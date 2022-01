NBA - Dirk Nowitzki vor Retirement-Zeremonie: Die Lieblings-Erinnerungen der Redakteure

Dirk Nowitzki wird in der Nacht auf Donnerstag die größte Ehre von Seiten der Dallas Mavericks zuteil. Wir nutzen den Anlass, um uns an den besten deutschen Basketballer aller Zeiten zu erinnern!

Dieser Artikel erschien ursprünglich zum Anlass von Dirk Nowitzkis Karriereende am 10. April 2019. Seine Retirement-Zeremonie wird im Rahmen der Partie der Dallas Mavericks gegen die Golden State Warriors stattfinden und ist ab 1.30 Uhr live auf DAZN zu sehen!

Florian Regelmann (Chefreporter SPOX): Was fällt mir zum Tall Baller from the G ein? Erst mal fallen mir unzählige Nachtschichten ein, die irgendwann dazu führten, dass ich Mavs-Heimspiele phasenweise nur noch wegen Dirk ertragen konnte. Ich sage nur: Come on, AAC! Let's go Mavs! Gerade mal einen Spielbericht aus 2009 angeklickt, damals haben wir offenbar Noten gemacht. Wusste ich gar nicht mehr. Dirk hatte beim Sieg gegen die Clippers eine 2, so wie Erick Dampier auch. Wahrscheinlich Dampiers einzige 2 ever. Mir fällt der SPOX-Livestream von Spiel 7 gegen die Spurs ein mit Buschi und Coach Bauermann am Mikro in geiler Büro-Umgebung, nachdem ich zuvor in gewohnter Manier einen Sweep für San Antonio prognostiziert hatte. Legendäre Starting Five der Mavs damals: Calderon, Ellis (Closer!), Marion, Dirk und Dalembert.

Nein, die eindrücklichste Erinnerung war aber die persönliche Begegnung, als ich Dirk zum ersten Mal live in Dallas treffen und interviewen durfte. Dirk hat auch an diesem Tag nach dem Spiel wie immer ewig gebraucht, bis er mal geduscht hatte und sich der Journalisten-Meute stellte. Nachdem die US-Kollegen fertig waren, haben wir über eine halbe Stunde gequatscht. Wir waren die letzten in der Kabine. "Wir sehen uns dann in NY, mein Lieber!", rief er zum Abschluss noch hinterher. Dort sollte wenige Tage später das All-Star Game stattfinden.

Während ich durch die Katakomben ging, kam ein Gefühl in mir auf, das ich bis heute nur ein weiteres Mal in meinem Journalisten-Leben hatte - und zwar nach einem Interview mit Roger Federer: Unfassbar, was für ein cooler Typ das ist. Dirk steht für mich in einer Reihe mit Roger, wenn es um die größten Sportler aller Zeiten geht, die es trotzdem schaffen, menschlich noch beeindruckender zu sein. Wie auch immer sie das hinkriegen.

