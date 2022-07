Simone Biles: Stewardess hält Superstar für ein Kind - und bietet ihr ein Malbuch an

Turn-Superstar Simone Biles hat via Instagram von einem kuriosen Zwischenfall berichtet. Eine Stewardess hielt die 25-Jährige für ein Kind und gab ihr ein Malbuch.

Biles befand sich in der vergangenen Woche auf dem Heimweg nach Texas. Sie kam direkt vom Weißen Haus, wo sie gerade von Joe Biden als jüngste Empfängerin in der mehr als 50-jährigen Geschichte der Auszeichnung mit der Freiheitsmedaille des Präsidenten (Presidential Medal of Freedom) geehrt worden war.

Da kam es zu einer merkwürdigen Begegnung. Eine Flugbegleiterin kam an ihren Platz und überreichte der mehrfachen Olympiasiegerin und Weltmeisterin ein Malbuch und Stifte.

Biles Antwort, die sie via Instagram mit ihren fast sieben Millionen Followern teilte: "Nein danke, alles gut, ich bin 25."

Natürlich war der Stewardess und der ganzen Crew der Vorfall ungeheuer peinlich, und so revanchierte man sich mit der Einladung zu einem Drink, was Biles akzeptierte. Allerdings sei sie noch einmal gefragt worden, ob sie alt genug sei, Alkohol zu trinken.

Simone Biles: Nicht nur Sportstar, auch prominente Fürsprecherin

Mit 19 WM-Titeln und vier Olympischen Goldmedaillen ist Simone Biles eine der größten Turnerinnen der Geschichte und ein Superstar in den USA. Da Biles allerdings nur 1,42 Meter misst und man ihr die Top-Athletin in gemütlichen Reiseklamotten nicht ansieht, mag man der Stewardess ihren Fauxpas nicht übertrieben übelnehmen.

Das Weiße Haus begründete Biles' Auszeichnung mit der Freiheitsmedaille in einem Statement: "Simone Biles ist mit insgesamt 32 Olympia- und Weltmeisterschaftsmedaillen die höchstdekorierte amerikanische Turnerin der Geschichte. Biles ist auch eine prominente Fürsprecherin für die psychische Gesundheit und Sicherheit von Sportlern, für Kinder in Pflegefamilien und für Opfer sexueller Übergriffe.

Die Presidential Medal of Freedom ist die höchste Auszeichnung, die man als Zivilperson in den Vereinigten Staaten erhalten kann.