Stephen Curry hat mit 50 Punkten in Spiel 7 für einen neuen Playoff-Rekord gesorgt. Doch wer erzielte die meisten Zähler überhaupt in einem Spiel der Postseason. Wir blicken zurück.

Nur 22 Spieler erzielten bisher eine größere Ausbeute als Curry, allerdings gelang dies niemandem in einem Spiel 7. Den bisherigen Rekord hielt Kevin Durant, der 2021 48 Punkte gegen die Milwaukee Bucks verbuchte, die sich damals jedoch in den Conference Semifinals nach Verlängerung durchsetzten.

Neben Curry gab es auch 19 weitere 50 Punkte-Spiele von 16 unterschiedlichen Spielern, darunter auch Dirk Nowitzki (gegen die Suns in den Conference Finals 2006), Kobe Bryant (gegen die Suns in der ersten Runde 2006) oder auch Jamal Murray, der gleich zweimal 50 in der ersten Runde gegen Utah auflegte.

Giannis Antetokounmpo und Bob Pettit sind die verbleibenden Akteure, die jeweils 50 Zähler in einem Finals-Spiel markierten

NBA: Die meisten Punkte eines Spielers in einem Playoff-Spiel