In wenigen Tagen wird die Darts-Weltmeisterschaft 2024 eröffnet. 96 Spieler kämpfen in den darauffolgenden Tagen und Wochen nicht nur um den Titel, sondern auch um Preisgelder. Hier erfahrt Ihr, wie dabei die genaue Aufteilung aussieht und wie viel der Weltmeister bekommt.

Am 15. Dezember fällt im Londoner Alexandra Palace (Ally Pally) der Startschuss zur 31. Darts-Weltmeisterschaft. Das Turnier soll am 3. Januar mit dem Finale entschieden werden. Auf dem Spiel stehen beim wichtigsten Turnier des Jahres nicht nur Prestige oder eine Trophäe, sondern es wird auch um beträchtliche Preisgelder gestritten. Dabei wird keinesfalls nur der Weltmeister belohnt.

Im Folgenden wird von SPOX die Verteilung der Preisgelder genauer unter die Lupe genommen.

Darts WM 2024, Preisgeld Verteilung: Wie viel Geld bekommt der Weltmeister?

Im Vergleich zum vergangenen Jahr wurde in Sachen Preisgeld nichts verändert. Auch dieses Mal werden insgesamt 2,5 Millionen britische Pfund (ca. 2,913 Millionen Euro ausgeschüttet, wobei der größte Teil davon an den Weltmeister geht: nämlich 500.000 Pfund (ca. 582.000 Euro). Der Finalist wird mit 200.000 Pfund belohnt. Wer im Halbfinale scheitert, bekommt dagegen 100.000 Pfund.

© getty Der Weltmeister bekommt ein Preisgeld in Höhe von 500.000 Pfund.

Fürs Ausscheiden im Viertelfinale darf man sich immerhin noch auf 50.000 Pfund freuen. Die Verteilung der früheren Runden sieht folgendermaßen aus: 35.000 Pfund für die 4. Runde, 25.000 Pfund für die 3. Runde, 15.000 Pfund für die 2. Runde und 7.500 Pfund für die 1. Runde.

Runde Preisgeld in Pfund Sieger 500.000 £ Finalist 200.000 £ Halbfinale 100.000 £ Viertelfinale 50.000 £ 4. Runde 35.000 £ 3. Runde 25.000 £ 2. Runde 15.000 £ 1. Runde 7.500 £ Gesamt 2.500.000 £

Darts WM 2024: Der Spielplan

Als Titelverteidiger geht der Engländer Michael Smith an den Start. Zum ersten Mal sind zudem fünf Deutsche mit dabei: Gabriel Clemens, Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Dragutin Horvat und Florian Hempel. Die besten 32 der PDC Order of Merit steigen erst in der zweiten Runde ein.

Freitag, 15. Dezember 2023, 20 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Kevin Doets vs. Stowe Buntz 1. Runde Cameron Menzies vs. Rusty Rodriguez 1. Runde Simon Whitlock vs. Paolo Nebrida 1. Runde Michael Smith vs. Doets / Buntz 2. Runde

Samstag, 16. Dezember 2023, 13.30 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Lee Evans vs. Sandro Sosing 1. Runde Connor Scutt vs. Krzysztof Kciuk 1. Runde Jules van Dongen vs. Darren Penhall 1. Runde Dave Chisnall vs. Menzies / Rodriguez 2. Runde

Samstag, 16. Dezember 2023, 20 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Jamie Hughes vs. David Cameron 1. Runde Keane Barry vs. Reynaldo Rivera 1. Runde Scott Williams vs. Haruki Muramatsu 1. Runde Gary Anderson vs. Whitlock / Nebrida 2. Runde

Sonntag, 17. Dezember 2023, 13.30 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Ricky Evans vs. Simon Adams 1. Runde Jim Williams vs. Norman Madhoo 1. Runde Matt Campbell vs. Lourence Ilagan 1. Runde Joe Cullen vs. Dongen / Penhall 2. Runde

Sonntag, 17. Dezember 2023, 20 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Dylan Slevin vs. Florian Hempel 1. Runde Niel Zonneveld vs. Darren Webster 1. Runde J. Wattimena vs. Fallon Sherrock 1. Runde Luke Humphries vs. Evans / Sosing 2. Runde

Montag, 18. Dezember 2023, 20 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde M. Vandenbogaerde vs. Thibault Tricole 1. Runde Gian van Veen vs. Man Lok Leung 1. Runde Martin Lukeman vs. Haupai Puha 1. Runde Gerwyn Price vs. Scutt / Kciuk 2. Runde

Dienstag, 19. Dezember 2023, 13.30 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Ian White vs. Tomoya Goto 1. Runde Ritchie Edhouse vs. Jeffrey de Graaf 1. Runde Keegan Brown vs. Boris Krcmar 1. Runde James Wade vs. Campbell / Ilagan 2. Runde

Dienstag, 19. Dezember 2023, 20 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Steve Beaton vs. Wessel Nijman 1. Runde Mike De Decker vs. Dragutin Horvat 1. Runde Ricardo Pietreczko vs. Mikuru Suzuki 1. Runde Michael van Gerwen vs. Barry / Rivera 2. Runde

