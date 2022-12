NBA - LeBron James: Die Super-Villen und Luxusautos des Lakers-Stars

Drei monströse Villen, Luxusuhren und ein seltener Sportschlitten im Fuhrpark - LeBron James gönnt sich abseits des NBA-Parketts einen luxuriösen Lebensstil. SPOX stellt die Luxusautos des Lakers-Stars und seine Traumvillen vor, nur echt mit eigenem Weinkeller und Zigarrenraum.

LeBron hat es zum Milliardär geschafft - als erster aktiver NBA-Spieler überhaupt. Sein Geld fließt nicht nur in spannende Investitionen weltweit, sondern ab und an auch in Luxusgegenstände.

© Instagram Für ein Fotoshooting mit der Vanity Fair posierte LeBron James mit seiner Frau Savannah vor seinem Porsche 918 Spyder. LeBron James und seine Edelkarossen: Einer von 918 Unter anderem gehört ihm ein seltener - und entsprechend teurer - Porsche 918 Spyder. Davon gibt es weltweit nur 918 Stück, einer steht in LeBrons Garage. Medienberichten zufolge dürfte das Auto mit dem passenden Nummernschild "KING 918" mindestens 1 Mio. Dollar gekostet haben, manche Medien spekulieren sogar mit bis zu 2,2 Mio. Dollar, da er den Porsche einem anderen Sammler abkaufen musste. Zudem finden sich Berichten zufolge unter anderem ein Ferrari F430 Spyder, ein Rolls-Royce Cullinan und ein Lamborghini Aventador Roadster im Fuhrpark des Kings, der sich auch eine teure Sammlung an Luxusuhren aufgebaut hat.

© homesforsaleinbathohio.com So sieht die Villa von LeBron James in dessen Heimat Akron, Ohio, aus. LeBron James: So wohnt der Lakers-Star in Akron Noch deutlich mehr Geld floss in die Immobilien der James-Familie. Schon 2003, als seine NBA-Karriere bei den Cleveland Cavaliers begann, sicherte sich LeBron ein 2,8 Hektar großes Grundstück in seiner Heimat Ohio für 2,1 Mio. Dollar. Dort ließ er sich eine Luxusvilla mit sechs Schlafzimmern - vom Hauptschlafzimmer hat man Zugang zu einem zweigeschossigen, begehbaren Kleiderschrank -, Bowling-Bahn, Heimkino, Sportsbar und eigenem Barber Shop bauen. Heute wird der Wert des Anwesens auf knapp 10 Mio. Dollar geschätzt. Angeblich ist die Villa auch heute noch im Besitz der Familie, nicht so das Anwesen in Miami. Nach seinem Wechsel zu den Heat 2010 zog es den King nach Coconut Groove in den Süden Miamis. Damals legte er 9 Mio. Dollar für die Villa auf den Tisch, die er 2015 angeblich für 13,4 Mio. Dollar weiterverkaufte.

© getty/SPOX LeBron James besitzt gleich mehrere Luxusvillen in Los Angeles - eine teurer als die andere. LeBron James: Mehrere Luxusvillen in Los Angeles Finanziell nicht ganz so erfolgreich war eine Immobilie in Los Angeles. 2015 kaufte er sich eine 877 Quadratmeter große Villa im Stadtteil Brentwood für 21 Mio. Dollar - das ließ damals schon die Gerüchteküche über einen potenziellen Wechsel zu den Lakers überkochen. Sechs Schlafzimmer, sieben Bäder, Swimming Pool und natürlich ein Basketballplatz inklusive. 2021 trennte sich James von dem Haus wieder und bekam 19,6 Mio. Dollar zurück. Denn zu dem Zeitpunkt nannte er bereits eine andere Villa, ebenfalls in Brentwood, sein Eigen, das als Haupthaus der James-Familie gilt. 24,5 Mio. Dollar ließ er sich angeblich die Villa im Stadtteil im Westen von L.A. kosten - obwohl es nicht seine teuerste Villa ist, bekommt er dafür einiges geboten. 2017 erbaut, knapp 1500 Quadratmeter Wohnfläche, acht Schlafzimmer, elf Badezimmer. Der Weinliebhaber James hat sich sogar einen eigenen Weinkeller ins Haus bauen lassen, natürlich gibt es auch hier einen Kinoraum und: einen Zigarrenraum mit extra installierter Luftreinigungstechnik. Um fit zu bleiben, findet sich in der Villa ein voll ausgestattetes Fitnessstudio mit Innen- und Außenbereich plus Spa-Bereich inklusive Dampfbad, Sauna und Massageraum. Zum Entspannen kann LeBron bequem den Aufzug direkt auf die Dachterrasse nehmen. Hier ein paar Impressionen von LeBrons Luxusvilla.

© Trulia Der Eingangsbereich der 2017 errichteten Villa in Brentwood kann sich auf jeden Fall sehen lassen.

© Trulia Deckenhohe Fenster im Wohnzimmer sorgen für ein fast nahtlosen Übergang zum Außenbereich.

© Trulia Ein luxuriöser Kinoraum mit genügend Platz für Freunde und Familie darf natürlich nicht fehlen ...