NBA: Golden State Warriors entkommen mit blauem Auge - irre Dramen in Boston und Phoenix

Nicht nur der Sieg zauberte Hawks-Fans ein Lächeln aufs Gesicht, sondern auch das Saisondebüt von Bogdan Bogdanovic, der sich in der Offseason einer Knie-Operation unterzogen hatte. Bei seiner Rückkehr war der serbische Nationalspieler natürlich noch nicht so zielsicher und kam nur auf fünf Punkte (2/9 FG) in 22 Minuten.