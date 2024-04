Laureus Award: Preise für Aitana Bonmati, Novak Djokovic, Jude Bellingham und Co.

"Ich fühle mich unglaublich geehrt, meinen fünften Laureus World Sportsman of the Year Award gewonnen zu haben", sagte Djokovic. "Ich denke zurück an 2012, als ich ihn als 24-Jähriger zum ersten Mal gewann. Ich bin sehr stolz darauf, zwölf Jahre später hier zu stehen und auf ein Jahr zurückzublicken, das mir und meinen Fans viel Aufregung und Erfolg gebracht hat." Er sei "wirklich gesegnet".

Bonmati gewann wie Lionel Messi im Vorjahr die Einzel- und Teamkategorie. "Es ist überwältigend, die Liste der früheren Gewinner dieses Preises zu sehen. Serena Williams, Simone Biles, Lindsey Vonn, Naomi Osaka und Shelly-Ann Fraser-Pryce sind allesamt unglaubliche Athleten, die nicht nur in ihren Sportarten herausragende Leistungen erbracht haben, sondern auch unglaubliche Vorbilder für jüngere Generationen von jungen Frauen und Mädchen sind", sagte sie.