Dööörk und der "schlechteste" All-Star aller Zeiten? Das All-Time Mavs-Team © getty 1/32 In der Nacht auf Donnerstag hängen die Mavs das Trikot von Franchise-Legende Dirk Nowitzki unter die Hallendecke. Doch wer sind neben dem Würzburger die besten Spieler der Teamhistorie? SPOX stellt das All-Time Team der Mavs seit der Gründung 1980 vor. © getty 2/32 STARTER - Point Guard: STEVE NASH (von 1998 bis 2004 bei den Mavs) | Stats für Dallas: 14,6 Punkte, 7,2 Assists und 2,9 Rebounds bei 46,8 Prozent aus dem Feld und 41,6 Prozent von Downtown (408 Spiele) © getty 3/32 Mavs-Besitzer Cuban bezeichnete es als größten Fehler, den Hall of Famer ziehen gelassen zu haben. Seine Chemie mit Nowitzki war großartig, bei den 7-Seconds-or-less-Suns blühte er so richtig auf. Wurde zweimal MVP, nur mit dem Titel klappte es nicht. © getty 4/32 Shooting Guard: LUKA DONCIC (von 2018 bis heute bei den Mavs) | Stats für Dallas: 25,6 Punkte, 7,8 Assists und 8,3 Rebounds bei 45,6 Prozent aus dem Feld und 33,0 Prozent von Downtown (222 Spiele) © getty 5/32 Der 22-Jährige spielt erst seine vierte Saison und hat sich jetzt schon als All-Time-Mav etabliert. Doncic übernahm den Fackelstab von Nowitzki als Franchise Player, zu seinen 2 All-NBA First Teams werden noch zahlreiche Auszeichnungen hinzukommen. © getty 6/32 Small Forward: MARK AGUIRRE (von 1981 bis 1989 bei den Mavs) | Stats für Dallas: 24,6 Punkte, 5,7 Rebounds und 3,8 Assists bei 49,2 Prozent aus dem Feld und 30,5 Prozent von Downtown (566 Spiele) © getty 7/32 Kein Mav hat einen höheren Punkteschnitt in einer Saison vorzuweisen als Aguirre Mitte der 80er (29,5). Über Jahre gehörte der Forward zu den besten Scorern der Liga. In Dallas schaffte er es dreimal zum All-Star, später noch 2x Champion (Detroit). © getty 8/32 Power Forward: DIRK NOWITZKI (von 1998 bis 2019 bei den Mavs) | Stats für Dallas: 20,7 Punkte, 7,5 Rebounds und 2,4 Assists bei 47,1 Prozent aus dem Feld und 38,0 Prozent von Downtown (1.522 Spiele) © getty 9/32 DÖÖÖÖRRRK! Muss man über den Würzburger überhaupt noch viele Worte verlieren? Es gibt kaum eine Kategorie bei den individuellen Franchise-Rekorden, in der nicht Nowitzkis Name ganz oben steht. Kein Zweifel, Dirk ist der beste Mav aller Zeiten. © getty 10/32 Center: TYSON CHANDLER (2010/11 und 2014/15 bei den Mavs) | Stats für Dallas: 10,2 Punkte, 10,4 Rebounds und 1,1 Blocks bei 66,0 Prozent aus dem Feld (149 Spiele) © getty 11/32 Die Fünf ist nicht unbedingt die am stärksten besetzte Position in der Mavs-Geschichte. Chandler war mit seiner Defense (1x DPOY) und Rebounding ein integraler Bestandteil des Championship-Teams. Das machte ihn zum perfekten Big an der Seite von Dirk. © getty 12/32 BANK - JASON KIDD (Point Guard, von 1994 bis 1996 und von 2008 bis 2012 bei den Mavs) | Stats für Dallas: 10,5 Punkte, 8,4 Assists und 5,5 Rebounds bei 39,1 Prozent aus dem Feld und 36,3 Prozent von Downtown (500 Spiele) © getty 13/32 Der nächste Hall of Famer im Bunde. Seine Vielseitigkeit machte ihn zu einem der besten seiner Zunft: gute Defense, hervorragendes Passing, später auch guter Dreierschütze. Kidd war der Dirigent der 2011er-Mavs. © getty 14/32 DEREK HARPER (Point Guard, von 1983 bis 1994 und 1996/97 bei den Mavs) | Stats für Dallas: 14,4 Punkte, 5,9 Assists und 2,6 Rebounds bei 46,9 Prozent aus dem Feld und 34,7 Prozent von Downtown (872 Spiele) © getty 15/32 Zwei Mavs-Rekorde, die nicht Dirk gehören? Assists und Steals, da steht jeweils Harper auf Platz 1. Der Quarterback der Playoff-Teams in den 80er-Jahren, als es einmal bis in die West-Finals ging. Starker Passer, guter Scorer und zweimal All-Defensive. © getty 16/32 BRAD DAVIS (Point Guard, von 1980 bis 1992 bei den Mavs) | Stats für Dallas: 8,6 Punkte, 5,1 Assists und 1,9 Rebounds bei 51,0 Prozent aus dem