WM Kompakt, 2. Dezember: "Deutscher Maguire" - Rafael van der Vaart stänkert gegen Niklas Süle

TV-Polemiker Rafael van der Vaart stänkert gegen Niklas Süle. Belgien-Coach Roberto Martinez verschwindet per Moonwalk aus seinem Job und Übeltäter Luis Suarez schiebt jegliche Schuld von sich.

Doch was danach kam, war schon ziemlich albern: "Niklas Süle ist nicht weltklasse. Er ist der deutsche Harry Maguire." Das lassen wir jetzt mal so stehen.

Van der Vaart, der einst auf schäbigste Art und Weise einen Wechsel vom HSV zum FC Valencia erzwingen wollte, schlug nach dem WM-Aus Deutschlands zunächst in die richtige Kerbe und sagte: "Deutschland hat ein Problem in der Defensive." Da hat er zweifelsfrei Recht.

Im Interview nach der Partie verschwand Martinez nach seinen letzten Worten links aus der Kamera, sein Blick richtete sich nach vorne. Wenn man nun an den Moonwalk von Michael Jackson denkt, wird man an nichts anderes mehr denken können, wenn man diese kurze Videosequenz sieht.

© getty

WM 2022 in Katar - Kontinent des Tages: Afrika

Rekord eingestellt! Zwei Teams aus Afrika, nämlich Senegal und Marokko, sind bereits fürs Achtelfinale qualifiziert. Damit ist die Bestmarke für Nationen des afrikanischen Kontinentalverbands CAF eingestellt. Bei der WM 2014 in Brasilien kamen nämlich Algerien (Mertesacker, Eistonne) und Nigeria weiter.

Am heutigen Freitag können nun Ghana (locker) und Kamerun (nicht so locker) nachziehen. Würden wirklich alle vier Nationen weiterkommen, wären das so viele wie bei den WM-Turnieren 2006, 2010, 2014 und 2018 zusammen.