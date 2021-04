Eishockey-WM: Datum, Termine, Spielplan, Übertragung im TV und Livestream

Am 21. Mai beginnt in Riga die Eishockey-WM. Hier bekommt Ihr alle Informationen zum Spielplan, den Terminen und den Übertragungen.

Ursprünglich hätte die Eishockey-WM in Lettland und Belarus stattfinden sollen, doch angesichts der politischen Lage in Weißrussland werden nun alle Spiele in der lettischen Hauptstadt Riga stattfinden.

Eishockey WM: Datum und Termine

Los geht's mit dem Event am 21. Mai mit der Gruppe A, wenn sich Russland und Tschechien beim Eröffnungsspiel gegenüberstehen. Beide Nationen sind mögliche Anwärter auf den Titel in Riga. Die Tschechen eliminierten 2019 im Viertelfinale die DEB Auswahl, jedoch sicherte sich am Ende Finnland die Eishockey-Krone.

Für die deutsche Auswahl beginnt das Turnier ebenfalls am Freitag, den 21. Mai. Gegner um 19.15 Uhr ist die italienische Eishockeynationalmannschaft, die krasser Außenseiter gegen den Olympia-Silbermedaillengewinner von Pyeongchang ist.

Das Finale steigt am 6. Juni um 19.15 Uhr.

Eishockey WM: Der Spielplan im Überblick

Das Turnier ist in zwei Gruppen unterteilt, pro Gruppe sind acht Teams am Start.

Eishockey WM: Spielplan Gruppe A

Datum Team 1 Team 2 Uhrzeit 21.5 Russland Tschechien 15.15 Uhr 21.5 Belarus Slowakei 15.15 Uhr 22.5 Dänemark Schweden 11.15 Uhr 22.5 Großbritannien Russland 15.15 Uhr 22.5 Tschechien Schweiz 19.15 Uhr 23.5 Großbritannien Slowakei 11.15 Uhr 23.5 Belarus Schweden 15.15 Uhr 23.5 Dänemark Schweiz 19.15 Uhr 24.5 Slowakei Russland 15.15 Uhr 24.5 Tschechien Belarus 19.15 Uhr 25.5 Großbritannien Dänemark 15.15 Uhr 25.5 Schweden Schweiz 19.15 Uhr 26.5 Russland Dänemark 15.15 Uhr 26.5 Belarus Großbritannien 19.15 Uhr 27.5 Schweiz Slowakei 15.15 Uhr 27.5 Dänemark Belarus 19.15 Uhr 28.5 Schweden Großbritannien 15.15 Uhr 28.5 Dänemark Belarus 19.15 Uhr 29.5 Tschechien Großbritannien 11.15 Uhr 29.5 Schweiz Russland 15.15 Uhr 29.5 Slowakei Schweiz 19.15 Uhr 30.5 Belarus Schweiz 15.15 Uhr 30.5 Schweden Slowakei 19.15 Uhr 31.5 Tschechien Dänemark 15.15 Uhr 31.5 Russland Schweden 19.15 Uhr 1.6 Schweiz Großbritannien 11.15 Uhr 1.6 Slowakei Tschechien 15.15 Uhr 1.6 Russland Belarus 19.15 Uhr

Eishockey WM: Spielplan Gruppe B

Datum Team 1 Team 2 Uhrzeit 21.5 Deutschland Italien 19.15 Uhr 21.5 Kanada Lettland 19.15 Uhr 22.5 Norwegen Deutschland 11.15 Uhr 22.5 Finnland USA 15.15 Uhr 22.5 Lettland Kasachstan 19.15 Uhr 23.5 Norwegen Italien 11.15 Uhr 23.5 Kasachstan Finnland 15.15 Uhr 23.5 Kanada USA 19.15 Uhr 24.5 Lettland Italien 15.15 Uhr 24.5 Deutschland Kanada 19.15 Uhr 25.5 USA Kasachstan 15.15 Uhr 25.5 Finnland Norwegen 19.15 Uhr 26.5 Kasachstan Deutschland 15.15 Uhr 26.5 Kanada Norwegen 19.15 Uhr 27.5 USA Lettland 15.15 Uhr 27.5 Finnland Italien 19.15 Uhr 28.5 Kasachstan Kanada 15.15 Uhr 28.5 Lettland Norwegen 19.15 Uhr 29.5 Italien Kasachstan 11.15 Uhr 29.5 Norwegen USA 15.15 Uhr 29.5 Deutschland Finnland 19.15 Uhr 30.5 Italien Kanada 15.15 Uhr 30.5 Finnland Lettland 19.15 Uhr 31.5 USA Deutschland 15.15 Uhr 31.5 Norwegen Kasachstan 19.15 Uhr 1.6 Kanada Finnland 11.15 Uhr 1.6 Italien USA 15.15 Uhr 1.6 Deutschland Lettland 19.15 Uhr

Eishockey-WM: Übertragung im TV und Livestream

Für Eishockey-Fans gibt es in dieser besonderen Zeit gleich zwei Dinge, über die man sich freuen kann. Die Eishockey-WM wird kostenlos im Free-TV und Livestream zu sehen sein.

Eishockey-WM: Übertragung im Free-TV

Wie bereits bei den vergangenen Eishockey-Großevents überträgt der Sportsender Sport1 alle Spiele der DEB-Auswahl live und in voller Länge. Auch ausgewählte Topspiele wie beispielsweise das Aufeinandertreffen der Eishockey-Mächte Kanada und USA sind hier zu sehen.

Doch auch MagentaSport, der Sportanbieter der Deutschen Telekom, hat sich etwas für die WM überlegt. Auf allen MagentaSport Plattformen könnt Ihr die Spiele der deutschen Mannschaft live und kostenlos genießen. Normalerweise würde Euch das MagentaSport Abo 9,95 € im Monat kosten.

Eishockey-WM: Übertragung im Livestream

Wenn Ihr auch von unterwegs nicht auf harte Checks, schöne Schlenzer und blutige Auseinandersetzungen verzichten möchtet, könnt Ihr die Eishockey-WM auch per Livestream verfolgen. Sport1 bietet für ausgewählte Spiele einen kostenlosen Livestream an, den Ihr per Smartphone oder Laptop erreichen könnt. Auch bei MagentaSport gibt es die Spiele der Deutschen kostenlos zu sehen

Eishockey WM: Ohne Draisaitl und andere NHL-Stars?

Die Chancen, dass die NHL-Stars der Deutschen auch bei der WM aufs Eis laufen, ist derzeit eher gering. Im Mai beginnen in der NHL die Playoffs, bei denen höchstwahrscheinlich Leon Draisaitl, Tom Kühnhackl oder Philipp Grubauer mit ihren Teams um den Stanley Cup kämpfen werden.

Das Problem ist, dass die Coronaregeln des Weltverbandes IIHF vorschreiben, dass ein Spieler erst drei Tage Einzel- sowie drei Tage Team-Quarantäne hinter sich bringen muss, bevor er in Riga in einem WM-Match aufs Eis darf. Bundestrainer Toni Söderholm meinte: "Wir müssen einfach abwarten"

Auf die Titelchancen angesprochen, gibt er sich zuversichtlich: "Es wird eine andere WM als bisher, das könnte tatsächlich eine Chance für uns sein", sagte Söderholm.