Feld und 32,1 Prozent von Downtown (883 Spiele) © getty 17/32 Anfang der 80er jahrelang Starter, dann Backup hinter Harper. Nicht der talentierteste Mav ever, aber seine Konstanz sticht heraus (und sein Schnauzer). Er hat die zweitmeisten Spiele der Franchise-Historie, seine Nummer 15 hängt unter der Hallendecke. © getty 18/32 ROLANDO BLACKMAN (Shooting Guard, von 1981 bis 1992 bei den Mavs) | Stats für Dallas: 19,2 Punkte, 3,2 Assists und 3,6 Rebounds bei 49,7 Prozent aus dem Feld und 32,9 Prozent von Downtown (865 Spiele) © getty 19/32 Harper, Davis und Blackman - das waren vor Dirk die einzigen Retired Jerseys in Dallas. Der viermalige All-Star war in der Konversation um den besten Mavs-Spieler aller Zeiten, bevor der große Blonde kam. Noch heute hat er die zweitmeisten Mavs-Punkte. © getty 20/32 JASON TERRY (Shooting Guard, von 2004 bis 2012 bei den Mavs) | Stats für Dallas: 16,1 Punkte, 4,1 Assists und 2,3 Rebounds bei 46,2 Prozent aus dem Feld und 38,8 Prozent von Downtown (619 Spiele) © getty 21/32 Über viele Jahre Nowitzkis verlässlicher Sidekick, zumindest in der Offense. Als Scorer war er immer zur Stelle, auch beim Championship-Run hatte der "Jet" seine Momente. 2008/09 gewann er den Sixth Man of the Year-Award. © getty 22/32 MICHAEL FINLEY (Guard/Forward, von 1996 bis 2005 bei den Mavs) | Stats für Dallas: 19,8 Punkte, 5,2 Rebounds und 3,8 Assists bei 44,6 Prozent aus dem Feld und 37,6 Prozent von Downtown (626 Spiele) © getty 23/32 Finley war das Verbindungsstück aus den dunklen Mavs-Zeiten Ende der 90er und dem Wiederaufstieg in die Relevanz Anfang der 2000er. Nowitzki löste ihn im Laufe der Jahre als bester Spieler des Teams ab, sein Scoring blieb aber enorm wichtig. © getty 24/32 JAMAL MASHBURN (Small Forward, von 1993 bis 1997 bei den Mavs) | Stats für Dallas: 19,9 Punkte, 4,2 Rebounds und 3,3 Assists bei 41,2 Prozent aus dem Feld und 31,4 Prozent von Downtown (214 Spiele) © getty 25/32 "Monster Mash" kam im Draft 1993 als 4. Pick nach Dallas, seine größte Stärke: Buckets beschaffen. Er gehörte lange zur Scorer-Elite der Liga und zu den jüngsten Spielern mit 50+ Punkten aller Zeiten. Dann kamen Verletzungen und ein Trade. © getty 26/32 SAM PERKINS (Power Forward, von 1984 bis 1990 bei den Mavs) | Stats für Dallas: 14,4 Punkte, 8,0 Rebounds und 1,8 Assists bei 47,7 Prozent aus dem Feld (471 Spiele) © getty 27/32 An der Seite von Aguirre und Blackman war er der Starter auf der Vier der Playoff-Teams in den 80ern. Ständige Double-Double-Gefahr, die sich im Laufe der Jahre in den Mavs-Bestenlisten festgesetzt hat (3. bei den Rebounds und 8. bei den Punkten). © getty 28/32 JAMES DONALDSON (Center, von 1985 bis 1992 bei den Mavs) | Stats für Dallas: 8,8 Punkte, 9,5 Rebounds und 1,3 Blocks bei 55,1 Prozent aus dem Feld (484 Spiele) © getty 29/32 Sein Name taucht heute vor allem auf Listen der "schlechtesten" All-Stars aller Zeiten auf. Was dabei leicht untergeht: Seine Defense und seine Arbeit in der Zone machten ihn neben Aguirre und Co. beim West-Finals-Run 1988 unverzichtbar. © getty 30/32 BRIAN CARDINAL (Power Forward, von 2010 bis 2012 bei den Mavs) | Stats für Dallas: 1,9 Punkte, 0,9 Rebounds und 1,2 Fouls bei 36,8 Prozent aus dem Feld und 38,2 Prozent von Downtown (100 Spiele) © getty 31/32 Der 15. und letzte Kaderplatz geht an eine Legende. Die beiden Shawns, Bradley und Marion, oder Josh Howard hätten sicherlich auch eine Berücksichtigung verdient, aber keiner konnte so gut mit dem Handtuch wedeln und Fouls verteilen wie der Hausmeister! © getty 32/32 Head Coach: RICK CARLISLE (von 2008 bis 2021 bei den Mavs) - Carlisle hat fast doppelt so viele Spiele als Mavs-Coach auf dem Konto (1.033) wie der Zweitplatzierte in diesem Ranking, Coaching-Legende Don Nelson. Carlisle führte Dallas 2011 zum Titel.

Alex Schlüter (Kommentator DAZN): 2001 - Verdammt, war mein Trainer sauer, als ich irgendwann anfing, mich zu benehmen wie Dirk. Die X-Beine bei den Freiwürfen, das ständige Zupfen am Trikot, die Frisur. All das tat meinem Spiel nicht gut, war aber Teil tiefster Verehrung für den größten Sportler Deutschlands. Ich bin und war eigentlich kein klassischer Fan-Boy, ich habe nicht einmal richtige Lieblingsmannschaften, egal in welcher Sportart. Bei Dirk ist es anders, war es immer. Basketball fand ich schon vor ihm toll. MJ war Gott, Shaq ein Monster - Dirk war anders. Der Typ von nebenan, der es mit den Überathleten aufnahm.

Zeitsprung - 2015. Ich war beruflich schon eine Weile im Sport angekommen. Kommentar, Moderation, Interviews - vieles unglaublich toll und doch schnell Routine. Nun war es wieder anders. Die Mavs spielten in Philadelphia und ich sollte mein erstes Interview mit Dirk machen. Ausgerechnet vor dieser Partie hatte der schreckliche Terroranschlag in Paris stattgefunden. Mein Chef wollte dazu eine Aussage von Dirk haben. Als wären Basketballfragen bei meinem Puls nicht herausfordernd genug gewesen. Nun auch noch so ein Thema, auf das er sicher überhaupt keine Lust haben würde.

Die Minuten nach dem Buzzer fühlen sich heute an wie der benebelte Rückblick auf eine durchzechte Partynacht. Die Stimme des Pressesprechers: "Who do you want?". Meine unsensible Antwort: "Only Dirk!". Die Fragen zum Spiel, zu seiner Saison. Alles etwas zittrig, aber passt schon irgendwie. Dann Paris. "Du hast es wahrscheinlich mitbekommen. Drüben in Europa ist etwas Schreckliches passiert." Die kurze Denkpause. Der Stimmungswechsel: "Ja, natürlich. Es ist wahnsinnig traurig. Wir leben in einer verrückten Welt. Aber es ist auch ein tolles Zeichen, wenn man jetzt sieht, wie viele Leute Anteil an den Opfern von Paris haben."

"Danke, Dirk!" Dirks Lächeln: "Na klar, gern. Wie lange seid ihr noch hier drüben, gefällt's euch?" Smalltalk. Wahnsinn. Ich verkneife mir ein: "Ich wollte immer so spielen wie du."

Der Weg zurück zum Auto ist in meinen Erinnerungen wieder klarer. Ich fing an zu hüpfen, vor Freude und Erleichterung. Ein bisschen dürfte ich ausgeschaut haben wie Dirk bei seinem Flamingo-Shot - gut, dass mein Trainer mich hier nicht sehen konnte...

