Basektball 79:78 22.4. 20.45 Uhr Armani Mailand FC Bayern Basektball 80:69 28.4. 20.45 Uhr FC Bayern Basektball Armani Mailand 30.4. 20.45 Uhr FC Bayern Basektball Armani Mailand *falls nötig 4.5. 20.45 Uhr Armani Mailand *falls nötig

© getty Wade Baldwin steht mit dem FC Bayern in der Euro League mit dem Rücken zur Wand.

FC Bayern Basketball in der Euro League: Spiel 3 im Viertelfinale gegen Mailand im Liveticker

Ihr wollt Euch nebenbei über das aktuelle Geschehen im Audi Dome informieren? Dann haben wir die perfekte Form dafür für Euch. Wir tickern das Spiel live und ausführlich.

Hier geht es zum Liveticker von Spiel 3 im Viertelfinale der EuroLeague zwischen dem Bayern München und Armani Mailand.

