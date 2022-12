Frankreich vs. Marokko, Gewinner und Verlierer: Kylian Mbappé glänzt auch ohne Tor

Marokkos Traum vom WM-Titel ist geplatzt, aber Frankreichs Hoffnungen auf den zweiten Titel in Folge leben weiter, nachdem es dem Team gelungen ist, die Atlas-Löwen in einem lauten Al-Bayt-Stadion zu zähmen. Hier kommen die Gewinner und Verlierer des zweiten Halbfinal-Duells.

Nach dem frühen Gegentreffer durch Theo Hernández warfen die stolzen Afrikaner dem Titelverteidiger alles entgegen. Doch Ibrahima Konaté und Co. hielten stand. Les Bleus gaben nicht auf, und Randal Kolo Muani besiegelte in der Schlussphase eines hart umkämpften Halbfinalspiels in einer mit marokkanischen Fans gefüllten Arena den Sieg für Frankreich.

Diese unglaublichen Fans haben alles getan, um ihre Mannschaft zum Sieg zu peitschen, aber am Sonntag stehen Frankreich und Argentinien im Finale. Und - natürlich - ist es auch das Duell zwischen Kylian Mbappé und Lionel Messi. Es dürfte ein Spiel für die Ewigkeit werden.

SPOX und GOAL fassen die Gewinner und Verlierer einer spannenden Begegnung in Al Khor zusammen.