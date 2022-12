NBA - Die meisten Fehlversuche ohne Treffer: Als ein Hall of Famer nur Backsteine warf

Am 27. Dezember jährt sich ein Rekord, der schon seit 31 Jahren besteht und womöglich noch eine ganze Weile unangetastet bleiben wird: 17 Wurfversuche in einem Spiel, kein einziger Treffer - und das von einem späteren Hall of Famer! Der nahm es immerhin mit Humor.

Auch andere NBA-Stars erwischten ähnlich düstere Abende, selbst in dieser Saison hat sich bereits ein Starter in diesem unrühmlichen Ranking verewigt. SPOX zeigt die Liste mit den meisten Fehlversuchen in einem Spiel ohne Treffer.

© getty Platz 18: RAFER ALSTON Team: Toronto Raptors

Toronto Raptors Saison: 2004/05

2004/05 Statline: 5 Punkte (0/12 FG) und 8 Assists gegen die Milwaukee Bucks

© getty Platz 18: AUSTIN CROSHERE Team: Indiana Pacers

Indiana Pacers Saison: 2004/05

2004/05 Statline: 5 Punkte (0/12 FG) gegen die Philadelphia 76ers

© getty Platz 18: GILBERT ARENAS Team: Washington Wizards

Washington Wizards Saison: 2004/05

2004/05 Statline: 3 Punkte (0/12 FG) gegen die San Antonio Spurs

© getty Platz 18: ANTAWN JAMISON Team: Cleveland Cavaliers

Cleveland Cavaliers Saison: 2009/10

2009/10 Statline: 2 Punkte (0/12 FG), 7 Rebounds gegen die Charlotte Bobcats

© getty Platz 18: TY LAWSON Team: Denver Nuggets

Denver Nuggets Saison: 2013/14

2013/14 Statline: 2 Punkte (0/12 FG), 9 Rebounds und 11 Assists gegen die Atlanta Hawks

© getty # Platz 18: PATRICK MCCAW Team: Golden State Warriors

Golden State Warriors Saison: 2016/17

2016/17 Statline: 2 Punkte (0/12 FG, 0/6 Dreier) gegen die San Antonio Spurs

© getty Platz 18: CHRIS PAUL Team: L.A. Clippers

L.A. Clippers Saison: 2013/14

2013/14 Statline: 2 Punkte (0/12 FG) und 12 Assists gegen die New Orleans Pelicans

© getty Platz 18: BRANDON KNIGHT Team: Phoenix Suns

Phoenix Suns Saison: 2015/16

2015/16 Statline: 1 Punkt (0/12 FG, 0/8 Dreier) gegen die Portland Trail Blazers

© getty Platz 18: DEREK ANDERSON Team: Portland Trail Blazers

Portland Trail Blazers Saison: 2001/02

2001/02 Statline: 0 Punkte (0/12 FG, 0/5 Dreier) gegen die Sacramento Kings

© getty Platz 18: TIM HARDAWAY JR. Team: Dallas Mavericks

Dallas Mavericks Saison: 2020/21

2020/21 Statline: 0 Punkte (0/12 FG, 0/6 Dreier), 5 Rebounds gegen die Toronto Raptors

© getty Platz 18: AARON GORDON Team: Orlando Magic

Orlando Magic Saison: 2016/17

2016/17 Statline: 0 Punkte (0/12 FG) gegen die Milwaukee Bucks

© getty Platz 18: KENT BAZEMORE Team: Atlanta Hawks

Atlanta Hawks Saison: 2018/19

2018/19 Statline: 0 Punkte (0/12 FG) gegen die Minnesota Timberwolves

© getty Platz 18: ANDREW WIGGINS Team: Minnesota Timberwolves

Minnesota Timberwolves Saison: 2018/19

2018/19 Statline: 0 Punkte (0/12 FG) gegen die Chicago Bulls

© getty Platz 18: ZACH RANDOLPH Team: Portland Trail Blazers

Portland Trail Blazers Saison: 2004/05

2004/05 Statline: 0 Punkte (0/12 FG) gegen die Los Angeles Lakers

© getty Platz 6: RON ARTEST Team: Chicago Bulls

Chicago Bulls Saison: 1999/2000

1999/2000 Statline: 7 Punkte (0/13 FG), 9 Rebounds gegen die Orlando Magic

© getty Platz 6: DERRICK FAVORS Team: Utah Jazz

Utah Jazz Saison: 2011/12

2011/12 Statline: 6 Punkte (0/13 FG) und 14 Rebounds (davon 9 offensiv) gegen die Sacramento Kings

© getty Platz 6: GARY HARRIS Team: Denver Nuggets

Denver Nuggets Saison: 2019/20

2019/20 Statline: 5 Punkte (0/13 FG) gegen die Utah Jazz

© getty Platz 6: RUSSELL WESTBROOK Team: Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunder Saison: 2011/12

2011/12 Statline: 4 Punkte (0/13 FG) gegen die Memphis Grizzlies

© getty Platz 6: VINCE CARTER Team: New Jersey Nets

New Jersey Nets Saison: 2008/09

2008/09 Statline: 3 Punkte (0/13 FG) gegen die Toronto Raptors

© getty Platz 6: GERALD WILKINS Team: New York Knicks

New York Knicks Saison: 1989/90

1989/90 Statline: 3 Punkte (0/13 FG) gegen die Los Angeles Clippers

© getty Platz 6: VERNON MAXWELL Team: Houston Rockets

Houston Rockets Saison: 1990/91

1990/91 Statline: 2 Punkte (0/13 FG, 0/6 Dreier) gegen die Washington Bullets

© getty Platz 6: STANLEY JOHNSON Team: Detroit Pistons

Detroit Pistons Saison: 2017/18

2017/18 Statline: 2 Punkte (0/13 FG) gegen die Charlotte Hornets

© getty Platz 6: JOSH JACKSON Team: Phoenix Suns

Phoenix Suns Saison: 2017/18

2017/18 Statline: 2 Punkte (0/13 FG) gegen die Houston Rockets

© getty Platz 6: P.J. WASHINGTON Team: Charlotte Hornets

Charlotte Hornets Saison: 2022/23

2022/23 Statline: 0 Punkte (0/13 FG) gegen die Milwaukee Bucks

© getty Platz 6: TOM GUGLIOTTA Team: Minnesota Timberwolves

Minnesota Timberwolves Saison: 1995/96

1995/96 Statline: 0 Punkte (0/13 FG) gegen die New York Knicks

© getty Platz 6: DAVID WESLEY Team: Charlotte Hornets

Charlotte Hornets Saison: 2000/01

2000/01 Statline: 0 Punkte (0/13 FG) gegen die New Jersey Nets

© getty Platz 4: JUNIOR BRIDGEMAN Team: Milwaukee Bucks

Milwaukee Bucks Saison: 1983/84

1983/84 Statline: 3 Punkte (0/14 FG) gegen die Washington Bullets

© getty Platz 4: DINO RADJA Team: Boston Celtics

Boston Celtics Saison: 1993/94

1993/94 Statline: 0 Punkte (0/14 FG), 10 Rebounds gegen die San Antonio Spurs

© getty Platz 2: RAY WILLIAMS Team: New Jersey Nets

New Jersey Nets Saison: 1981/82

1981/82 Statline: 5 Punkte (0/15 FG) gegen die Indiana Pacers

© getty Platz 2: RODNEY MCCRAY Team: Sacramento Kings

Sacramento Kings Saison: 1988/89

1988/89 Statline: 4 Punkte (0/15 FG) gegen die Utah Jazz