Basketball-WM 2019 live im TV und Livestream sehen

Die Basketball-WM in China hat begonnen. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Weltmeisterschaft live im TV und Livestream sehen könnt. Außerdem geben wir einen Überblick zum Spielplan der Vorrunde.

Basketball-WM heute live: Welche Spiele finden heute statt?

Am heutigen Dienstag beginnt mit der Partie Australien - Senegal der 4. Spieltag der Basketball-WM 2019. Außerdem spielen sowohl das deutsche Team als auch die favorisierten US-Amerikaner.

Gruppe Uhrzeit Team A Team B H 9.30 Uhr Australien Senegal F 10 Uhr Montenegro Neuseeland G 10.30 Uhr Deutschland Dominikanische Republik E 10.30 Uhr Japan Tschechien H 13.30 Uhr Litauen Kanada F 14 Uhr Brasilien Griechenland G 14.30 Uhr Jordanien Frankreich E 14.30 Uhr USA Türkei



Basketball-WM 2019: Wann und wo findet die Weltmeisterschaft statt?

Die Basketball-Weltmeisterschaft findet in diesem Jahr erstmals in China statt, die Volksrepublik setzte sich mit 14:7 Stimmen gegen die Philippinen durch. Austragungsorte gibt es insgesamt acht, wovon jede Stadt der Gastgeber einer Gruppe ist.

Beginn des Turniers ist am 31. August. Im Vergleich zu anderen großen Sportevents wird es kein klassisches Eröffnungsspiel geben, den Auftakt machen Serbien und Angola um 9.30 Uhr deutscher Zeit. Das Finale in Peking steigt am 15. September.

Die Austragungsorte im Übebrlick:

Gruppe Ort Arena Kapazität A Peking Wukesong Sport Center 18.000 B Wuhan Wuhan Sports Center 11.700 C Guangzhou Guangzhou Gynasium 11.609 D Foshan Foshan International Sports & Cultural Arena 14.700 E Shanghai Shanghai Oriental Sports Center 18.000 F Nanjing Gynasium of Youth Olympic Games Sport Park 19.614 G Shenzhen Shenzhen Bay Sports Centre 12.381 H Dongguan Dongguan Basketball Center 16.000

Basketball-WM: Dieser DBB-Kader soll es in China richten © getty 1/13 Bundestrainer Henrik Rödl hat mit Isaac Bonga den letzten Spieler gestrichen, sodass der endgültige Kader für die Basketball-WM in China steht. Los geht es für den DBB am 1. September gegen Frankreich. SPOX zeigt das deutsche Team. © getty 2/13 GUARDS - Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder): 38 Länderspiele - Stats 2018/19 (79 Spiele): 29,3 Minuten, 15,5 Punkte, 4,1 Assists, 41,4 Prozent FG. © getty 3/13 Maodo Lo (FC Bayern München): 49 Länderspiele - Stats 2018/19 (74 Spiele): 19,0 Minuten, 7,0 Punkte, 2,4 Assists, 48,2 Prozent FG. © getty 4/13 Ismet Akpinar (Besiktas): 29 Länderspiele - Stats 2018/19 (52 Spiele, ratiopharm Ulm): 23,9 Minuten, 10,1 Punkte, 3,1 Assists, 44,5 Prozent FG. © getty 5/13 Andreas Obst (ratiopharm Ulm): 10 Länderspiele - Stats 2018/19 (32 Spiele, Obradorio CAB/Spanien): 17,0 Minuten, 7,2 Punkte, 1,3 Rebounds, 42,5 Prozent 3P. © getty 6/13 FLÜGELSPIELER - Paul Zipser (FC Bayern München): 31 Länderspiele - Stats 2018/19 (18 Spiele, Burgos/Spanien): 15,5 Minuten, 6,4 Punkte, 2,6 Rebounds, 44,9 Prozent FG. © getty 7/13 Robin Benzing (Zaragoza): 135 Länderspiele - Stats 2018/19 (38 Spiele, Besiktas/Türkei): 22,5 Minuten, 10,3 Punkte, 2,5 Rebounds, 45,8 Prozent FG. © getty 8/13 Niels Giffey (Alba Berlin): 61 Länderspiele - Stats 2018/19 (67 Spiele): 19,8 Minuten, 9,8 Punkte, 2,4 Rebounds, 50,2 Prozent FG. © getty 9/13 Maxi Kleber (Dallas Mavericks): 19 Länderspiele - Stats 2018/19 (71 Spiele): 21,2 Minuten, 6,8 Punkte, 4,6 Rebounds, 1,1 Blocks, 45,3 Prozent FG. © getty 10/13 Danilo Barthel (FC Bayern München): 40 Länderspiele - Stats 2018/19 (75 Spiele): 23,4 Minuten, 10,1 Punkte, 4,3 Rebounds, 57,5 Prozent FG. © getty 11/13 CENTER - Daniel Theis (Boston Celtics): 32 Länderspiele - Stats 2018/19 (66 Spiele): 13,8 Minuten, 5,7 Punkte, 3,4 Rebounds, 54,9 Prozent FG. © getty 12/13 Johannes Voigtmann (ZSKA Moskau): 54 Länderspiele - Stats 2018/19 (71 Spiele, Baskonia/Spanien): 23,6 Minuten, 8,2 Punkte, 5,7 Rebounds, 2,4 Assists, 49,4 Prozent FG. © getty 13/13 Johannes Thiemann (Alba Berlin): 33 Länderspiele - Stats 2018/19 (63 Spiele): 14,1 Minuten, 7,2 Punkte, 3,4 Rebounds, 61,1 Prozent FG.

