Am heutigen Tag geht es für die besten Triathleten der Welt um Alles. Die Ironman-WM findet nämlich am heutigen Tag statt. Alle Informationen zu der Übertragung des Triathlon-Wettkampfes findet Ihr hier bei SPOX.

Nach fast dreijähriger Pause ist es endlich wieder so weit: Bei der Ironman-WM 2022 duellieren sich die besten Triathleten und Triathletinnen der Welt. Bei der letzten Ausgabe im Jahr 2019 gewann bei den Damen und Herren zwei Deutsche. Wer gewinnt die Weltmeisterschaft in diesem Jahr?

Ironman-WM, Übertragung: Triathlon heute live im TV und Livestream - Datum, Termin, Infos

Die Ironman-WM 2022 findet am heutigen Samstag, den 07. Mai, statt. Um 14.15 Uhr fällt heute der Startschuss des Rennens. Traditionellerweise findet der Ironman jedes Jahr auf Hawaii statt. Der Wettkampf konnte in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Corona-Pandemie jedoch nicht ausgetragen werden.

Die Veranstalter entschieden sich deshalb auch den Ironman in den US-Bundesstaat Utah in die Stadt St. George zu verlegen. Es ist das erste Mal in der Historie des Rennens, dass der Ironman nicht auf Hawaii über die Bühne geht. Eine weitere Besonderheit: Ende diesen Jahres findet der Ironman wieder wie üblich im Oktober auf Hawaii statt. Somit werden gleich zwei Weltmeisterschaften in diesem Jahr ausgetragen.

In den vergangenen Jahren dominierten bei den Herren die deutschen Athleten. Neben Jan Frodeno gewannen das Rennen mit Patrick Lange und Sebastian Kienle seit 2014 nur deutsche Athleten den Ironman auf Hawaii. Titelverteidiger Jan Frodeno verpasst das Rennen am heutigen Tag jedoch verletzungsbedingt.

Dafür steht jedoch die Titelverteidigerin bei den Damen am Start: Anne Haug. Sie konnte im Jahr 2019 ihren ersten Titel holen und die Seriensiegerin der vorherigen Jahre, die Schweizerin Daniela Ryf, entthronen. Kann Anne Haug heute, bei ähnlich brutalen Temperaturen wie auf Hawaii, heute ihren Titel verteidigen?

Ironman-WM, Übertragung: Triathlon heute live im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: Ironman 2022

Ironman 2022 Datum: 07. Mai

07. Mai Start: 14.15 Uhr

14.15 Uhr Austragungsort: St. George (Utah), USA

St. George (Utah), USA Übertragung im TV: Hessischer Rundfunk

Überragung im Livestream: ARD-Mediathek, sportschau.de

Ironman-WM, Übertragung: Triathlon heute live im TV und Livestream

Ihr könnt die Ironman-WM am heutigen Tag im Free-TV und im kostenlosen Livestream verfolgen. Für die Übertragung im Free-TV zeigt sich am heutigen Mittag der Hessische Rundfunk verantwortlich.

Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt das Rennen heute live vom 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr. Ab 21.00 Uhr seht Ihr im HR dann die Entscheidung der Ironman-WM live. Als Kommentatoren sind Dirk Froberg und Ralf Scholt im Einsatz.

© getty Anne Haug gewann im Jahr 2019 die Ironman-WM.

Mit den kostenlosen Livestream des HR verpasst Ihr hingegen keine Sekunde des Rennens. Den Livestream, den Ihr in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de findet, zeigt den Wettkampf live und in voller Länge ab 14.00 Uhr.

Ironman: Die Sieger der vergangenen fünf Weltmeisterschaften

Herren:

Jahr Erster Platz Zweiter Platz Dritter Platz 2019 Jan Frodeno (GER) Timothy O'Donnell (USA) Sebastian Kienle (GER) 2018 Patrick Lange (GER) Bart Aernouts (BEL) David McNamee (GBR) 2017 Patrick Lange (GER) Lionel Sanders (CAN) David McNamee (GBR) 2016 Jan Frodeno (GER) Sebastian Kienle (GER) Patrick Lange (GER) 2015 Jan Frodeno (GER) Andreas Raelert (GER) Timothy O'Donnell (USA)

Damen: