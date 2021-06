Die Deutschen Meisterschaften, die 18 verschiedene Sportarten beinhalten, werden im Rahmen des Sportevents "Finals 2021" nach Absage im vergangenen Jahr nun vom 3. bis 6. Juni ausgetragen. Hier erfahrt Ihr, wo und wann Ihr die Wettbewerbe heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Im Jahr 2019 gab es die ersten Deutschen Meisterschaften, also die ersten Finals. Wettkämpfe in zehn verschiedenen Sportarten waren in Berlin ausgetragen geworden. In der Folge sollten die Wettbewerbe in Deutschland jährlich stattfinden. Im vergangenen Jahr verhinderte die Corona-Pandemie jedoch die Austragung. Nach der zweijährigen Pause finden nun endlich wieder die Finals statt.

Genauer gesagt dauern die Wettbewerbe vom Donnerstag (3. Juni) bis zum Sonntag (6. Juni). In 18 verschiedenen Sportarten (u.a. Leichtathletik, Kanu, Bogensport oder Klettern) werden Wettkämpfe bestritten. Diese Wettkämpfe finden in der Sportmetropole Berlin und der Metropolregion Rhein-Ruhr statt. Auch die Deutschen Leichtathletikmeisterschaften werden im Rahmen der Finals ausgetragen - nämlich in Braunschweig.

Am heutigen Freitag, den 4. Juni, steht nun der zweite Tag der Finals 2021 an.

Die Finals 2021 heute live im Free-TV und Livestream - Zeitplan und Übertragungen

Die Übertragungsrechte für die diesjährigen Finals 2021 liegen beim ZDF und bei der ARD. Die Wettbewerbe seht Ihr also gänzlich im frei empfangbaren Fernsehen. Für die heutigen Übertragungen der Sportarten ist jedoch nur die ARD verantwortlich. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt die Finals sowohl im TV als auch im kostenlosen Sportschau-Livestream.

Die Finals 2021: Der heutige Sporttag im Überblick

Geräteturnen:

Uhrzeit Disziplin Geschlecht Übertragung 14.30 - 17.00 Uhr Mehrkampf Männer Livestream 17.00 - 17.15 Uhr Mehrkampf (Teil 1) Männer ARD 19.30 - 19.40 Uhr Mehrkampf (Teil 2) Männer ARD

Kanu-Polo:

Uhrzeit Runde Geschlecht Übertragung 12.30 - 13.10 Uhr Finale Männer Livestream 14.30 - 14.40 Uhr Finale Männer ARD

Wasserspringen:

Uhrzeit Disziplin Geschlecht Übertragung 11.30 - 12.10 Uhr 3m-Brett Einzel Frauen Livestream 13.00 - 13.30 Uhr 3m-Brett Synchron Männer Livestream 14.15 - 14.30 Uhr 3m-Brett Einzel Frauen ARD 14.40 - 14.55 Uhr 3m-Brett Synchron Männer ARD

Taekwondo:

Uhrzeit Gewichtsklassen Geschlecht Übertragung 14.00 - 15.20 Uhr Diverse Frauen + Männer Livestream 14.55 - 15.20 Uhr Diverse Frauen + Männer ARD

Leichtathletik:

Uhrzeit Disziplin Geschlecht Übertragung 15.10- 17.00 Uhr Stabhochsprung Frauen Livestream 19.15 - 19.30 Uhr Stabhochsprung Frauen ARD

Reiten:

Uhrzeit Disziplin Geschlecht Übertragung 12.30 - 15.00 Uhr Dressur Frauen + Männer Livestream 16.25 - 17.00 Uhr Springreiten Frauen ARD Dressur Frauen + Männer ARD

Schwimmen:

Uhrzeit Disziplin Runde Geschlechte Übertragung 15.40 - 16.15 Uhr Becken-Wettbewerbe Finale Frauen + Männer ARD

Rhythmische Sportgymnastik:

Uhrzeit Disziplin Runde Geschlecht Übertragung 09.00 - 12.00 Uhr Mehrkampf Finale Frauen Livestream 15.20 - 15.40 Uhr Mehrkampf Finale Frauen ARD

Die Finals 2021: Alle Sportarten in der Übersicht

Nachdem bei den ersten Deutschen Meisterschaften mit Leichtathletik, Bahnrad, Bogenschießen, Boxen, Kanu, Moderner Fünfkampf, Schwimmen, Triathlon, Turnen und Trial in zehn Sportarten Wettbewerbe ausgetragen wurden, sind es in diesem Jahr 18. Neu dazugekommen sind 3x3 Basketball, Karate, Klettern, Reiten, Rhythmische Sportgymnastik, Stand-Up-Paddling, Tischtennis und Wasserspringen.

Im Bogensport, Tischtennis und Triathlon nehmen zudem auch Para-Athleten teil.