Basketball-WM live im TV und Livestream sehen

Tatsächlich werden keine Spiele, auch nicht die der deutschen Mannschaft, im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Stattdessen besitzt MagentaSport die exklusiven Rechte an allen 92 WM-Partien. Allerdings zeigt der sonst kostenpflichtige Pay-TV-Sender der Telekom alle Spiele umsont via magentasport.de.

Zudem könnt Ihr über die MagentaSport-App, die sowohl für Android als auch für IOS kostenfrei zum Download bereitsteht, die Baketball-WM auch von unterwegs auf Euren mobilen Endgeräten verfolgen.

Baskteball-WM 2019 bei SPOX im Liveticker

Wer die Spiele der deutschen Mannschaft nicht immer an den Bildschirmen verfolgen kann, ist im ausführlichen Liveticker von SPOX bestens aufgehoben. Wir bieten zu allen Spielen des DBB-Teams sowie zur USA einen Liveticker an. Hier geht's zur Übersicht.

Alle acht Gruppen und der Spielplan im Überblick

Gruppe A in Peking

Datum Uhrzeit Team A Team B Ergebnis 31. August 10 Uhr Polen Venezuela 80:69 14 Uhr Elfenbeinküste China 55:70 2. September 10 Uhr Venezuela Elfenbeinküste 87:71 14 Uhr China Polen 76:79 4. September 10 Uhr Elfenbeinküste Polen 14 Uhr Venezuela China

Gruppe B in Wuhan

Datum Uhrzeit Team A Team B Ergebnis 31. August 10.30 Uhr Russland Nigeria 82:77 14.30 Uhr Argentinien Südkorea 95:69 2. September 10.30 Uhr Nigeria Argentinien 81:94 14.30 Uhr Südkorea Russland 73:87 4. September 10.30 Uhr Südkorea Nigeria 14.30 Uhr Russland Argentinien

Gruppe C in Guangzhou

Datum Uhrzeit Team A Team B Ergebnis 31. August 10.30 Uhr Iran Puerto Rico 83:83 14.30 Uhr Spanien Tunesien 101:62 2. September 10.30 Uhr Tunesien Iran 79:67 14.30 Uhr Puerto Rico Spanien 63:73 4. September 10.30 Uhr Puerto Rico Tunesien 14.30 Uhr Spanien Iran

Gruppe D in Foshan

Datum Uhrzeit Team A Team B Ergebnis 31. August 9.30 Uhr Angola Serbien 59:105 13.30 Uhr Philippinen Italien 62:108 2. September 9.30 Uhr Italien Angola 92:61 13.30 Uhr Serbien Philippinen 126:67 4. September 9.30 Uhr Angola Philippinen 13.30 Uhr Italien Serbien

