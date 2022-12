Pressestimmen zum WM-Debakel für Deutschland: "Gracias Alemania! Danke, Señor Havertz!"

Zum zweiten Mal in Folge ist die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft gescheitert. Dementsprechend hart geht die internationale Presse mit der DFB-Elf ins Gericht. Während sich die spanischen Blätter über die Schützenhilfe gegen Costa Rica bedanken, schreibt Le Monde von einem "Erdbeben".

Der deutsche "Albtraumabend" in Katar sorgt in der Welt für Schlagzeilen - und gibt Anlass zu Häme. "Deutschland hat seine Pflicht getan, Deutschland kann gehen", schrieb der Standard in Österreich. Die italienische Gazzetta dello Sport hatte dagegen etwas Mitleid: Die Flick-Elf sei "von Spanien verraten" worden. Das Land des Weltmeisters von 2010 bedankte sich: "Danke, Señor Havertz! Die Tore des deutschen Stürmers brachten uns ins Achtelfinale." Die internationalen Pressestimmen im Überblick.

© getty ENGLAND Sun: "See Ger Later - Herzschmerz für die Deutschen, als sie nach einem umstrittenen Sieg Japans WIEDER in der Gruppenphase ausgeschieden sind." Daily Mail: "Sie glauben, es ist vorbei ... aber ist es NICHT! Die deutschen Herzen brechen, als sie aus der WM fliegen, nachdem Japans Tor gegen Spanien gegeben wurde - der Ball blieb minimal im Spiel." Guardian: "Deutschland ist trotz wildem 4:2-Sieg gegen Costa Rica aus der WM ausgeschieden." The Athletic: "Ein souveräner Sieg ist kein Trost für einen weiteren dunklen Tag in der Geschichte des deutschen Fußballs." The Mirror: "Auf Wiedersehen! Deutschland scheitert in der Gruppenphase krachend, weil Japan gegen Spanien gewinnt." Daily Star: "Auf Wiedersehen: Die Deutschen sind raus bei der WM, nachdem Japan ein kontroverses Tor erzielt, das fragwürdig aussieht - aber wen interessiert es?" Telegraph: "Einst gab es eine Luft der Überlegenheit um das deutsche Nationalteam, die mutmaßlichen Meister des Turnierfußballs. Nicht mehr. Bei zwei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften wurden sie aus der Gruppenphase befördert von Teams, die basierend auf ihrem Fußballerbe, kein Recht haben, die Deutschen zu verärgern." The Times: "Der Ball bleibt drin (mit Bezug auf das zweite japanische Tor) ... Deutschland fliegt raus."

© getty ITALIEN Gazzetta dello Sport: "Deutschland zu Hause, von Spanien verraten. Doch die Deutschen sind selbst schuld, denn der K.o. gegen Japan beim WM-Debüt kostete sie langfristig das Aus. Flicks Nationalmannschaft besiegte Costa Rica in einem ziemlich verrückten Match mit 4:2, aber es war ein sehr bitterer Erfolg." Corriere dello Sport: "Paukenschlag! Deutschland in Katar ausgeschieden: Sieg gegen Costa Rica reicht nicht!"

© getty FRANKREICH L'Equipe: "Deutschland erlebt einen weiteren Albtraumabend bei der Weltmeisterschaft. Nach dem Anpfiff war es nicht mehr Herr seines Schicksals." Le Monde: "Ein Erdbeben erschüttert den Planeten Fußball. Wie schon 2018 scheitert Deutschland in der WM-Vorrunde." Le Figaro: "Japan setzt Deutschland in den Flieger nach Hause. Der Schlusspfiff zerreißt die letzte Hoffnung."

© getty SPANIEN Marca: "Deutschland mit allen Ehren auf der Straße. Gracias Alemania! Danke, Señor Havertz! Wieder ein historisches Drama: Wieder ein Fleck, wieder ein Drama, wieder eine schwarze Seite in der Geschichte des deutschen Fußballs. Die zweite Blamage in Folge. Das ist für eine Nationalmannschaft mit vier WM-Titeln schwer zu verdauen. Was schlecht beginnt endet noch schlimmer. Die unerwartete Niederlage gegen Japan wurde am Ende zur verdammten Falle für Flicks Mannschaft bei der WM. Deutschland sagt adios bei der WM." AS: "DANKE! Spanien war drei Minuten lang bei der WM weg vom Fenster. Havertz rettet Spanien, aber Deutschland sagt adios zur WM. Flicks Spieler erfüllten ihre Aufgabe in einem Wahnsinnsspiel, aber sie starben weil Spaniens Unterstützung nicht kam. Deutschland wird noch lange von Keylor Navas und Tanaka träumen..." Sport: "Der Albtraum Deutschlands ist wieder lebendig geworden: Deutschland, das große Deutschland, der stolze viermalige Weltmeister, verlässt Katar nach der Vorrunde. Deutschland erlebt wieder die gleiche Erfahrung wie vor vier Jahren in Russland." El Mundo Deportivo: "Gracias, Deutschland. Deutschland wiederholt in Katar das Debakel von Russland 2018. Deutschland sagt wieder adios bei einer Gruppenphase einer WM obwohl das Spiel gegen Costa Rica gedreht wurde welches zwischendurch sogar für das Achtelfinale qualifiziert war."

© getty SCHWEIZ Blick: "Zum zweiten Mal in Folge - Deutschland scheitert sensationell in der Gruppenphase." Neue Züricher Zeitung: "Die nächsten Wochen werden zeigen, wie der DFB gedenkt, diese Krise zu bewältigen. Nach dem Scheitern von Joachim Löw in Russland entschied man sich dafür, die Sache auszusitzen. Nun stellt sich heraus: Es waren seither viereinhalb verlorene Jahre." Tagesanzeiger: "Die Blamage und das Debakel sind perfekt für eine Mannschaft, die in Katar vollmundig angetreten war, den Titel gewinnen zu wollen. Platz 3 ist es geworden in der Gruppe E, hinter Japan und Spanien. Ja, Japan setzt sich als Gruppensieger durch, dank eines 2:1 gegen Spanier, deren bedenkliche Einstellung an diesem Tag Fragen aufwirft. Die Asiaten treffen im Achtelfinale auf Kroatien und die Spanier auf Marokko. Die Deutschen dagegen fliegen am Freitagnachmittag zurück in die Heimat. Mit ganz schwerem Gepäck und vielen grundsätzlichen Fragen, wo sie mit ihrem Fußball stehen und wie es weitergehen kann mit Hansi Flick als Trainer."

© getty ÖSTERREICH Standard: "Deutschland hat seine Pflicht getan, Deutschland kann gehen. Das DFB-Team schlug Costa Rica in einer unterhaltsamen Partie 4:2, wurde aber zum Opfer des japanischen 2:1-Sieges gegen Spanien und beendet die Gruppenphase als Dritter." Kurier: "Wer bei diesem Finale in Gruppe E keinen erhöhten Pulsschlag hatte, den kann wirklich nichts aus der Ruhe bringen. Deutschland schlug in einem dramatischen Spiel Costa Rica 4:2 und muss dennoch die Heimreise antreten." Kronen Zeitung: "4:2-Sieg zu wenig! Deutschland tritt Heimreise an."