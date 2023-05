Lamine Yamal und Co.: Zehn Players to Watch bei der U17-EM 2023 in Ungarn

Am 17. Mai startet die jährlich ausgetragene U17-EM, diesmal findet sie in Ungarn statt. Auf diese Talente solltet Ihr ein Auge haben.

Bei internationalen Jugendturnieren erhalten Fußballfans in der Regel einen ersten Blick auf die Superstars der Zukunft. Das gilt auch für die U-17-Europameisterschaft, die am 17. Mai 2023 in Ungarn beginnt. Die Liste der besten Spieler des Turniers in der Vergangenheit ist extrem namhaft: Wayne Rooney, Cesc Fabregas, Toni Kroos oder Jadon Sancho sind dort zum Beispiel zu finden. Die Spieler der 16 Mannschaften, die sich für das diesjährige Turnier qualifiziert haben, wollen natürlich ähnlich erfolgreich werden. Titelverteidiger Frankreich ist ein gutes Beispiel dafür, dass dieses Turnier ein Sprungbrett sein kann. Stürmerstar Mathys Tel wechselte nach seinen Leistungen in Israel 2022 für 20 Millionen Euro zu Bayern München, während Warren Zaire-Emery und El Chadaille Bitshiabu in dieser Saison beide für Paris Saint-Germain in der Champions League spielten. Deutschlands Spiele in der Gruppenphase der U17-EM 2023: Mi., 17. Mai, 20 Uhr: Deutschland vs. Portugal 4:0

Sa., 20. Mai, 20 Uhr: Deutschland vs. Frankreich

Di., 23. Mai, 15 Uhr: Deutschland vs. Schottland Wer werden also die Stars des diesjährigen Turniers sein? NXGN hat sich mit SPOX und GOAL zusammengetan, um einige potenzielle Superstars ausfindig zu machen, die in den nächsten Wochen ihr Können unter Beweis stellen wollen ...

© Twitter Gabriele Biancheri (Wales) Der 16-jährige Stürmer hat im Jahr 2023 bereits für Aufmerksamkeit gesorgt, als er im Februar von Cardiff City zu Manchester United wechselte. United setzte sich Berichten zufolge gegen die Konkurrenz von drei anderen Premier-League-Vereinen durch, um Biancheri zu verpflichten. Der Stürmer gab sein Debüt für die U18-Auswahl und erzielte dabei direkt ein Tor. Wird er einer der nächsten Stars von Wales, während sich die "Golden Generation", die bei der EURO 2016 mit Aaron Ramsey und Gareth Bale bis ins Halbfinale kam, langsam zurückzieht?

© getty Paris Brunner (Deutschland) Brunner erzielte in dieser Saison für Borussia Dortmunds U17 in den ersten sechs Spielen fabelhafte 16 Tore - auch deshalb gilt er als neuer Youssoufa Moukoko. Auch bei der U19 durfte er bereits ran. Für Deutschlands U17 kommt er in zwölf Spielen auf elf Tore. Diese Leistungen sollen auch beim FC Barcelona Interesse geweckt haben. Wird er auch bei der U17-EM 2023 in der Vorrunde gegen Portugal, Frankreich und Schottland zünden?

© getty Archie Gray (England) Gray stammt aus gutem Hause: Sein Vater, sein Großvater und sein Großonkel haben alle für Schottland auf internationaler Ebene gespielt - doch der Mittelfeldspieler entschied sich gegen Schottland und für England. Nachdem er bereits als 15-Jähriger in der ersten Mannschaft von Leeds United auf der Bank saß, steht Gray auch heute noch regelmäßig im Kader des Premier-League-Klubs und hätte vielleicht schon sein Profi-Debüt gegeben, wenn er nicht so häufig verletzt wäre.

