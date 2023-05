NBA Playoffs Preview - Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers: Der Osten ist offen! Wer nutzt den Patzer der Milwaukee Bucks aus?

Zum dritten Mal in sechs Jahren treffen die Boston Celtics in den Playoffs auf die Philadelphia 76ers. Durch das Ausscheiden der Milwaukee Bucks ist für beide Teams der Weg in die NBA Finals weit offen. In Philadelphia sorgt man sich jedoch weiter um Joel Embiid.

Spiel 1 der Serie findet in der Nacht auf Dienstag um 1.30 Uhr deutscher Zeit statt.

© getty Celtics vs. Sixers: Die Ausgangslage Dieses Matchup war beinahe unvermeidlich, bereits zum dritten Mal in fünf Jahren treffen die Celtics auf ein Sixers-Team mit Joel Embiid. Von einer Rivalität wollte der Kameruner aber nichts wissen, da meist Boston die Oberhand behielt. 2018 und 2020 setzten sich die Celtics in vier bzw. fünf Partien durch, der Center verlor zudem zwölf von 22 Partien in der Regular Season mit seinen Mannschaften. Im April setzte der Top-Favorit auf den MVP-Award noch einmal ein Ausrufezeichen, als Embiid beim einzigen Saisonsieg über Boston satte 52 Punkte und 13 Rebounds auflegte. Die Frage ist nun, wie fit Embiid wirklich ist. Der Center verpasste Spiel 4 gegen Brooklyn mit einem verstauchten Knie und ist zum Auftakt der Serie fraglich. Laut Shams Chrarina (The Athletic) könnte die Verletzung womöglich sogar schlimmer sein, als es die Sixers bisher angaben. Keine guten Voraussetzungen für die Sixers, welche trotz des Sweeps durchaus Mühe mit den Nets hatten. Überzeugend war es zumindest vor allem offensiv nicht. Brooklyn doppelte Embiid immer wieder und nahm in Kauf, dass andere völlig blank am Perimeter frei standen. Für einen Sieg reichte es zwar nicht, doch auch mit großen Limitationen machte Brooklyn den Sixers das Leben schwer. Gerade von James Harden kam bisweilen zu wenig, obwohl der Stepback-Dreier (7/15) in dieser Serie eine Waffe war. NBA Playoffs - Celtics vs. Sixers: Die Serie im Überblick Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts 1 2. Mai 1.30 Uhr Boston Celtics Philadelphia 76ers 2 4. Mai 2 Uhr Boston Celtics Philadelphia 76ers 3 6. Mai 1.30 Uhr Philadelphia 76ers Boston Celtics 4 7. Mai 21.30 Uhr Philadelphia 76ers Boston Celtics 5* tba tba Boston Celtics Philadelphia 76ers 6* tba tba Philadelphia 76ers Boston Celtics 7* tba tba Boston Celtics Philadelphia 76ers *falls benötigt

© getty Gleichzeitig rissen auch die Celtics gegen Atlanta keine Bäume aus. Die ersten beiden Heimspiele waren überzeugend, doch in den Spielen danach, verpassten es Jayson Tatum und Co. mehrfach den Sack vorzeitig zuzumachen. Das passt zu den Celtics der vergangenen Jahre, die zu selten ihr volles Potenzial ausschöpfen. Wenn der Ball läuft und schnelle Entscheidungen getroffen werden, ist dieses Team kaum zu stoppen. Es gibt aber auch lethargische Phasen, in denen nicht penetriert wird und lieber munter von draußen gechuckt wird. Meist reichte es trotzdem, nun ist aber das Level erreicht, wo man sich das nicht mehr erlauben kann. Durch das Ausscheiden der Bucks sollten die Celtics als Titelfavorit angesehen werden, ihre Top-7/8 sucht in der NBA ihresgleichen. Dazu gibt es keine Verletzungsprobleme. Jayson Tatum scheint seinen Rhythmus wieder gefunden zu haben, auch Robert Williams' Knie scheinen zu halten. Fragezeichen bleiben lediglich hinter der Closing Five mit dem Fragezeichen Marcus Smart, der in dieser Spielzeit deutlich abgebaut hat. Da Derrick White dagegen sein bestes Karriere-Jahr spielt, sollte dieser aber gesetzt sein. NBA Playoffs - Celtics vs. Sixers: Zahlen und Fakten Stat Celtics Sixers Bilanz Regular Season 57-25 54-28 Offensiv-Rating (Platz) 117,3 (2) 117,0 (3) Defensiv-Rating (Platz) 110,6 (2) 112,7 (8) Net-Rating (Platz) +6,7 (1) +4,4 (3) Direkter Vergleich 3-1 1-3