Mittwoch, 20. Dezember 2023, 13.30 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Radek Szaganski vs. Marko Kantele 1. Runde Steve Lennon vs. Owen Bates 1. Runde William O'Connor vs. Bhav Patel 1. Runde Ross Smith vs. Zonneveld / Webster 2. Runde

Mittwoch, 20. Dezember 2023, 20 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Ryan Joyce vs. Alex Spellman 1. Runde Richard Veenstra vs. Ben Robb 1. Runde Christian Kist vs. Luke Littler 1. Runde Peter Wright vs. J. Williams / Madhoo 2. Runde

Donnerstag, 21. Dezember 2023, 13.30 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Mickey Mansell vs. Xiaochen Zong 1. Runde Luke Woodhouse vs. Berry van Peer 1. Runde Madars Razma vs. Decker / Horvat 2. Runde Rob Cross vs. Vandenbogaerde / Tricole 2. Runde

Donnerstag, 21. Dezember 2023, 20 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Andrew Gilding vs. Kist / Littler 2. Runde Danny Noppert vs. S. Williams / Muramatsu 2. Runde Gabriel Clemens vs. Veen / Leung 2. Runde Damon Heta vs. Lukeman / Puha 2. Runde

Freitag, 22. Dezember 2023, 13.30 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Brendan Dolan vs. Mansell / Zong 2. Runde José de Sousa vs. Edhouse / Graaf 2. Runde Krzysztof Ratajski vs. Hughes / Cameron 2. Runde D. van Duijvenbode vs. Brown / Krcmar 2. Runde

Freitag, 22. Dezember 2023, 20 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde D. van den Bergh vs. Slevin / Hempel 2. Runde Martin Schindler vs. Wattimena / Sherrock 2. Runde R. van Barneveld vs. Szaganski / Kantele 2. Runde Chris Dobey vs. Connor / Patel 2. Runde

Samstag, 23. Dezember 2023, 13.30 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Kim Huybrechts vs. Veenstra / Robb 2. Runde Callan Rydz vs. Pietreczko / Suzuki 2. Runde Jonny Clayton vs. Lennon / Bates 2. Runde Daryl Gurney vs. Beaton / Nijman 2. Runde

Samstag, 23. Dezember 2023, 20 Uhr

Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Ryan Searle vs. White / Goto 2. Runde Josh Rock vs. Woodhouse / Peer 2. Runde Stephen Bunting vs. Joyce / Spellman 2. Runde Nathan Aspinall vs. Evans / Adams 2. Runde

Mittwoch, 27. Dezember 2023, 13.30 Uhr

Begegnung (Best of 7 Sets) Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde

Mittwoch, 27. Dezember 2023, 20 Uhr

Begegnung (Best of 7 Sets) Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde

Donnerstag, 28. Dezember 2023, 13.30 Uhr

Begegnung (Best of 7 Sets) Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde

Donnerstag, 28. Dezember 2023, 20 Uhr

Begegnung (Best of 7 Sets) Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde

Freitag, 29. Dezember 2023, 13.30 Uhr

Begegnung (Best of 7 Sets) Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde

Freitag, 29. Dezember 2023, 20 Uhr

Begegnung (Best of 7 Sets) Runde Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde 3. Runde Sieger 3. Runde vs. Sieger 3. Runde 4. Runde Sieger 3. Runde vs. Sieger 3. Runde 4. Runde

Samstag, 30. Dezember 2023, 13.30 Uhr

Begegnung (Best of 7 Sets) Runde Sieger 3. Runde vs. Sieger 3. Runde 4. Runde Sieger 3. Runde vs. Sieger 3. Runde 4. Runde Sieger 3. Runde vs. Sieger 3. Runde 4. Runde

Samstag, 30. Dezember 2023, 20.30 Uhr

Begegnung (Best of 7 Sets) Runde Sieger 3. Runde vs. Sieger 3. Runde 4. Runde Sieger 3. Runde vs. Sieger 3. Runde 4. Runde Sieger 3. Runde vs. Sieger 3. Runde 4. Runde

Montag, 1. Januar 2024, 13.30 Uhr

Begegnung (Best of 9 Sets) Runde Sieger 4. Runde vs. Sieger 4. Runde Viertelfinale Sieger 4. Runde vs. Sieger 4. Runde Viertelfinale

Montag, 1. Januar 2024, 20 Uhr

Begegnung (Best of 9 Sets) Runde Sieger 4. Runde vs. Sieger 4. Runde Viertelfinale Sieger 4. Runde vs. Sieger 4. Runde Viertelfinale

Dienstag, 2. Januar 2024, 20.30 Uhr

Begegnung (Best of 11 Sets) Runde Sieger Viertelfinale vs. Sieger Viertelfinale Halbfinale Sieger Viertelfinale vs. Sieger Viertelfinale Halbfinale

Mittwoch, 3. Januar 2024, 21 Uhr