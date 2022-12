Das Dream Team Portugals: Ronaldo und Eusebio mit dabei - Deco nicht

Einige der Größten des Fußballs haben für Portugal gespielt, aber nur die Besten kommen in unser Dream Team!

Viele Superstars haben im Laufe der Jahre für die Seleção gespielt, aber nur die Größten können es in die beste Elf aller Zeiten schaffen!

Titel blieben dieser Spielergeneration jedoch verwehrt, denn Portugal musste bis 2016 auf seinen ersten großen Triumph warten, als das Land die Europameisterschaft in und gegen Frankreich gewann. Anschließend holte das Team 2019 den Titel in der UEFA Nations League.

Die goldene Generation entstand in den 1990er-Jahren mit Legenden wie Luís Figo, Rui Costa und Paulo Sousa, die Portugal zu einer ernstzunehmenden Größe im Weltfußball machten.

Portugal qualifizierte sich erstmals 1966 für die Weltmeisterschaft, als die Mannschaft um den legendären Ballon-d'Or-Gewinner Eusébio am Ende in England den dritten Platz belegte.

Dann kam Luiz Felipe Scolari als Nationaltrainer und Baía spielte nie wieder für sein Land. Das sorgt aber nicht dafür, dass er den Platz zwischen den Pfosten in diesem Dream Team an Rui Patrício abgeben muss.

Er debütierte 1990 im Alter von 21 Jahren in der A-Nationalmannschaft und absolvierte bis 2002 insgesamt 80 Spiele für die portugiesische Nationalmannschaft, wobei er bei den Europameisterschaften 1996 und 2000 sowie bei der Weltmeisterschaft 2002 eine herausragende Rolle spielte.

Pinto, der als einer der besten portugiesischen Verteidiger aller Zeiten gilt, vertrat sein Land mehr als ein Jahrzehnt lang und nahm an einer Weltmeisterschaft und einer Europameisterschaft teil.

Der Verteidiger absolvierte 110 Spiele für Portugal, bevor er seine Schuhe an den Nagel hängte. Er erhält an dieser Stelle den Vorzug vor Ricardo Carvalho, ebenfalls eine Legende und sogar Europameister 2016, aber mit knapp 20 Spielen weniger als Couto und auch nur zweimal Kapitän. Dennoch: EIne von uns verschmähte portugiesische Legende.

Couto nahm auch an der Europameisterschaft 2000 und an der Weltmeisterschaft 2002 teil und wurde im Oktober 2003 der erste portugiesische Spieler, der 100 Länderspiele absolvierte. Bei der Europameisterschaft 2004 war er dann Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft, die das Finale erreichte.

Sein Debüt für die A-Nationalmannschaft gab er im Dezember 1990 bei einem 1:0 in einem Freundschaftsspiel gegen die USA. Danach vertrat er Portugal bei der Europameisterschaft 1996, wo er in der Gruppenphase ein denkwürdiges Tor gegen die Türkei erzielte.

Couto nahm an der Weltmeisterschaft 2002 und an drei Europameisterschaften teil, während er 14 Jahre lang für Portugal spielte.

Seit 2007 hat er mehr als 125 Spiele für Portugal absolviert und an vier Weltmeisterschaften und vier Europameisterschaften teilgenommen.

Pepe, einer der besten Verteidiger seiner Generation, ist eigentlich in Brasilien geboren und aufgewachsen, hat sich aber für Portugal entschieden und ist damit der Dream-Team-Partner von Couto in der Abwehr.

Nach 52 Einsätzen trat er schließlich zurück. 2021 beendete Coentrão seine Karriere und schlug einen ungewöhnlichen Weg ein: Er wurde Fischer. "Das Leben auf See ist keine Schande, wie viele Leute denken. Es ist ein Job wie jeder andere. Und nicht nur das. Das Meer ist wunderschön und wir brauchen es, es muss Menschen geben, die hier arbeiten und der Beruf muss wie jeder andere respektiert werden", sagte Coentrão dem portugiesischen TV-Sender Empower Brand Channel.

Danach verpasste Coentrão die EURO 2016, die Portugal gewann, und wurde auch für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland nicht berücksichtigt.

Coentrão ist einer der herausragenden Linksverteidiger des modernen portugiesischen Fußballs. Im November 2009 gab er sein Debüt in der A-Nationalmannschaft. Danach wurde er von Carlos Queiroz für die Weltmeisterschaft 2010 ausgewählt und bestritt alle Spiele in Südafrika, wo Portugal im Achtelfinale ausschied.

© getty

Zentrales Mittelfeld: Paulo Sousa

Die Benfica-Legende Sousa gehörte zu Portugals "Goldener Generation" und nahm an der Weltmeisterschaft 2002 und zwei Europameisterschaften teil.

Als taktisch intelligenter und vielseitiger Mittelfeldspieler war Sousa bekannt für seine harten Zweikämpfe im Mittelfeld, seine Übersicht und seine Ballkontrolle.

Auch seine Führungsqualitäten zeichneten ihn aus. In den 90er-Jahren war Sousa ein echter Star in Portugal, für sein Land kam er in elf Jahren 51-mal zum Einsatz.