© getty Mathis Lambourde (Frankreich) Von Ousmane Dembélé über Eduardo Camavinga bis hin zu Mathys Tel, der nach der letztjährigen EM zu den Bayern ging - die Akademie von Stade Rennes genießt den Ruf, eine der besten im europäischen Fußball zu sein. Mathis Lambourde könnte der nächste Weltstar sein, der in der Bretagne geformt wurde. Der 17-jährige Stürmer, der mit Ex-BVB-Spieler Dembélé verglichen wird, ist bereits Stammspieler in der Reservemannschaft von Rennes. Die Bretonen setzen auch in der Ligue 1 immer wieder auf U20-Talente. Lambourde wird sicher der Nächste sein - vor allem, wenn er in Ungarn Eigenwerbung betreibt. Am Samstag können Deutschland-Fans im direkten Duell sehen, wie gut er ist.

© getty Myles Lewis-Skelly (England) Lewis-Skelly, einer der Hauptverantwortlichen für Arsenals Finaleinzug im FA Youth Cup in dieser Saison, gilt als eines der größten Talente in der berühmten Hale End Academy der Gunners. Der 16-Jährige ist ein torgefährlicher Mittelfeldspieler und wird sowohl von Chelsea als auch von Manchester City umworben. Doch Arsenal ist zuversichtlich, ihn in den kommenden Monaten mit einem Profivertrag ausstatten zu können.

© getty Ethan Nwaneri (England) Nwaneri, dank Per Mertesacker der jüngste Spieler in der Geschichte der Premier League, hat sein Debüt im September 2022 gegen Brentford gegeben. Seitdem überzeugt er weiterhin in der Arsenal-Jugend. Mit den Gunners erreichte er das Finale des FA Youth Cups und erzielte in der Qualifikation für die U17-Europameisterschaft sechs Tore für England, darunter zwei Treffer gegen Dänemark und Nordirland. Es wird immer häufiger berichtet, dass er Arsenal im Sommer verlassen wird und Manchester City in der Pole Position ist, um ihn zu verpflichten. Aber im Moment konzentriert er sich darauf, die Young Lions zum Europameister-Titel zu führen.

© imago images Pau Prim (Spanien) Prim ist einer von sechs Spielern des FC Barcelona, die bei der U17 EURO 2023 für Spanien an den Start gehen werden. Der defensive Mittelfeldspieler hat sein Land bereits als Kapitän auf den Platz geführt und könnte in Ungarn erneut die Binde tragen. Der 17-Jährige hat in dieser Saison schon mit der ersten Mannschaft des FC Barcelona unter Trainer und Mittelfeld-Legende Xavi trainiert.

© imago images Rory Wilson (Schottland) Aston Villa zahlte im Sommer 2022 umgerechnet 400.000 Euro für Wilson an Dundee United und setzte sich damit gegen Manchester United durch. Der 17-jährige Stürmer hat in seiner ersten Saison im englischen Fußball voll überzeugt. Wilson hat in 20 Spielen auf U18- und U21-Ebene 15 Tore erzielt und wurde in der zweiten Saisonhälfte mehrfach zum Training der ersten Mannschaft von Trainer Unai Emery eingeladen. Er war bereits für Schottlands U21 nominiert und ist nun in die U17 zurückgekehrt, um sein Land in Ungarn zum Titel zu führen. Am letzten Gruppenspieltag wird auch Deutschland gegen ihn spielen.

© getty Lamine Yamal (Spanien) Yamal ist der jüngste Spieler, der jemals für den FC Barcelona gespielt hat. Ende April gab er sein Debüt in der ersten Mannschaft und wird als das beste La-Masia-Talent seit Lionel Messi bezeichnet. Die Auftritte des 15-Jährigen lassen vermuten, dass dieser Vergleich nicht ganz unberechtigt ist - wenngleich er für Yamal in den nächsten Jahren auch eine gewisse Last darstellen dürfte. Sein Durchbruch bei Barça sollte jedenfalls dazu führen, dass er bei dieser U17-Europameisterschaft die größte Aufmerksamkeit aller Spieler erhalten wird - obwohl er auch hier einer der jüngsten Spieler ist.