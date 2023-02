NFL - Super Bowl Wettquoten: Das sind die Favoriten auf den Titel 2023

Super Bowl LVII ist offiziell Geschichte, damit beginnen auch die Buchmacher sich auf den nächsten Titelkampf vorzubereiten. SPOX wirft einen Blick auf die Quoten. Wer ist der Favorit auf den nächsten NFL-Titel?

Eine amerikanische Quote von +150 bedeutet, dass bei einem Einsatz von 100 Euro mit einem richtigen Tipp ein Gewinn von 150 Euro fällig wird, es würden also 250 Euro ausgezahlt. +150 entspricht somit einer europäischen Quote von 2,5.

Direkt nach der bitteren Niederlage sind die Eagles nicht einmal unter den NFC-Teams das am höchsten favorisierte. Grund dafür sind die drohenden Free-Agent-Abgänge in der Defense zusammen mit dem neuen Jalen-Hurts-Vertrag, der dem Kader Kompromisse abverlangen wird.

Die Bengals gehen ebenso in Verhandlungen mit ihrem QB und müssen dennoch einige Starter ersetzen, die via Free Agency gehen werden.

In Dallas wird Offensive Coordinator Kellen Moore durch Brian Schottenheimer ersetzt, aber Dan Quinn - Architekt der besten Defense nach EPA/Play seit Anfang 2021 - nahm trotz mehrerer Interviews keinen Head-Coach-Posten an und bleibt.

Unklar ist bei den Giants, ob sie mit Daniel Jones verlängern oder per Franchise Tag halten. Erst nachdem sein Deal - und der von Running Back Saquon Barkley - in den Büchern ist, kann der Rest der Offseason budgetiert werden.

© getty

Pittsburgh Steelers

Wettquote: +6600

In den Wochen 12 bis 18 war Kenny Pickett der am besten gegradete Passer der Liga laut PFF und die Offense als Ganzes landete auf Platz 5 in EPA/Play in dem Zeitraum. Wohl auch wegen diesem Finish wurde Offensive Coordinator Matt Canada behalten.