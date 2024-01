"Berliner Göre" und andere Deutsche: Das sind Littlers Wunderkind-Vorbilder

© getty

Sonja Henie

Die später erfolgreichste Eiskunstläuferin der Geschichte ist bei ihrer Olympia-Premiere noch ein Kind. 1924 geht Henie mit elf Jahren in Chamonix an den Start und wird Letzte. Es soll der letzte "Misserfolg" der Norwegerin bleiben, die in den darauffolgenden Jahren auf internationaler Bühne unschlagbar ist und dreimal Olympia- sowie zehnmal WM-Gold gewinnt. Henie startet später als Schauspielerin in Hollywood durch - und stirbt 1969 an Leukämie.