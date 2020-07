BBL: FC Bayern verpflichtet Ex-NBA-Profi Wade Baldwin

Bundesligist Bayern München hat Ex-NBA-Profi Wade Baldwin verpflichtet.

Zuletzt war der 24-Jährige in Griechenland bei Olympiakos Piräus aktiv, wo er in 24 EuroLeague-Einsätzen pro Partie 5,5 Punkte in knapp 17 Minuten Spielzeit erzielte.

"Wade wird uns vor allem eine enorme Zähigkeit, Härte, Energie und Physis geben", sagte Bayern-Sportdirektor Daniele Baiesi. "Ich will viel Energie liefern, außerdem viel Konstanz, man kann sich auf mich verlassen, und das jeden Tag", sagte Baldwin selbst zu seinem Wechsel.

Der Combo-Guard kam in der NBA 56 mal zum Einsatz. Baldwin wurde im NBA-Draft 2016 in der ersten Runde an Position 17 von den Memphis Grizzlies ausgewählt.