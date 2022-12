NFL - Das ist der 2023 Pro Bowl Roster

Der 2023 Pro Bowl Roster steht fest! Die Eagles führen die Liga mit acht Pro Bowl Spielern an, während die Cowboys und Chiefs je sieben Spieler in die Auswahl schicken. Die 2023 Pro Bowl wird erstmals nicht als ein Tackle Football Spiel stattfinden, sondern Anfang Februar mit einer Reihe an Skill Competitions und einem Flag-Spiel AFC vs NFC ausgetragen.

Die mit Stern (*) markierten Spieler sind Starter.

© getty Quarterbacks AFC Patrick Mahomes, Chiefs *

Josh Allen, Bills

Joe Burrow, Bengals NFC Jalen Hurts, Eagles *

Geno Smith, Seahawks

Kirk Cousins, Vikings Bei den Quarterbacks gab es kaum Überraschungen, für Hurts und Smith war es jeweils die erste Nominierung, wobei es bei Smith im zehnten Karrierejahr klappte. Seit Rich Gannon, dem das 1999 passierte, gelang es keinem Quarterback so spät in seiner Karriere noch seine erste Pro Bowl zu erreichen.

© getty Wide Receiver AFC Stefon Diggs, Bills *

Tyreek Hill, Dolphins *

Davante Adams, Raiders

Ja'Marr Chase, Bengals NFC AJ Brown, Eagles *

Justin Jefferson, Vikings *

CeeDee Lamb, Cowboys

Terry McLaurin, Commanders McLaurin konnte sich seine erste Nominierung sichern, während Amon-Ra St. Brown und Jaylen Waddle weiter auf ihre jeweils erste warten müssen.

© getty Running Backs AFC Nick Chubb, Browns *

Derrick Henry, Titans

Josh Jacobs, Raiders NFC Saquon Barkley, Giants *

Tony Pollard, Cowboys

Miles Sanders, Eagles Für Pollard und Sanders war es jeweils die erste Nominierung und sie komplettieren mit Barkley somit eine reine NFC East Dominant auf Running Back.

© getty Fullbacks AFC Patrick Ricard, Ravens * NFC Kyle Juszczyk, 49ers * Ja, es gibt sie noch immer, die Fullback Position in der Pro Bowl, auch wenn die Position seit einigen Jahren eine marginale Rolle in über 90% aller NFL Offenses spielt. Mit Ricard (zum vierten) und Juszczyk (zum siebten Mal) gewinnen hier jene Fullbacks, die die meisten Snaps gespielt haben.

© getty Tight Ends AFC Travis Kelce, Chiefs *

Mark Andrews, Ravens NFC George Kittle, 49ers *

TJ Hockenson, Vikings Bei den Tight Ends setzte sich Altbewährtes durch, wobei es natürlich den üblichen Fokus auf Receiving Tight Ends und Receiving Yards gibt.

© getty Offensive Tackles AFC Terron Armstead, Dolphins *

Laremy Tunsil, Texans *

Orlando Brown, Chiefs NFC Trent Williams, 49ers *

Lane Johnson, Eagles *

Tristan Wirfs, Buccaneers Auch kaum Überraschungen gab es bei den Tackles, wobei mit Johnson und Wirfs es diesmal auch wieder zwei Right Tackles geschafft haben, nominiert zu werden. Trent Williams wurde für seine zehnte Pro Bowl nominiert, was den Höchstwert unter den diesjährigen All-Stars darstellt.

© getty Offensive Guards AFC Joel Bitonio, Browns *

Quenton Nelson, Colts *

Joe Thuney, Chiefs NFC Landon Dickerson, Eagles *

Zack Martin, Cowboys *

Chris Lindstrom, Falcons Thuney, Dickerson und Lindstrom sind hier die erstmals Nominierten.

© getty Center AFC Creed Humphrey, Chiefs *

Mitch Morse, Bills NFC Jason Kelce, Eagles *

Frank Ragnow, Lions Damit haben die Eagles drei Offensive Line Starter am Pro Bowl Roster. Humphrey und Morse sind beide erstmals nominiert.

© getty Defensive Ends AFC Maxx Crosby, Raiders *

Myles Garrett, Browns *

Trey Hendrickson, Bengals NFC Nick Bosa, 49ers *

Brian Burns, Panthers *

Demarcus Lawrence, Cowboys Keine neuen Namen gab es bei den Ends, wobei hier sicher einiges an Name Recoginition im Voting dabei war.

© getty Defensive Tackles AFC Chris Jones, Chiefs *

Quinnen Williams, Jets *

Jeffrey Simmons, Titans NFC Jonathan Allen, Commanders *

Aaron Donald, Rams *

Dexter Lawrence, Giants Aaron Donald wurde zum neunten Mal in neun Jahren nominiert und ist damit der erste Defensive Lineman überhaupt, der in den ersten neun Jahren seiner Karriere durchgehend Pro Bowler war.

© getty Outside Linebacker AFC Matthew Judon, Patriots *

Khalil Mack, Chargers *

TJ Watt, Steelers NFC Micah Parson, Cowboys *

Za'Darius Smith, Vikings *

Haason Reddick, Eagles Reddick ist nach seiner Breakout-Saison der neue Name, wobei die gewohnte Problematik bleibt, dass Defensive Ends und Outside Linebacker einfach zwölf Pass Rusher sind und diese Position somit deutlich mehr Platz am Roster bekommt als andere.

© getty Inside Linebacker AFC Roquan Smith, Ravens *

CJ Mosley, Jets NFC Fred Warner, 49ers *

Demario Davis, Saints Mosley war 2018 das letzte Mal Pro Bowler, für Davis ist es die erste Nominierung im elften Jahr seiner Karriere.

© getty Cornerbacks AFC Sauce Gardner, Jets *

Pat Surtain II, Broncos *

Xavien Howard, Dolphins

Marlon Humphrey, Ravens NFC Darius Slay, Eagles *

Trevon Diggs, Cowboys *

Jaire Alexander, Packers

Tariq Woolen, Seahawks Zwei Rookies schaffen es auf Anhieb, wobei vor allem Sauce Gardner wirklich zu den dominantesten Corners der Saison überhaupt gehört.

© getty Free Safeties AFC Minkah Fitzpatrik, Steelers * NFC Quandre Diggs, Seahwaks * Weiterhin gibt es keine Backups bei Free Safety, aus welchem Grund auch immer.

© getty Strong Safeties AFC Derwin James, Chargers *

Jordan Poyer, Bills NFC Budda Baker, Cardinals *

Talanoa Hufanga, 49ers Hufanga ist der neue Name hier und fiel die Saison durch grundsolides Spiel in allen Aspekten der Position auf.

© getty Punter AFC Tommy Townsend, Chiefs * NFC Tress Way, Commanders * Townsend wurde erstmals nominiert, er war auch laut PFF der beste Punter der Liga.

© getty Kicker AFC Justin Tucker, Ravens * NFC Jason Myers, Seahawks * Für Tucker ist es die sechste Nominierung.

© getty Long Snapper AFC Morgan Cox, Titans * NFC Andrew DePaola, Minnesota * DePaolo wurde hier erstmals nominiert.

© getty Return Specialists AFC Devin Duvernay, Ravens * NFC KaVontae Turpin, Cowboys * Duvernay erfuhr von seiner Nominierung am Tag, an dem auf IR gesetzt wurde - ein schwacher Trost, aber zumindest ein Trost.