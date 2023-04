NBA: SPOX Voting: So haben die User im MVP-Voting abgestimmt

Wir wollten von Euch wissen, wer in dieser Saison die individuellen Auszeichnungen abräumt. Ihr habt abgestimmt, nun präsentieren wir Euch Eure Favoriten auf die wichtigsten Awards 2022/23.

Und wir? Wir werden am kommenden Dienstag unsere Award-Picks inklusive aller All-NBA-Teams präsentieren. Bis dahin hier die Ergebnisse aus der SPOX-Umfrage.

Deutlicher Sieg für Fox, der diesen neu eingeführten Award auch wirklich einsacken sollte. Dank seiner Crunchtime-Künste stehen die Kings da, wo sie stehen - nämlich in der Postseason!

© getty

Most Improved Player

Viele gute Kandidaten in diesem Jahr, unsere User sehen dennoch Markkanen klar vorne. Warum auch nicht. In Cleveland war der Finne ein solider Rollenspieler, für die Jazz spielte sich der Big Man in die All-NBA-Konversation.