Team USA Kader von 2006: Dieses US-Team verlor zuletzt bei einem Großevent © getty 1/18 Die Basketball-WM steht kurz vor der Tür und alle Welt fragt sich, wie gut Team USA nach allen Absagen noch ist. Bricht etwa erstmals seit 2006 ihre Dominanz? © getty 2/18 Damals verloren die Amerikaner im Halbfinale gegen Griechenland und wurden nur Dritter. Der Turniersieg ging an Spanien und seinen MVP Pau Gasol. © getty 3/18 Team USA fuhr geplättet nach Hause, zwei Jahre später wurde das "Redeem Team" zu Olympia entsandt, um die Schande wettzumachen. Doch wer war 2006 mit dabei? Ein Blick auf den Kader … © getty 4/18 Team USA – Guards: Chris Paul (New Orleans Pelicans), Alter: 21, Turnier-Stats: 7,0 Punkte, 4,9 Assists in 23,3 Minuten © getty 5/18 Kirk Hinrich (Chicago Bulls), Alter: 25, Turnier-Stats: 6,0 Punkte, 2,1 Assists in 19,3 Minuten © getty 6/18 Dwyane Wade (Miami Heat), Alter: 24, Turnier-Stats: 19,2 Punkte, 2,8 Assists in 22,9 Minuten © getty 7/18 Joe Johnson (Atlanta Hawks), Alter: 25, Turnier-Stats: 7,3 Punkte in 18,8 Minuten © getty 8/18 Team USA – Forwards: LeBron James (Cleveland Cavaliers), Alter: 21, Turnier-Stats: 14,1 Punkte, 4,8 Rebounds, 4,1 Assists in 24,2 Minuten © getty 9/18 Carmelo Anthony (Denver Nuggets), Alter: 22, Turnier-Stats: 19,9 Punkte, 3,7 Rebounds in 24 Minuten © getty 10/18 Shane Battier (Memphis Grizzlies), Alter: 28, Turnier-Stats: 5,0 Punkte, 2,4 Rebounds in 14,3 Minuten © getty 11/18 Antawn Jamison (Washington Wizards), Alter: 30, Turnier-Stats: 3,6 Punkte, 1,7 Rebounds in 8,9 Minuten © getty 12/18 Elton Brand (L.A. Clippers), Alter: 27, Turnier-Stats: 8,7 Punkte, 3,3 Rebounds in 17,4 Minuten © getty 13/18 Chris Bosh (Toronto Raptors), Alter: 22, Turnier-Stats: 6,8 Punkte, 4,0 Rebounds in 13,6 Minuten © getty 14/18 Team USA – Center: Dwight Howard (Orlando Magic), Alter: 20, Turnier-Stats: 7,3 Punkte, 4,6 Rebounds, 1,3 Blocks in 13,4 Minuten © getty 15/18 Brad Miller (Sacramento Kings), Alter: 30, Turnier-Stats: 5,2 Punkte, 3,8 Rebounds in 12,5 Minuten (nur in vier von neun Spielen eingesetzt) © getty 16/18 An der Seitenlinie stand damals bereits Duke-Legende Mike Krzyzewski. Die Halbfinalniederlage sollte die einzige seiner Amtszeit bleiben. Seine Bilanz: 88-1! © getty 17/18 Zwei Jahre später holten die USA die erste von aktuell drei Olympischen Goldmedaillen in Folge. Die letzten beiden Weltmeisterschaften wurden ebenfalls gewonnen. © getty 18/18 Kann das Team von Gregg Popovich in China an diese Erfolgsserie anknüpfen? Gegen Australien wurde nun erstmals seit dem Halbfinale 2006 wieder mit NBA-Spielern verloren …

Gruppe E in Shanghai

Datum Uhrzeit Team A Team B Ergebnis 1. September 10.30 Uhr Türkei Japan 86:67 14.30 Uhr Tschechien USA 67:88 3. September 10.30 Uhr Japan Tschechien 14.30 Uhr USA Türkei 5. September 10.30 Uhr Türkei Tschechien 14.30 Uhr USA Japan

Gruppe F in Nanjing

Datum Uhrzeit Team A Team B Ergebnis 1. September 10 Uhr Neuseeland Brasilien 94:102 14 Uhr Griechenland Montenegro 85:60 3. September 10 Uhr Montenegro Neuseeland 14 Uhr Brasilien Griechenland 5. September 10 Uhr Brasilien Montenegro 14 Uhr Griechenland Neuseeland

Gruppe G mit Deutschland in Shenzhen

Datum Uhrzeit Team A Team B Ergebnis 1. September 10.30 Uhr Dominikanische Republik Jordanien 80:76 14.30 Uhr Frankreich Deutschland 78:74 3. September 10.30 Uhr Deutschland Dominikanische Republik 14.30 Uhr Jordanien Frankreich 5. September 10.30 Uhr Deutschland Jordanien 14.30 Uhr Dominikanische Republik Frankreich

