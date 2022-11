Im Kalender der Skirennfahrerinnen steht heute der Riesenslalom in Killington eingetragen. Bei SPOX könnt Ihr beide Durchgänge live mitverfolgen.

Nach den beiden Slaloms in Levi geht es heute im Ski-Weltcup der Frauen mit dem nächsten Technikwettbewerb weiter. Im US-amerikanischen Killington wird ein Riesenslalom bestritten. SPOX tickert das Geschehen auf der Piste live mit.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Ski alpin: Riesenslalom der Frauen in Killington heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: So langsam kommt der Ski-Weltcup ins Rollen. Nachdem gleich die ersten vier Rennen witterungsbedingt abgesagt werden mussten und der Saisonstart dadurch um fast einen Monat nach hinten verschoben wurde, konnten die Skirennfahrerinnen am vergangenen Wochenende in Levi endlich den Auftakt feiern. Nach zwei Slaloms, die beide die Weltcupsiegerin Mikaela Shiffrin gewann, folgt heute der erste Riesenslalom der Saison.

Vor Beginn: Der erste Lauf startet um 16 Uhr, der zweite um 19 Uhr deutscher Zeit.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Riesenslalom der Frauen in Killington (USA).

© getty Mikaela Shiffrin gewann die beiden Slaloms in Levi.

Ski alpin: Riesenslalom der Frauen in Killington heute im TV und Livestream

Die ARD bietet zum Riesenslalom bei sportschau.de eine Übertragung im kostenlosen Livestream an. Gezeigt wird dabei jedoch nur der entscheidende 2. Durchgang.

Eurosport 1 zeigt beide Durchgänge im Free-TV bei Eurosport 1, parallel dazu auch im kostenpflichtigen Eurosport-Player, der sich jedoch auch mit einem DAZN-Abonnement aufsuchen lässt. Dank der Kooperation zwischen beiden Sportanbietern sind die Eurosportsender rund um die Uhr auf der Plattform von DAZN auffindbar.

Das DAZN-Abonnement kostet im Monat 29,99 Euro und im Jahr 274,99 Euro.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Frauen

Platz Name Punkte 1. Mikaela Shiffrin 200 2. Wendy Holdener 125 3. Petra Vlhova 120 4. Lena Dürr 100 5. Sara Hector 81 6. Anna Swenn-Larsson 80 7. Leona Popovic 66 8. Ana Bucik 60 9. Thea Louise Stjernesund 58 10. Katharina Liensberger 56