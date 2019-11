Basketball-Bundesliga: FC Bayern weiter makellos - Alba gewinnt in Bonn

Der deutsche Meister Bayern München marschiert in der Basketball-Bundesliga unaufhaltsam weiter. Das Team von Trainer Dejan Radonjic setzte sich in der vorgezogenen Partie vom 13. Spieltag mit 83:69 (47:35) gegen ratiopharm Ulm durch und festigte dank einer ausgewogenen Mannschaftsleistung die Tabellenführung mit 18:0 Punkten. Erster Verfolger sind die MHP Riesen Ludwigsburg mit 16:2 Zählern.

Alba Berlin feierte derweil den zweiten Sieg in Folge. Der Vizemeister bezwang die Telekom Baskets Bonn am zehnten Spieltag mit 90:87 (35:41) und hält mit 14:4 Punkten als Dritter Anschluss an die Spitzengruppe um die Bayern und Ludwigsburg. Bonn (2:14) bleibt nach der siebten Niederlage im achten Spiel auf Platz 15 - punktgleich mit Aufsteiger Hamburg Towers. Bester Werfer der Berliner war Small Forward Marcus Eriksson mit 24 Punkten.

Der frühere Serienmeister Brose Bamberg konnte seine zuletzt gute Form nicht bestätigen. Die Franken unterlagen s.Oliver Würzburg mit 69:72 (38:35). Für Bamberg war es erst die zweite Niederlage aus den vergangenen acht Spielen. Mit 14:6 Punkten bleibt Bamberg Vierter, Würzburg (12:8) verbesserte sich um zwei Plätze auf Rang sechs.