EuroLeague: Berlin lässt Fenerbahce keine Chance

Alba Berlin hat in der EuroLeague einen klaren Erfolg eingefahren. Am 13. Spieltag schlug der deutsche Basketballmeister Fenerbahce Istanbul aus der Türkei 89:63 (44:27) und holte seinen fünften Saisonsieg. Alba steht mit einer 5:7-Bilanz weiter in der unteren Tabellenhälfte.

Zwei Tage nach der ersten Niederlage der neuen Bundesliga-Spielzeit bei Vizemeister MHP Riesen Ludwigsburg (71:78) zogen die Berliner gegen Fenerbahce schon vor der Pause weit davon. Fünf Spieler punkteten in der Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses zweistellig, Topscorer war Nationalspieler Niels Giffey (13). Am Sonntag geht es in der Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Brose Bamberg weiter.

Bei den Gästen aus Istanbul kam der deutsche Nationalspieler Danilo Barthel auf neun Punkte.