Ole Frerks (NBA-Ressortleiter SPOX): 2011 verfolgte ich die NBA noch als (quasi-)normaler Student und der Playoff-Run packte mich, ohne dass ich ein Mavs-Fan gewesen wäre. In sportlicher Hinsicht, klar. "If I'm Serge Ibaka, I'm naming my first son Dirk", von Jeff Van Gundy ist einer der Sprüche des Jahrtausends, mindestens.

Aber auch insofern: Wer NBA-Fan in Deutschland ist, weiß ja, wie einsam es ist, sich nachts um 2 zu wecken, alleine ein Spiel zu gucken, seine Emotionen mit niemandem (Twitter zählt nicht) zu teilen, und dann nochmal zu schlafen oder sich zur Schule, Uni oder Arbeit zu schleppen. 2011 war das am Anfang genauso. Die Serie gegen Portland habe ich noch komplett alleine gesehen und am nächsten Tag den Kommilitonen erklärt, wo die Augenringe herkommen.

Mit jeder Serie, mit jedem weiteren Sieg stieg das Interesse aber. In den Finals hockten nachts dann teilweise zehn Leute in meiner Bude und haben mitgefiebert, die Nachbarn dürften es mir bis heute danken. Selber Schuld, sie hätten auch mitschauen dürfen! Wach waren sie ab einem gewissen Zeitpunkt ja sowieso, das war angesichts der Lautstärke unvermeidlich.

Genau daran denke ich aber gerne zurück - die Faszination Dirk ging so weit über den kleinen Kreis der NBA-Nerds in Deutschland hinaus, dass sich auch jeder andere für seinen Triumph begeistern konnte, und dafür sogar den "Daywalker-"Lifestyle in Kauf zu nehmen bereit war. So toll ist es nämlich gar nicht, wochenlang im Halbschlaf durch die Gegend zu irren. Aber das war es wert. Immer und immer wieder.

Robert Arndt (Redakteur SPOX): Ich kann mich dem Kollegen Frerks nur anschließen. 2010, 2011 waren für mich die ersten Jahre als Student, in denen ich mir Nächte um die Ohren geschlagen habe, um Playoffs-Spiele live zu sehen. Davor wurde oft auf CNN World Sport geschaut oder im Zweifel der Videotext bei DSF gecheckt. Umso mehr fieberte ich jedem Sommer entgegen, als Dirk auch mal zu erträglichen Zeiten im Free-TV aufzockte.

So blieben mir bis heute vor allem Nowitzkis Auftritte beim DBB-Team in Erinnerung, natürlich mit dem Highlight des Halbfinals 2005 gegen Spanien. Die Iberer waren schon damals gespickt mit Stars wie den jungen Jose Calderon, Fran Vazquez und vor allem La Bomba, Juan Carlos Navarro. Schon damals hatte ich das Gefühl, dass jeder Floater vom Barca-Star saß und genau das war der Fall, als der Shooting Guard die Spanier mit eben einem solchen Floater von der Freiwurflinie 20 Sekunden in Führung brachte.

Was dann aber passierte, war der pure Wahnsinn, ein großartiger Moment in der deutschen Sportgeschichte, wo alles passte. Da war natürlich Nowitzki, der Maskenmann Jorge Garbajosa mit einem Fake erst ausstiegen ließ und dann auch noch über einen zweiten Verteidiger den Jumper im Fallen zum Sieg traf. Und da war auch noch Frank Buschmann, der diesen Moment passend einfing.

"Sie liegen mit einem zurück, sie haben es in der Hand. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin." Spannung pur, Nummer 14 steigt hoch, dann folgt die Explosion! "JAAAA, JAAAA UND VERTEIDIGEN, VERTEIDIGEN JETZT." Die Stimme senkt sich wieder, "Auszeit Spanien." Besser konnte man diese Achterbahnfahrt der Gefühle einfach nicht einfangen. 3 Sekunden hatten die Spanier noch, Calderons Dreier war zu kurz. Dass Deutschland dann das Finale gegen Griechenland verlor? Geschenkt!