© getty NBA Playoffs 2023: Die Schlüssel für die Celtics Pace wird ein wichtiger Faktor für Boston sein. Die Sixers präferieren das langsame Halbfeld-Spiel und haben durch den kleinen Backcourt bestehend aus Harden und Tyrese Maxey traditionell Probleme in Transition. Dabei geht es für Boston gar nicht mal darum, den erstbesten Wurf zu nehmen, sondern Philly am Laufen zu halten. Schnelle Entscheidungen, viel Ballwegung - da können Fehler der Sixers erzwungen werden. Philly ist hier anfällig, dazu verlässt Embiid defensiv nur ungern die Zone. Das sollte freie Würfe bescheren, insbesondere Dreier. Nur Golden State nahm prozentual während der regulären Saison mehr, eine Trefferquote von 38 Prozent ist dafür richtig gut.

In der Defense wird sich dagegen vieles auf Embiid, wenn er spielt, konzentrieren, doch der Schlüssel liegt bei James Harden. Läuft es bei ihm, läuft es meist auch bei den Sixers. 17 und 9 sehen auf den ersten Blick solide aus, doch Brooklyn machte es dem 33-Jährigen mit viel Länge sehr schwer (nur 26 Prozent Zweier!!). Das werden auch die Celtics, die mit White, Smart, Malcolm Brogdon oder bei Bedarf auch Tatum ein ganzes Arsenal von guten Verteidigern für Harden haben. Selbst nach Switches haben die Celtics mit ihren Bigs gute Optionen. Das Motto muss sein: Mit Stepbacks leben, nicht foulen und Harden zu schweren Abschlüssen am Ring zwingen. NBA: Der Kader der Boston Celtics PG SG SF PF C Marcus Smart Jaylen Brown Jayson Tatum Al Horford Robert Williams III Derrick White Malcolm Brogdon Sam Hauser Grant Williams Mike Muscala Payton Pritchard - Justin Champagnie Blake Griffin Luke Kornet - - - (Danio Gallinari) -

© getty NBA Playoffs 2023: Die Schlüssel für die Sixers Embiid schafft es einfach nicht gesund durch eine volle Saison. Die Frage ist nun, ob die eine Woche Pause für den Star-Center gereicht hat? Bei 50-50 sah Coach Doc Rivers die Chancen auf einen Einsatz in Spiel 1. Und selbst wenn er spielt: Wie fit wird der Kameruner wirklich sein? Wenn Philly eine Chance haben möchte, brauchen sie Embiid. Der kann jederzeit 50 auflegen, zeigte sich aber auch in seinem Passspiel verbessert. Boston wird nicht zulassen, dass Embiid ein Spiel im Alleingang gewinnt, stattdessen braucht Embiid wieder Ruhe am Ball, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ach ja: Harris, Tucker, Maxey und Co. sollten diese Zuspiele dann auch verwerten.

Apropos Maxey. Diverse Talk Shows diskutierten bereits, ob nicht er der zweitbeste Spieler der Sixers wäre. Gegen Boston kann er nun beweisen, dass er auch gegen elitäre Verteidigungen effizient sein kann. Das Problem dabei: Wie angesprochen haben die Celtics gleich drei bärenstarke Guard-Verteidiger, die jederzeit auf dem Feld stehen. Es ist kein Zufall, dass Maxey über die Saison gegen Boston gerade einmal 35 Prozent aus dem Feld traf. Philly wird Maxey aber als dritten Scorer brauchen, erst recht, wenn Embiid nicht die benötigte Last schultern kann. NBA: Der Kader der Philadelphia 76ers PG SG SF PF C James Harden Tyrese Maxey Tobias Harris P.J. Tucker Joel Embiid De'Anthony Melton Danuel House Jalen McDaniels Georges Niang Paul Reed Shake Milton Jaden Springer Furkan Korkmaz - Montrezl Harrell - - - - Dewayne Dedmon