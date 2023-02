NFL - Free Agency Ranking: Die 5 besten Deals 2022

Die Free Agency 2023 wirft ihre Schatten voraus. Zeit also, zurückzuschauen aufs Vorjahr. Welche Teams haben sich besonders gut geschlagen, wenn es um die Verpflichtung von Free Agents geht? Welches waren die besten Deals 2022?

Wie wir bereits gezeigt haben, ist es relativ leicht, mit Free-Agent-Verpflichtungen gründlich daneben zu liegen. Dieses Mal geht es um Verträge, die sich als Glücksgriffe für die Teams herausgestellt haben. SPOX blickt zurück auf die besten Free-Agent-Verpflichtungen der vergangenen Offseason.

© getty 5. Von Miller - Edge Rusher, Buffalo Bills Vertrag: 6 Jahre, 120 Millionen Dollar (45 Millionen Dollar garantiert) Ja, Miller verletzte sich in Woche 11 schwer und verpasste den Rest der Saison inklusive der Playoffs. Doch das soll nicht die Tatsache schmälern, dass er bis dahin im Grunde genau das gemacht hat, wofür er geholt wurde. Nämlich Plays, wenn es zählte. Miller kam in seinen elf Spielen auf 8 Sacks und 27 Pressures. Das war nur ein Pressure weniger als in 15 Spielen des Vorjahres mit den Broncos und Rams zusammen. Er war also deutlich auf dem Weg zu einer richtig starken Saison in Buffalo. Sicher wird er bald 34 Jahre alt und kommt von einer langen Verletzungspause zurück. Doch auch mit 33 zeigte er, dass er noch einiges im Tank hat. Wenn es ihm nun noch gelingen sollte, gerade zum Ende der Saison gesund zu sein, wäre das eine gravierende Verstärkung im Vergleich zum sonstigen Defensivpersonal der Bills.

© getty 4. James Bradberry - Cornerback, Philadelphia Eagles Vertrag: 1 Jahr, 7,3 Millionen Dollar (voll garantiert) Es war sein Holding, das letztlich den Super Bowl entschieden hat - ein Call, den man nicht machen muss als Schiedsrichter. Doch bis zu diesem unsäglichen Ende war Bradberry eine sehr gute Ergänzung zu Darius Slay auf der anderen Seite der Eagles-Secondary, die zum Besten zählte, was die NFL 2022 zu bieten hatte. Die Giants hatten ihn aus Cap-Gründen entlassen und die Eagles griffen schnell zu, was eine lange vorhandene Baustelle im Kader merklich stabilisierte. Am Ende hatte er seine wohl beste Coverage-Saison seit mindestens 2018 mit einem zugelassenen Passer Rating von 51,6 und nur 2 abgegebenen Touchdowns als nächster Verteidiger. Bradberry verhalf den Eagles nicht nur zu einem Super-Bowl-Trip, er machte auch Werbung in eigener Sache. Mit seinem Prove-it-Deal hat er sich bewiesen und dürfte nun nochmal einen langfristigen Vertrag bekommen.

© getty 3. D.J. Reed - Cornerback, New York Jets Vertrag: 3 Jahre, 33 Millionen Dollar (21 Millionen Dollar garantiert) Seine Verpflichtung war sicherlich nicht das Gesprächsthema Nummer eins der vergangenen Offseason. Er flog unter dem Radar und wurde sicherlich eher als Nice-to-have-Spieler angesehen als als echte Verstärkung. Doch was er letztlich spielte, war richtig gut. Er kannte Robert Salehs Defense noch aus gemeinsamen Tagen in San Francisco (2018, 2019), wo Reed seine Anfänge als einstiger Fünftrundenpick hatte, ehe er für zwei Jahre nach Seattle ging. Entsprechend fiel ihm die Eingewöhnung bei Gang Green auch nicht sonderlich schwer. Im Gegenteil. Er sicherte die andere Seite der Secondary sehr gut ab. Also die andere Seite gegenüber von Star-Rookie Sauce Gardner, der schon im ersten Jahr nahezu alle Spieler dieser Position in den Schatten stellte. Doch in dessen Schatten überzeugte Reed mit einer starken Saison, die Hoffnung für die Zukunft macht und den Jets die Möglichkeit gibt, sich in der anstehenden Offseason hauptsächlich um die Offense zu kümmern.

© getty 2. Haason Reddick - Edge Rusher, Philadelphia Eagles Vertrag: 3 Jahre, 45 Millionen Dollar (30 Millionen Dollar garantiert) Angesichts seiner Production war Reddick wahrscheinlich das Schnäppchen des Jahres. Er war einer der besten Pass Rusher der Liga, brachte es auf 16 Sacks und 41 Pressures. Zudem führte er die Liga mit beeindruckenden 5 Forced Fumbles an. Reddick war einer der Hauptgründe, warum die Defense der Eagles so imposant daherkam und am Ende so effizient produzierte. Reddick hatte zuvor ein Jahr in Carolina gespielt und auch dort schon angedeutet, was mit ihm in der richtigen Rolle möglich ist. In Philly hat er den Eindruck dann mit Nachdruck bestätigt und sich schon frühzeitig für einen möglichen weiteren Vertrag in Position gebracht. Die Eagles werden womöglich ein paar Schlüsselspieler verlieren, ihr bester Pass Rusher jedoch dürfte noch ein paar Jahre sicher sein.