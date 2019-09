Basketball-WM: Tag 3 heute live im TV und Livestream

Am heutigen Montag stehen am dritten Tag der Basketball-WM in China die nächsten Duelle an. SPOX verrät Euch, welche Nationen aufeinander treffen und wo Ihr die Spiele heute live im TV sowie im Livestream verfolgen könnt.

Unter anderem bestreiten heute Spanien, Italien und Serbien ihr zweites Spiel.

Basketball-WM, Tag 3: Die heutigen Spiele

Folgende Partien stehen am heutigen Montag (2. September) auf dem Programm:

Uhrzeit (MESZ) Gruppe Paarung Austragungsort 9.30 Uhr Uhr D Italien - Angola Foshan, Foshan International Sports & Cultural Arena 10.00 Uhr A Venezuela - Elfenbeinküste Beijing, Wukesong Sport Arena 10.30 Uhr B Nigeria - Argentinien Wuhan, Wuhan Sports Centre 10.30 Uhr C Tunesien - Iran Guangzhou, Guangzhou Gymnasium 13.30 Uhr D Serbien - Philippinen Foshan, Foshan International Sports & Cultural Arena 14.00 Uhr A China - Polen Beijing, Wukesong Sport Arena 14.30 Uhr B Korea - Russland Wuhan, Wuhan Sports Centre 14.30 Uhr C Puerto Rico - Spanien Guangzhou, Guangzhou Gymnasium

© getty

Baksteball-WM heute live im TV und Livestream

Wer die Baskeball-WM im klassischen Fernsehen verfolgen will, wird leider enttäuscht. Weder die öffentlich-rechtlichen TV-Sender noch die Sportsender Sport 1 und Eurosport zeigen das Turnier.

Trotzdem könnt ihr die Weltmeisterschaft kostenfrei verfolgen. Der sonst kostenpflichtige Sender der Telekom, MagentaSport, zeigt alle Spiele live und in voller Länge. Darüber hinaus könnt Ihr via magentasport.de alles im Livestream verfolgen. Los geht's um 9.20 Uhr mit der Partie zwischen Italien und Angola, wenn Sebastian Ulrich auf Sendung geht.

Basketball-WM: Die heutigen Gruppen im Überblick

Gruppe A in Peking

Datum Uhrzeit Team A Team B Ergebnis 31. August 10 Uhr Polen Venezuela 80:69 14 Uhr Elfenbeinküste China 55:70 2. September 10 Uhr Venezuela Elfenbeinküste 14 Uhr China Polen 4. September 10 Uhr Elfenbeinküste Polen 14 Uhr Venezuela China

Gruppe B in Wuhan

Datum Uhrzeit Team A Team B Ergebnis 31. August 10.30 Uhr Russland Nigeria 82:77 14.30 Uhr Argentinien Südkorea 95:69 2. September 10.30 Uhr Nigeria Argentinien 14.30 Uhr Südkorea Russland 4. September 10.30 Uhr Südkorea Nigeria 14.30 Uhr Russland Argentinien

Gruppe C in Guangzhou

Datum Uhrzeit Team A Team B Ergebnis 31. August 10.30 Uhr Iran Puerto Rico 81:83 14.30 Uhr Spanien Tunesien 101:62 2. September 10.30 Uhr Tunesien Iran 14.30 Uhr Puerto Rico Spanien 4. September 10.30 Uhr Puerto Rico Tunesien 14.30 Uhr Spanien Iran

Gruppe D in Foshan

Datum Uhrzeit Team A Team B Ergebnis 31. August 9.30 Uhr Angola Serbien 59:105 13.30 Uhr Philippinen Italien 62:108 2. September 9.30 Uhr Italien Angola 13.30 Uhr Serbien Philippinen 4. September 9.30 Uhr Angola Philippinen 13.30 Uhr Italien Serbien

Basketball-WM: Die Sieger der vergangenen Jahre

In den letzten zwei Weltmeisterschaften stand jeweils die USA ganz oben auf dem Podest.