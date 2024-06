BVB, Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund im Finale der Champions League gegen Real Madrid in Wembley: Adeyemi lässt Top-Chancen liegen - Kobel dreht nach der Pause auf

© getty

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Real Madrid: Karim Adeyemi

Auf der linken Seite machte Adeyemi mächtig Betrieb, zog immer wieder Sprints an und ackerte in der Defensive mit. In der 21. dank Hummels' Traumpass frei durch, doch er legte sich den Ball zu weit an Courtois vorbei, so dass Real klärte - das hätte die Führung sein müssen. Zwei Minuten später wieder im Blickpunkt, als er eine Sabitzer-Flanke von rechts nicht verwerten konnte. Auch in Minute 28 mit der falschen Entscheidung, als er nach einem Brandt-Zuspiel mit seinem Linksschuss an Courtois scheiterte, anstatt nach rechts zum freien Füllkrug zu legen. Diesen bediente er dafür in der 63. mit einer tollen Flanke. Im Ansatz mit wirklich vielen guten Aktionen, bei der letzten Aktion allerdings meist unglücklich. Nach 72 Minuten war Schluss. Note: 3.