Diese Sportprofis erwischte der "Drake-Fluch"

Wer vor Sportereignissen als Beteiligter mit Rapper Drake in Verbindung kommt - sei es auf einem Foto oder durch eine Wette -, hat per se schon mal schlechte Karten. Der Drake-Fluch macht vor kaum jemandem Halt. Neuestes Opfer: Pseduo-Boxer Jake Paul.

Paul ist damit das jüngste Opfer des berüchtigten Drake-Fluchs in der Sportwelt. Wir blicken auf seine Vorgänger zurück ...

Doch das ist nicht alles, denn die Barça-Pleite wurde für Drake auch noch richtig teuer: Der hatte nämlich über 600.000 Dollar in eine Kombi-Wette mit Arsenal und Barcelona investiert. Die Gunners siegten, Barça nicht. Eine neue Dimension des "Drake-Fluchs"?

Der FC Barcelona ist im Clásico im Oktober 2022 mit dem Symbol von Superstar-Rapper Drake auf dem Trikot aufgelaufen. Möglich machte es Sponsor Spotify, gebracht hat es allerdings nichts: Dembélé und Co. verloren mit 1:3.

April 2014: Drake traf Daniel Sturridge und beide plauderten über Musik und Fußball. Der Rapper erhielt ein Trikot von Liverpools Stürmer. In der Folge verlieren die Reds ein entscheidendes Spiel gegen Chelsea und geben die Meisterschaft aus der Hand.

Juni 2014: Drake feierte vor der Saison mit LeBron James, Dwyane Wade und Chris Bosh und outete sich als Fan der Heat. Die gingen als Riesenfavorit in die Finals gegen die Spurs, verloren aber in fünf Spielen und LeBron ging danach zurück nach Cleveland.

September 2015: Als Titelverteidigerin spielte Serena Williams hervorragende US Open und ging als klare Favoritin in das Halbfinale gegen die Italienerin Roberta Vinci. Drake sah die überraschende Niederlage von der Box des Williams-Clans aus.

Johnny Manziel

2016: Johnny Manziel kam als einer der gehyptesten Spieler seit vielen Jahren in die NFL. Drake befreundet sich mit Johnny Football und beobachtet in wenigen Wochen, wie Manziels Karriere in die Brüche geht.