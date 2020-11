US Masters: Johnson nach Rekord-Vorstellung auf Siegkurs

Der Weltranglistenerste Dustin Johnson steht nach einer Gala-Vorstellung auf der dritten Runde vor seinem ersten Sieg beim Masters in Augusta. Der US-Amerikaner spielte auf dem Par-72-Kurs eine 65er-Runde und stellte mit insgesamt 200 Schlägen den Turnierrekord nach 54 Löchern ein.

Zudem ist der 36-Jährige der erste Spieler der Masters-Geschichte, dem innerhalb eines Turniers zweimal eine 65er-Runde oder besser gelang. Bereits zu Beginn hatte er sieben Schläge unter Par gespielt.

Johnson, der nach einer Coronainfektion erst Anfang November wieder auf die Tour zurückgekehrt war, hat vor dem Abschlusstag vier Schläge Vorsprung auf das Trio Im Sung Jae (Südkorea), Abraham Ancer (Mexiko) und Cameron Smith (Australien). Zur Halbzeit des Traditionsturniers hatte ein Quintett um Johnson noch gemeinsam in Führung gelegen.

"Ich habe eine Menge Selbstvertrauen. Morgen muss ich es noch einmal genauso machen", sagte Johnson: "Ich werde noch einmal richtig gut spielen müssen, wenn ich das grüne Jackett anziehen will."

Titelverteidiger Tiger Woods (211 Schläge) hat dagegen keine realistischen Aussichten mehr auf den Sieg. Der Golf-Superstar spielte am dritten Tag eine 72 und fiel auf Platz 20 zurück. Nachdem Woods am Donnerstag mit einer persönlichen Bestmarke ins Turnier gestartet war, schien ein weiterer Triumph in Reichweite. Mit seinem sechsten Sieg in der Kathedrale des Golfsports würde er mit Rekordgewinner Jack Nicklaus und mit seinem 83. Erfolg auf der US-Tour mit Sam Snead gleichziehen.

Bernhard Langer nach Rekord weiter solide

Deutschlands Golf-Idol Bernhard Langer (214) zeigte sich nach seinem Altersrekord weiter solide. Er beendet seinen dritten Durchgang mit einer 73 und liegt auf Rang 36. Der 63-Jährige Anhausener hatte als ältester Spieler der Masters-Geschichte den Cut geschafft. Dabei profitierte er vor allem von seiner 68er-Gala-Runde zum Auftakt am Donnerstag.

Der favorisierte US-Open-Sieger Bryson DeChambeau hat nach gesundheitlichen Problemen wie Woods keine Chancen mehr auf den Sieg. Mit insgesamt 213 Schlägen liegt er weit zurück. "Ich habe mich auf der zweiten Runde schwindelig gefühlt. Ich wusste nicht, was passierte, es war komisch", sagte der US-Golfer, der nur knapp den Cut geschafft hatte. Ein Coronatest in der Nacht von Freitag auf Samstag fiel negativ aus, auch die Personen aus seinem Umfeld seien negativ getestet worden.

Das US Masters war wegen der Corona-Pandemie von April in den November verschoben worden. Es wird in diesem Jahr ohne Zuschauer ausgetragen.