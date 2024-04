© getty

Mike Tyson vs. Jake Paul: Wem biss "Kid Dynamite" ein Ohr ab und was war die Strafe?

Tyson blickt auf eine illustre Karriere zurück: In 1986 wurde er im Alter von 20 Jahren und 144 Tagen der bis dato jüngste Schwergewichts-Weltmeister aller Zeiten, später vereinte er als erster Boxer gleichzeitig die Titel der drei Boxverbände WBC, WBA und IBF. Ab dem Jahr 1990 ging es langsam bergab, nachdem der bis dahin unbesiegte Weltmeister (37 Siege, 33 durch K.o.) in der zehnten Runde gegen Buster Douglas K.o. ging.

Ein Tiefpunkt von Tysons Karriere waren die Titelkämpfe gegen Evander Holyfield in den Jahren 1996 und 1997. Im ersten Fight verlor "Kid Dynamite" den WBA Heavyweight Championship durch technischen K.o., im Rückkampf sieben Monate später dann die berüchtigte Szene: In der dritten Runde gerieten die beiden Kämpfer mit 40 Sekunden auf der Uhr in einen Clinch - und Tyson biss seinem Widersacher ein Stück des Ohrs ab.

Die Strafe? Schiedsrichter Mills Lane disqualifizierte Tyson, Holyfield behielt damit seinen Titel. Im Anschluss an den Fight entzog die Nevada State Athletic Commission die Lizenz des ehemaligen Weltmeisters (welche er allerdings im Oktober 1998 zurückerlangte) und brummte ihm eine Geldstrafe von 3 Millionen US-Dollar plus Anwaltskosten auf. Das Happy End: Nach Karriereende wurden die beiden Boxer gute Freunde.