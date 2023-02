NFL: Die Gegner aller Teams in der Saison 2023

Nach der Saison ist in der NFL immer auch vor der nächsten Spielzeit. Und schon jetzt stehen die anstehenden Gegner der 32 Teams der Liga für die Saison 2023 fest. SPOX gibt den Überblick.

Der Spielplan für die Saison 2023 wird wie üblich erst im Frühjahr veröffentlicht. Doch schon jetzt wissen wir, gegen wen die NFL-Teams in der nächsten Spielzeit antreten müssen.

Seit jeher gibt es in der NFL einen klaren Schlüssel, wie der Spielplan grundlegend zusammengesetzt wird, um auf die mittlerweile 17 Spiele pro Team zu kommen.

NFL: Spielplan kurz erklärt

Der NFL-Spielplan setzt sich in jedem Jahr wie folgt zusammen: 6 Spiele trägt ein Team in der eigenen Division aus, jeweils 3 daheim und 3 auswärts. Dazu kommen 4 Spiele gegen eine jährlich rotierende Division der eigenen Conference. Und 4 Spiele gegen eine jährlich rotierende Division der anderen Conference.

Das macht schon mal 14 Spiele. Die übrigen zwei Spiele innerhalb der eigenen Conference werden dann immer mit Beendigung der vorherigen Saison festgelegt und sind Partien gegen zwei Teams aus den zwei Divisions der eigenen Conference, gegen die ein jedes Team im entsprechenden Jahr nicht komplett spielt. Und zwar sind es Teams, die in ihrer jeweiligen Division den gleichen Platz belegt haben wie das betreffende Beispielteam.

Und Spiel 17 ist dann ein weiteres Spiel gegen ein ebenfalls gleich platziertes Team des Vorjahres aus einer jährlich rotierenden Division der anderen Conference.

NFL: Spielplan Rotation 2023

2023 sieht diese Rotation je Division wie folgt aus:

Division Intra-Conference-Gegner Inter-Conference-Gegner 17. Spiel AFC East AFC West NFC East NFC South AFC North AFC South NFC West NFC North AFC South AFC North NFC South NFC West AFC West AFC East NFC North NFC East NFC East NFC West AFC East AFC West NFC North NFC South AFC West AFC North NFC South NFC North AFC South AFC East NFC West NFC East AFC North AFC South

Zu erwähnen ist noch, dass in der Saison 2023 wieder die AFC an der Reihe ist, das 17. Spiel zuhause auszutragen. Allerdings heißt dies vor allem, dass in diesem Jahr AFC-Teams "Heimspiele" auf internationalem Boden austragen werden.

Die Jaguars werden wie üblich in London (Wembley) antreten, die Bills und Titans wiederum spielen jeweils einmal im Tottenham Hotspur Stadium.

Die Patriots und Chiefs sind die Gastgeber für erstmals zwei Spiele in Deutschland sein.